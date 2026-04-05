אורון נדל"ן קיבלה היתר בנייה לפרויקט פינוי-בינוי ברחוב האלון ביבנה

שלב משמעותי נוסף בהתחדשות העירונית ביבנה:

חברת אורון נדל"ן מקבוצת אורון אחזקות והשקעות, קיבלה היתר בנייה לפרויקט פינוי-בינוי ברחוב האלון 17-23 בעיר, מהלך שמסמן את המעבר לשלב הביצוע בפועל לאחר תקופה ארוכה של קידום ותכנון.

במסגרת הפרויקט צפויים להיהרס שלושה מבני מגורים ישנים הכוללים 24 יחידות דיור ובמקומם ייבנו 120 יחידות דיור חדשות בשני מגדלי מגורים בני 16 קומות.

תחילת העבודות צפויה במהלך אוגוסט 2026, עם צפי לאכלוס בסוף 2028.

מדובר בפרויקט בעל מורכבות מיוחדת, לאחר שבעבר קידם אותו יזם אחר אך הוא נתקע לאורך שנים. עם כניסתה של אורון נדל"ן לפרויקט, הצליחה החברה להניע מחדש את התהליך, לקדם את התכנון ולהוביל את הפרויקט עד לקבלת היתר הבנייה, אבן דרך מרכזית בדרך למימושו.

רחוב האלון, מהרחובות הוותיקים ביבנה, נמצא בשנים האחרונות בעיצומו של תהליך התחדשות עירונית רחב, במסגרתו צפויים מבנים ישנים להתחלף במגדלי מגורים חדשים ולהוסיף מאות יחידות דיור לעיר.

האזור משלב מגורים, מוסדות חינוך, מסחר ושירותים עירוניים ונחשב לאחד מצירי ההתחדשות המשמעותיים בעיר.

הפרויקט מיועד בין היתר לתושבי יבנה ומשפרי דיור, שייהנו מסביבת מגורים חדשה הכוללת דירות מודרניות עם ממ"ד, מרפסות שמש ותשתיות מתקדמות, לצד שדרוג המרחב הציבורי כולו.

הפרויקט מהווה שלב א' לפרויקט של החברה ברחוב האלון. לאחרונה אושר לחברה להפקיד תב"ע נוספת באלון 1-7 אשר תכלול 202 יחד' חדשות נוספות

סימה מאור, סמנכ"לית התחדשות עירונית באורון נדל"ן:

"קבלת היתר הבנייה היא רגע משמעותי עבורנו ועבור הדיירים, במיוחד בפרויקט שעבר דרך לא פשוטה עד לנקודה הזו. הצלחנו להניע מחדש תהליך שהיה תקוע ולהוביל אותו עד לשלב הביצוע. מדובר במהלך חשוב להתחדשות רחוב האלון כולו, שעתיד לשנות את פני האזור ולהציע לתושבים סביבת מגורים מודרנית, איכותית ובטוחה יותר."