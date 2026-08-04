בין הזמנים בבני ברק: אלפי משפחות נהנות משפע אטרקציות, מופעים ופעילויות קיץ

אלפי משתתפים באירועי בין הזמנים של עיריית בני ברק

ברחבי הארץ נרשמה תנועה ערה של תושבי העיר אשר יצאו לשאוף אוויר ולהחליף כוח. מאות חוו שעות של אדרנלין ואתגר במתחם הפעילות "מגה זון" בבית שמש, ומאות משפחות נוספות נהנו מביקור עשיר ומרתק בגן החיות התנ"כי בירושלים. חוויה עוצמתית נוספת נרשמה כאשר מאות רבות של תושבים, משפחות ובחורי ישיבות, גדשו את פארק השעשועים "מג'יק קאס" וכן את מתחמי "קאס ספלאש" ו"יורו פארק" לימי גיבוש והנאה. מתחמים אלו סיפקו למשפחות שעות ארוכות של אטרקציות חדישות ומתקני שעשועים ברמה הגבוהה ביותר, והכל באווירה שמורה ומוקפדת. לצד הפעילויות החווייתיות, מאות תושבים התחברו לשורשים בסיור היסטורי מודרך ומרגש בעיר האבות חברון, וגם בתוך בני ברק עצמה נרשמה חגיגה אמיתית כאשר מאות ילדים נהנו מפארק חוויות - לגו שסיפק להם שעות של יצירה ודמיון.

תשומת לב מיוחדת והשקעה חסרת תקדים הוקדשו השנה לפעילויות ואטרקציות המיועדות לציבור החסידי ולקהילות השונות בעיר. מתוך הבנה מעמיקה של צורכי הקהילות, הופקו אירועים ייעודיים, כאשר בחלק מהמקרים נערכו פעילויות מותאמות במטרה להעניק את החוויה המושלמת והמדויקת ביותר לאופיו של כל חוג. אירועים אלו, שכללו בין היתר את פעילות פרויקט "שלהבת" בפארק המים במעלה אדומים, סחפו אליהם מאות ואלפי משתתפים שזכו להפוגה מרעננת במיוחד. למקום אף הגיעו לביקור מיוחד ראש העיר הרב חנוך זייברט, סגן ראש העיר הרב יהושע מנדל, המשנה לראש העיר הרב יוסף יצחק יעקובוביץ וחבר המועצה הרב שלמה פדר, אשר עקבו מקרוב אחר הפעילות הענפה והביעו את התפעלותם מההשקעה.



ילדים ובני נוער במתקני אתגר וטיפוס ובסיורים במסגרת אירועי בין הזמנים של עיריית בני ברק

שיאו של השבוע החולף נרשם במופע התרבות המיוחד והמושקע "לחיות מיט א רוהיגייט", הפקה אדירה שאגף התרבות מוביל בהצלחה רבה והפכה למסורת של איכות. המופע, שהתקיים בשני סבבים עמוסים, משך אליו בכל פעם למעלה מאלף איש שמילאו את האולמות עד אפס מקום. הקהל הרב נהנה מתוכנית אמנותית עשירה במיוחד שכללה את בעל המנגן ישראל אדלר, מקהלת נרננה, מרדכי צין ומאיר שטיין, הרב פנחס ברייער ועוד. התוכנית לוותה בהצגות מרתקות, מחזמר סוחף, פרקי שירה ושלל הפתעות שריתקו את המשתתפים לאורך כל הערב.

ראש העיר, הרב חנוך זייברט, הביע את סיפוקו הרב מהצלחת אירועי הקיץ ואמר כי הוא שמח לראות את ההיענות העצומה של התושבים. אגף התרבות הביא השנה מגוון מושקע ועשיר שאין כמותו לאירועי הקיץ, ואני מבקש להודות לצוות האגף על המסירות, ולציבור היקר על האמון הגדול שהביע כשהגיע בהמוניו. אנו קשובים לשטח כל העת, ונפיק את כל הלקחים הנדרשים מהחוסרים שהיו השנה, כדי להבטיח שירות מושלם, רחב וטוב עוד יותר בשנים הבאות. הוא הודה לצוות האגף בראשות המנהל ר' יעקב רוזן על עבודה ללא ליאות.

סגן ראש העיר ומחזיק תיק התרבות הרב אליהו שושן ציין בסיפוק כי ההשקעה האדירה נושאת פרי: "המטרה שעמדה לנגד עינינו באגף התרבות הייתה להעניק לכל משפחה, קהילה ויחיד בעיר את האפשרות ליהנות מקיץ של חוויות באווירה כשרה, איכותית ומותאמת. זו זכות גדולה לראות את הציבור נהנה מפרי עמלנו".

לדברי מנכ"ל העירייה הרב ישראל אירנשטיין מתן הפוגה איכותית בימי בין הזמנים היא משימה עירונית מהמעלה הראשונה, וכי העירייה תמשיך להעמיד את כל המשאבים הנדרשים כדי לשמר את המסורת המבורכת של אגף התרבות, ולהעניק תוכניות עשירות למען כלל תושבי העיר הראויים ליותר.