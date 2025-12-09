העלייה בוחרת את ירושלים

על רקע נתונים שפורסמו בשנה האחרונה, גדל הביקוש לרכישת דירות בירושלים בקרב העולים החדשים

בעקבות העלייה באנטישמיות, רק באוגוסט 2025 נחתו למעלה מ־1,000 עולים בטיסות מיוחדות של "נפש בנפש". על רקע תהליכים אלו, ירושלים הפכה ליעד מוביל עבור העולים, עם עלייה של 20% אחוז ברוכשי נדל"ן מצפון אמריקה בשנה האחרונה. בהתאם, בפרויקט "תלפיות החדשה" מציינים ביקוש הולך וגובר מצד רוכשים קנדיים ואמריקאים, שש משפחות קנדיות כבר השלימו עסקאות בפרויקט, ולאחרונה רכשו שני רופאים מארצות הברית שני פנטהאוזים, לצד עסקאות נוספות הנמצאות בתהליך.

פרויקט "תלפיות החדשה" הנבנה בימים אלו ברובע תלפיות המתחדש הינו פרויקט ייחודי ששומר על האופי הירושלמי. מדובר בתכנון שמבקש להשתלב במרקם הוותיק של העיר ולספק חלופה למגדלים בני עשרות קומות, מתוך כוונה לשמור על הצביון הירושלמי ועל אופי קהילתי, בניגוד לבנייני המגורים הגבוהים המתוכננים במתחמים אחרים באזור.

לאחר שאוכלס במלואו השלב הראשון של הפרויקט, הכולל 208 יחידות דיור בארבעה בנייני בוטיק, יוצאים בימים אלה לדרך שלב ב' ו-ג' הכוללים ארבעה בניינים בגובה של עשר קומות בהם 192 יחידות דיור. בשלבים החדשים מוצע תמהיל דירות רחב: דירות 2 עד 5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים.

משרד האדריכלים הבינלאומי מן שנער, בהובלת האדריכל עמי שנער, עיצב שפה אדריכלית ירושלמית הנשענת על תכנון מודרני ומתאים למרקם הוותיק של השכונה שכולל תכנון פארק פנימי בשטח של 6.5 דונם, רשת שבילים פנימית ושדרה מסחרית המתוכננים לשרת את התושבים. השטחים הציבוריים, הלובאים ודירות הפנטהאוז עוצבו על ידי האדריכל ניר פורטל.

מיקומו של הפרויקט בסמוך לתוואי שלושה קווים של הרכבת הקלה ושבילי אופניים, וכביש 16 עד לתלפיות שישרת כשער הדרומי החדש של ירושלים, הופכים אותו לאזור נגיש תחברותית.

לדברי היזמיות קבוצת בליליוס, חברת מ. אביב והמשפחות רוזנצוויג ברוך: "פרויקט "תלפיות החדשה" תוכנן כמיני שכונה המאפשרת לתושבים איכות חיים ברמה גבוהה לצד נגישות למתחמי מסחר, תרבות וחינוך. אנו מאמינים כי מפרט הבנייה הגבוה ותמהיל הרוכשים, יאפשרו איכות חיים לצד חיי חברה פעילים".