מה עושים באוגוסט עם הילדים? מתחם "מסביב לעולם" נפתח ברמת אביב – מסע בין ערי אירופה בכניסה חופשית

המתחם יפעל בקניון עופר רמת אביב מה-7 עד ה-28 באוגוסט 2026, ייקח את המבקרים למסע בין ערי אירופה ויציע סדנאות יצירה לכל המשפחה – ללא תשלום

מתחם "מסביב לעולם", חווייתי וצבעוני, ייפתח בקניון עופר רמת אביב החל מה-7 באוגוסט ועד 28 באוגוסט 2026. המתחם ייקח את המבקרים למסע בין ערי אירופה ויציע סדנאות יצירה לכל המשפחה, ללא תשלום.