העיניים של העסק: למה מצלמות אבטחה הן הכרח?

למה מצלמת אבטחה לעסק חיונית?

כשרוב בעלי העסקים מדברים על מצלמת אבטחה לעסק, הם מתמקדים ביתרון של תיעוד גניבה, אבל חשוב להבין שלמצלמות יש משמעות הרבה יותר רחבה.

כל תלונה של לקוח או טענה לאלימות מילולית או פיזית, עלולה להידרדר במהירות לתביעה, ולכן התיעוד המצולם מהותי לבירור האמת. ברוב המקרים, מספיק סרטון אחד כדי לחסוך הוצאות משפטיות.

אילו סוגי מצלמות אבטחה מתאימות לעסקים שונים?

לכל סוג של עסק חשוב להתאים מצלמת אבטחה שתואמת את הצרכים העסקיים הפרטניים, וטבלה זו משווה בין סוגי המצלמות שתמצאו במוקד אמון 99, עם מטרת ההתאמה שלהן:







סוג מצלמה מהי? התאמה מומלצת לפי סוג עסק מצלמת אינטרקום חכמה מצלמה שכוללת מערכת תקשורת דו כיוונית + חיישן וידאו בכניסה אידאלית לכניסות ראשיות לבנייני עסקים או לבתי עסק.

מאפשרת זיהוי מבקרים ושיחה עם הנכנסים מצלמות כיפה (Dome) מתאימות לשטח פנימי או חיצוני עם כיסוי רחב מתאימות למרחבים שבהם חשובה החשאיות וצילומים שמתעדים פיקוח כללי מצלמות אבטחה IP (מצלמות רשת) מתחברות לאינטרנט ומאפשרות צפייה מרחוק פתרון מתקדם לצפייה בזמן אמת מכל מכשיר, וסנכרון וידאו בענן מצלמות אינפרא אדום (IR) מצלמות עם חיישן לראיית לילה בעוצמה גבוהה לבתי עסק הפועלים גם בערב ובלילה, כמו חניונים או מחסנים מצלמות אבטחה ממונעות (PTZ) מצלמות שאפשר להטות או לסובב ולשלוט בזום למתחמים גדולים, אזורי חוץ או אזורי תנועה רחבים מצלמות אבטחה צינור מצלמות עם גוף ארוך שמתאימות לשטח פתוח מעולות לצילום חוץ וכניסות מרחוק בזכות טווח הראייה מצלמות כרטיס מצלמות זעירות שמוצבות במיקומים נסתרים פתרון לפיקוח נקודתי, כמו אזור של קופה או כספת

לרוב בעלי המשרדים הקטנים מתאים להתקין מצלמות אבטחה לעסק מסוג Dome, בכניסה ובאזורי עבודה ראשיים.

אבל למחסנים לוגיסטיים שמאופיינים בתנועה כבדה, מתאים להתקין מצלמות PTZ שיש להן אפשרויות זום גבוה, והן מספקות שליטה מעולה על שטחים גדולים.

איך בוחרים מערכת אבטחה חכמה ומתקדמת לעסק?

הבחירה הנכונה מתחילה בהבנת הסיכונים הייחודיים שלכם והשימושים בשטח. הנה המרכיבים שכדאי לשים לב אליהם:

רזולוציה גבוהה





זיהוי תנועה חכם עם התראות בזמן אמת





אפשרות חיבור לאפליקציה





אינטגרציה עם אזעקה ובקרת כניסה





הצפנת מידע ברמה גבוהה.

תוכלו למצוא אצלנו גם מערכות מבוססות בינה מלאכותית שמבדילות בין תנועה אנושית לבין תנועה אקראית (כמו בעל חיים. מצלמות אלו מפחיתות את התרעות השווא, ובתי עסק עם תנועה כבדה, התכונה הזאת חשובה.

מהם היתרונות של מצלמות עם ניטור מרחוק והקלטה בענן?

מערכות עם ניטור מרחוק מאפשרות:

לצפות בשידור חי מכל מקום.



לקבל התראות מיידיות על פעילות חריגה.



לשתף בקלות סרטוני וידאו עם אנשי ביטחון או נציגי חברות ביטוח.



גם אם מצלמת אבטחה בעסק ניזוקה באופן פיזי, התיעוד נשמר.

הקלטה בענן מספקת שכבת הגנה נוספת, כשהמידע נשמר בשרתים מאובטחים.

איך מתקינים ומתחזקים מערכת כזו ביעילות?

השלב הראשון הוא מיפוי נקודות תורפה: כניסות ויציאות, קופות, אזורי אחסון, חניונים. לאחר מכן יש לוודא זוויות צילום נכונות, הימנעות מאזורים "מתים" ובדיקה שהמצלמות אינן מסנוורות באור חזק. בתחזוקה שוטפת חשוב להקפיד על:

א. ניקוי עדשות אחת לכמה חודשים.

ב. בדיקת תקינות הקלטה וגיבוי.

ג. עדכון תוכנה שוטף כדי למנוע פרצות אבטחה.

ד. בדיקה תקופתית של איכות הצילום.

למה מערכת אבטחה חכמה היא החלטה ניהולית חיונית לבית העסק שלכם?

מצלמות האבטחה העסקיות משמשות כחלק ממערכי ניהול, שליטה וביטחון בעסקים, מכיוון שכל תקלה עלולה להפוך למשבר, אבל רכישת מערכת האבטחה החכמה של מוקד אמון 99 היא החלטה אסטרטגית.

אז אם אתם מעוניינים להתקין מצלמות אבטחה בבית העסק שלכם, חשוב שתבינו שכל יום שבו אתם מתנהלים בלי מערכת חכמה, הוא יום שבו בית העסק שלכם חשוף למחדלים, הרבה יותר מכפי שנדמה לכם.

שאלות ותשובות נפוצות

האם מצלמות אבטחה חוקיות בכל אזור בעסק?

במרחבים ציבוריים ובשטחי עבודה משותפים, התשובה היא כן, אבל חשוב להימנע מהתקנה באזורים פרטיים כמו שירותים או חדרי הלבשה, ולעדכן עובדים על נוכחות המערכת בהתאם לחוקי הפרטיות.

כמה זמן נשמרת הקלטה במערכת ממוצעת?

ברוב המערכות הסטנדרטיות, ההקלטות נשמרות למשל שבועיים עד חודש, בהתאם לנפח האחסון. במערכות ענן אפשר להרחיב את תקופת השמירה בהתאם לחבילת השירות.

האם מערכת אלחוטית פחות אמינה ממערכת קווית?

מערכות קוויות נחשבות ליציבות יותר לאורך זמן, אבל מערכות אלחוטיות מתקדמות מתפקדות מצוין כשרשת האינטרנט יציבה ומאובטחת.

כמה עולה מערכת מצלמות אבטחה לעסק קטן?

הטווח משתנה בהתאם למספר המצלמות, סוגי המצלמות, ניטור בענן, איכות הצילום ותכונות חכמות.