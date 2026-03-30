בפרויקט אחד בירושלים: תושב חוץ רכש 7 דירות ב-27 מיליון שקל

תושב חוץ רכש לאחרונה שבע דירות ארבעה חדרים בפרויקט המגורים "תלפיות החדשה" ברובע תלפיות המתחדש שבירושלים, בהיקף כולל של כ-27 מיליון שקלים, כאשר המחיר הממוצע בעסקה חצה את רף ה-38,500 ₪ למ"ר. האכלוס של הדירות צפוי בעוד כשנתיים והרכישה מצטרפת לשורת עסקאות קודמות בפרויקט שבוצעו על ידי רוכשים מארצות הברית, קנדה וצרפת.

מדובר בדירות ארבעה חדרים, כאשר חלקן בשטח של כ־106 מ"ר וכוללות מרפסת, חניה ומחסן, פונות לפארק הפנימי של השכונה. והנוספות הן בשטח של כ־99 מ"ר, גם הן עם מרפסת, חניה ומחסן.

פרויקט "תלפיות החדשה" מאופיין באופיו הקהילתי ומושך בשנים האחרונות קהל בינלאומי מגוון, ובהם משפחות מצפון אמריקה ומצרפת. הפרויקט תוכנן על ידי משרד האדריכלים מן שנער, בהובלת האדריכל עמי שנער, ומתבסס על בנייה נמוכה ותכנון שכונתי, שנועדו לאפשר חיי קהילה וחברה. התכנון כולל פארק פנימי, שדרה מסחרית ושטחים משותפים, לצד קרבה למוסדות חינוך, בתי כנסת ותחבורה ציבורית. מאפיינים אלה תרמו להתפתחות מרקם קהילתי פעיל, חילוניים ודתיים, והפכו את הפרויקט ליעד מבוקש עבור רוכשים מהארץ ומחו"ל.

לאחר האכלוס המלא של השלב הראשון, שבמסגרתו נבנו 200 יחידות דיור בארבעה בנייני בוטיק, מתקדם הפרויקט כעת לשלבים ב' ו-ג'. שלבים אלה כוללים הקמה של ארבעה בניינים בני עשר קומות ובהם 192 יחידות דיור נוספות. התמהיל בשלבים החדשים מגוון וכולל דירות 2–5 חדרים, דירות גן, מיני-פנטהאוזים ופנטהאוזים.

יזמיות הפרויקט, קבוצת בליליוס, חברת מ. אביב והמשפחות רוזנצוויג ברוך, מציינות כי ריכוז רכישות בהיקף כזה מעיד על אמון גבוה בפרויקט ובאזור כולו. לדבריהן, העניין הגובר מצד רוכשים מחו"ל קשור לאופי השכונתי של המתחם ולקנה המידה שבו הוא תוכנן, המאפשר חיי מגורים נוחים לצד מרחב קהילתי פעיל. עוד מציינות היזמיות כי הביקוש משקף העדפה לפרויקטים שאינם מבוססי מגדלים, אלא כאלה המשלבים תכנון עירוני מאוזן, נגישות ותחושת שייכות".