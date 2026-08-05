חופש גדול בחינם בפתח תקווה: מתחם יצירה והעשרה לילדים ייפתח בעופר הקניון הגדול

מתחם היצירה וההעשרה לילדים בעופר הקניון הגדול פתח תקווה. צילום: יח"צ

סדנאות יצירה מתחלפות לילדים במתחם החדש. צילום: יח"צ

הילדים ייהנו ממגוון סדנאות ופעילויות מתחלפות, שיאפשרו להם ליצור, להתנסות, לפתח את הדמיון ולהעשיר את עולמם באמצעות שילוב של הנאה, למידה ויצירתיות.

לדברי נעמי סימן טוב, מנכ"לית עופר הקניון הגדול בפתח תקווה: "החופש הגדול מציב בפני משפחות רבות אתגר יומיומי של מציאת תוכן איכותי, נגיש ומעשיר לילדים. מתוך הרצון להעניק מענה אמיתי להורים וליצור ערך מוסף לקהילה, הקמנו מתחם פעילות פתוח וחינמי המשלב יצירה, למידה וחוויה. אנו מאמינים שילדים זקוקים גם למרחבים שמעודדים סקרנות, דמיון והתנסות, ולכן בנינו עבורם תוכנית עשירה ומגוונת שתאפשר להם ליהנות, ליצור ולבלות זמן איכות במהלך הקיץ".

מתחם הפעילות לילדים בקומה העליונה של עופר הקניון הגדול פ"ת. צילום: יח"צ

מתי ואיפה

המתחם יפעל בקומת החנויות העליונה של הקניון (בצמוד לחנות דלתא), בימים א'–ה' בשני סבבים מדי יום: בשעות הבוקר בין 10:00 ל-14:00, ובשעות אחר הצהריים בין 16:00 ל-20:00.

פעילויות יצירה והתנסות לילדים בכל הגילים. צילום: יח"צ

הכניסה ללא עלות

הכניסה למתחם חופשית וכל הפעילויות ניתנות ללא תשלום, בהורדת קוד קופון באפליקציית MY OFER של עופר הקניון הגדול.