למה ישראלים קונים נדל"ן בקפריסין ומי מוביל את הגל הזה

קפריסין תמיד הייתה קרובה לישראל מבחינה גיאוגרפית. בשנים האחרונות היא הפכה קרובה גם מבחינה פיננסית. יותר ויותר ישראלים, חלקם משקיעים מנוסים וחלקם רוכשים לראשונה מחוץ לישראל, בוחרים באי הקפריסאי כיעד לרכישת נדל"ן. השאלה היא למה עכשיו, ולמה דווקא שם.

הנתונים שמסבירים את הגל

מחירי הדירות בקפריסין עלו בשנים האחרונות בשיעורים משמעותיים, אך הם עדיין נמוכים בצורה ניכרת ביחס לשווקים מקבילים באירופה ובישראל. זה יוצר חלון הזדמנויות שמשקיעים מזהים היטב: שוק שכבר הוכיח את עצמו, עם פוטנציאל צמיחה שעדיין לא מוצה.

פרמטר קפריסין ישראל מחיר ממוצע לדירה בעיר מרכזית נמוך משמעותית גבוה מאוד תשואה שנתית משכירות 4%-6% 2%-3% מס רכישה נמוך יחסית גבוה מס חברות מהנמוכים באיחוד האירופי גבוה יותר מרחק מישראל טיסה של כשעה לא רלוונטי

למה קפריסין ולא יעד אחר באירופה

השאלה הזו עולה כמעט בכל שיחה עם משקיע ישראלי שבוחן אפשרויות מחוץ לארץ. התשובה בדרך כלל מורכבת מכמה שכבות.

ראשית, הנגישות. טיסה קצרה, אין מחסום שפה משמעותי, ויש קהילה ישראלית פעילה באי. אפשר לנהל נכס בקפריסין מישראל בלי תחושה שמדובר ביעד רחוק ומנותק.

שנית, המסגרת המשפטית. קפריסין היא חברה מלאה באיחוד האירופי והמערכת המשפטית שלה מבוססת על המשפט האנגלי. זה נותן למשקיעים זרים ודאות, שקיפות והגנה על זכויות קניין, שלושה דברים שלא מובנים מאליהם בכל יעד השקעה.

שלישית, הכלכלה. לימסול, העיר המרכזית לעסקים, מארחת חברות בינלאומיות גדולות בתחומי הפינטק, הספנות וההייטק. זה יוצר ביקוש שכירות יציב שלא תלוי רק בתיירות.

מי הם האנשים שמובילים את הגל

מאחורי גל הרכישות הישראלי עומדים אנשי מקצוע שמכירים את השוק הקפריסאי לעומק ומלווים משקיעים לאורך כל התהליך. אחד הבולטים שבהם הוא אבנר הייזלר, יזם ורואה חשבון בהכשרתו, שמתמחה באיתור וליווי השקעות נדל"ן בקפריסין.

הגישה שמאפיינת את הייזלר שונה ממה שרוב האנשים מכירים מסוכני נדל"ן. הוא לא מוכר נכס ספציפי, הוא מלווה את המשקיע מהשלב הראשון ועד אחרי הרכישה, כולל ניהול והשכרה מרחוק. הרקע הפיננסי שלו מתורגם לגישה שמבוססת על נתונים, ניתוח סיכונים והבנת מגמות שוק, לא על מצגות נוצצות.

"כשבוחנים שוק נדל"ן, חשוב להבין מה מניע את הכלכלה המקומית", הוא מסביר. "לימסול היא לא שוק ספקולטיבי. היא שוק שמתבסס על ביקוש אמיתי ועל כלכלה צומחת."

אזורי ההשקעה המרכזיים

לא כל קפריסין זהה מבחינת פוטנציאל ההשקעה. שלושת האזורים המרכזיים שמושכים משקיעים ישראלים הם לימסול, פאפוס ולרנקה, וכל אחד מציע פרופיל שונה.

לימסול היא המרכז הכלכלי והעסקי של האי. ביקוש שכירות גבוה ויציב, אך מחירי כניסה גבוהים יותר.

פאפוס מציעה שוק תיירותי בינלאומי עם אפשרויות להשכרה קצרה וארוכה כאחד.

לרנקה היא נקודת הכניסה הנגישה ביותר, עם מחירים נמוכים יותר ופוטנציאל צמיחה משמעותי בעקבות השקעות תשתית ממשלתיות.

שאלות נפוצות

האם ישראלים יכולים לרכוש נדל"ן בקפריסין ללא הגבלה? כן. כאזרחים זרים ממדינה שאינה חברה באיחוד האירופי, ישראלים יכולים לרכוש נכס אחד בקפריסין ללא מגבלה משמעותית. לפרויקטים נוספים יש תהליך אישור מסודר.

האם ניתן לקבל משכנתא בקפריסין כתושב זר? כן, אך התנאים שונים מאשר לתושבי קפריסין. חלק מהמשקיעים בוחרים לממן את הרכישה מהון עצמי או דרך מינוף נכסים בישראל.

כמה עולה לייצג משקיע ישראלי ברכישת נכס בקפריסין? העלויות משתנות לפי סוג הנכס ומורכבות העסקה. שיחת היכרות עם מומחה כמו אבנר הייזלר מאפשרת לקבל תמונה ברורה של כל העלויות הכרוכות.

האם כדאי לרכוש נכס חדש מקבלן או יד שנייה? לכל אפשרות יתרונות שונים. נכס חדש מקבלן מגיע עם אחריות ומודרניות, נכס יד שנייה מגיע לעיתים במחיר נמוך יותר עם פוטנציאל השבחה. הבחירה תלויה במטרות ובתקציב של כל משקיע.

האם השקעה בקפריסין מזכה בתושבות? קפריסין מציעה תושבות קבע למשקיעים שעומדים בתנאים מסוימים. זהו שיקול שחלק מהמשקיעים הישראלים לוקחים בחשבון כחלק מהתמונה הרחבה.

הגל הישראלי בנדל"ן הקפריסאי לא מראה סימני האטה. מי שמחפש להיכנס לשוק הזה בצורה מושכלת, עם ליווי מקצועי מקצה לקצה.