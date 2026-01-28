אז אתם מקימים עסק חדש והסטודיו למיתוג שלח לכם הצעת מחיר עבור לוגו. לפני שאתם חותמים על ההצעה ומתחייבים להשקעה כספית משמעותית, כדאי שתעצרו לרגע ותשאלו את עצמכם האם אתם יכולים להוזיל עלויות או אילו עוד אפשרויות עומדות בפניכם, במיוחד בתהליך של פתיחת…