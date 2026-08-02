מה עושים באוגוסט עם הילדים? מתחם "מסביב לעולם" נפתח ברמת אביב – מסע בין ערי אירופה בכניסה חופשית

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מתחם "מסביב לעולם", חווייתי וצבעוני, ייפתח בקניון עופר רמת אביב החל מה-7 באוגוסט ועד 28 באוגוסט 2026. המתחם ייקח את המבקרים למסע בין ערי אירופה ויציע סדנאות יצירה לכל המשפחה, ללא תשלום.

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מתחם "מסביב לעולם" בקניון עופר רמת אביב. צילום: יח"צ
מתחם "מסביב לעולם" בקניון עופר רמת אביב. צילום: יח"צ

בכל שבוע יוקדש המתחם לעיר אירופית אחרת – לונדון, פריז או סנטוריני – ויציע חוויית בילוי המשלבת דמיון, משחק, יצירה והשראה מתרבויות שונות.

הילדים יוכלו להשתתף במגוון סדנאות מתחלפות, ובהן הכנת יומן מסע, פיסול של כדים יווניים מחימר, בניית מודל בצורת הביג בן הלונדוני, פיסול בבצק סוכר בהשראת פטיסרי צרפתי, עיצוב אקססוריז מתאימים למסעות כמו כובע ותיק, יצירת מובייל צדפות בהשראת חופי יוון, שזירת פרחים בהשראת גני ורסאי, עיצוב פלייסמנט בצורת מפת העולם ועוד שלל סדנאות יצירה איכותיות ומיוחדות.

הכניסה למתחם ולסדנאות היא חופשית וללא תשלום.

Tags:
 אוגוסט 2026 
 חופש גדול 
 כניסה חופשית 
 מסביב לעולם 
 סדנאות יצירה 
 פעילות לילדים 
 קניון עופר רמת אביב 
 תל אביב 

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