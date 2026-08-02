מה עושים באוגוסט עם הילדים? מתחם "מסביב לעולם" נפתח ברמת אביב – מסע בין ערי אירופה בכניסה חופשית

בכל שבוע יוקדש המתחם לעיר אירופית אחרת – לונדון, פריז או סנטוריני – ויציע חוויית בילוי המשלבת דמיון, משחק, יצירה והשראה מתרבויות שונות.
הילדים יוכלו להשתתף במגוון סדנאות מתחלפות, ובהן הכנת יומן מסע, פיסול של כדים יווניים מחימר, בניית מודל בצורת הביג בן הלונדוני, פיסול בבצק סוכר בהשראת פטיסרי צרפתי, עיצוב אקססוריז מתאימים למסעות כמו כובע ותיק, יצירת מובייל צדפות בהשראת חופי יוון, שזירת פרחים בהשראת גני ורסאי, עיצוב פלייסמנט בצורת מפת העולם ועוד שלל סדנאות יצירה איכותיות ומיוחדות.
הכניסה למתחם ולסדנאות היא חופשית וללא תשלום.