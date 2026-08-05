חוזרים לבית הספר בסטייל: מגוון ג'ינסים לילדים ב-99.90 שקלים ברשת לי קופר קידס

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מבצע החזרה לבית הספר של לי קופר קידס. צילום: טל טרי / יח"צ
מבצע החזרה לבית הספר של לי קופר קידס. צילום: טל טרי / יח"צ

עונת החזרה ללימודים מביאה איתה את סבב הקניות השנתי, ולקראתה יוצאת רשת לי קופר קידס במבצע שבמסגרתו ניתן לרכוש מגוון רחב של דגמי ג'ינס לילדים ולילדות במחיר אחיד של 99.90 שקלים לפריט.

דגמי ג'ינס מקולקציית החזרה לבית הספר של לי קופר קידס. צילום: טל טרי / יח"צ

דגמי ג'ינס מקולקציית החזרה לבית הספר של לי קופר קידס. צילום: טל טרי / יח"צ

המבצע יתקיים החל מ-5 באוגוסט 2026 ועד ה-1 בספטמבר 2026, בכל סניפי לי קופר קידס ברחבי הארץ. המבצע חל על הפריטים המשתתפים בלבד וללא כפל מבצעים.

ג'ינס בהיר לילדות מתוך המבצע, 99.90 שקלים. צילום: טל טרי / יח"צ

ג'ינס בהיר לילדות מתוך המבצע, 99.90 שקלים. צילום: טל טרי / יח"צ

הקולקציה כוללת גזרות שונות בגוונים בהירים וכהים, המיועדות לשימוש יומיומי בבית הספר ובגן.

ילדים לובשים ג'ינס מקולקציית לי קופר קידס. צילום: טל טרי / יח"צ

ילדים לובשים ג'ינס מקולקציית לי קופר קידס. צילום: טל טרי / יח"צ

Tags:
 99.90 שקלים 
 אופנת ילדים 
 ביגוד 
 ג'ינס לילדים 
 חזרה לבית הספר 
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