פסטיבל אופקים ה-11 חוזר עם מופעים מהארץ ומהעולם: שדרות הרצל הופכות לתיאטרון רחוב ענק

מופע אוויר בפסטיבל אופקים. צילום: דור פזואלו

כמיטב המסורת גם השנה מקיימת עיריית אופקים את פסטיבל אופקים ה-11; חגיגת תיאטרוני רחוב בנגב, שמופק כמדי שנה על ידי אגף התרבות בחברת אופקטיבי ויתקיים בימים רביעי וחמישי, 26-27.08.26, בין השעות 18:30-22:30, לאורך שדרות הרצל.

במשך שני ערבים יהפוך הרחוב הוותיק והמוכר למרחב חי, צבעוני ומלא דמיון, עם עשרות מופעים ומיצגי אמנות שיתרחשו במקביל ובמרחק נגיעה מהקהל. אמני קרקס, מוזיקאים, רקדנים, ליצנים, דמויות ענק ומופעים אינטראקטיביים ימלאו את הרחוב וייצרו חגיגה קצבית, שמחה ומיוחדת לכל המשפחה.

אמני רחוב וליצנים בפסטיבל אופקים. צילום: דור פזואלו

לאחר שנתיים שבהן המציאות הביטחונית לא אפשרה לארח אמנים מחו"ל, חוזר השנה לפסטיבל גם הממד הבינלאומי, עם שלוש קבוצות אמנים מאירופה. בין המופעים שיגיעו מחו"ל: OLE מאנגליה, מופע מוזיקלי ספרדי קצבי ומשעשע; Fuori al Naturale מאיטליה, המשלב שיווי משקל על חבל, מחול ותיאטרון; ו-ZEBRAS מספרד, תהלוכה ססגונית של דמויות זברה ענקיות שתמלא את הרחוב במוזיקה, צבע ושמחה.

לצדם יוצגו מופעים ישראליים רבים, ובהם "פיטר פן הקרב על לילי הנמרה", עם ספינת פיראטים, אקרובטיקה ותפאורת ענק; מופעי קרקס וליצנות לכל המשפחה; "לצחוק מהמוזיקה", המחבר בין תזמורת חיה לליצנות; "טכנו טרלולים", קרנבל רחוב המשלב בובות ומסיבת טכנו; "מיטת החלומות", המשלבת ליצנות וטכנולוגיית בינה מלאכותית; אורנג אוטנית בגובה חמישה מטרים, בובה רובוטית, פסנתר לבן נייד, קלפים ענקיים, איגואנה, סוס ים ועוד שלל דמויות מפתיעות שיסתובבו בין המבקרים. השנה יכלול הפסטיבל גם שמונה מופעי מקור שיוצגו בבכורה עולמית באופקים.

דמות פיל ענקית בתהלוכה ברחוב הרצל באופקים. צילום: דור פזואלו

פסטיבל אופקים, שהפך לאורך השנים לאחת ממסורות התרבות המזוהות ביותר עם העיר ולאירוע ייחודי בנגב, מחבר בין אמנות בינלאומית ליצירה ישראלית ומקומית, ומזמין את הקהל להיות חלק פעיל מההתרחשות. אין במה אחת ואין מושב קבוע - הרחוב כולו הופך לתיאטרון, וכל פינה מזמנת מפגש חדש, מצחיק, מרגש או מפתיע.

הפסטיבל מתקיים בתמיכת משרד התרבות והספורט ובשיתוף הרשות לפיתוח הנגב, מפעל הפיס ושותפים נוספים.

ראש עיריית אופקים, איציק דנינו: "פסטיבל אופקים הוא הרבה יותר מאירוע תרבות. במשך 11 שנים הוא הפך לחלק מהסיפור של העיר שלנו ולמסורת שמחברת בין יצירה, קהילה והמון שמחה. השנה אנחנו שמחים במיוחד להחזיר אלינו גם את האמנים מחו"ל ולהציע לקהל חוויה עשירה, צבעונית ומגוונת, עם מופעים שלא רואים בכל יום. אני מזמין את תושבות ותושבי אופקים ואת הקהל מכל רחבי הארץ להגיע, לטייל בין המופעים ולחוות את האווירה המיוחדת שרק רחוב הרצל ופסטיבל אופקים יודעים לייצר".

מפיק הפסטיבל והמנהל האומנותי, ג'קי בכר: "חגיגת תיאטרון הרחוב באופקים מסמלת יותר מכל את ניצחון הרוח, התרבות והאהבה. כשעשרות קבוצות ואומנים מגיעים לעיר הנפלאה הזו וממלאים אותה בעושר תרבותי יוצא דופן. אני מאושר שהצלחנו השנה לחזור ולהביא אומנים מהעולם שמסמלים את החזרה לחיי שגרה עבור כולנו".