BUZZ בתלפיות שבירושלים: מיני פנטהאוז נמכר ב-6.45 מליון ש"ח

שוק הנדל"ן בישראל מתאפיין בחודשים האחרונים בירידה בביקושים ובמכירת הדירות. חוסר הוודאות הכלכלי והביטחוני, הריבית הגבוהה והציבור שממתין לירידות מחירים מובילים לכך שרבים נוקטים גישה זהירה יותר, והדבר בא לידי ביטוי גם בנתוני משרד האוצר שפורסמו לאחרונה, המצביעים על צניחה של כ־20% במכירת דירות חדשות.

בירושלים, לעומת זאת, מצביעים גורמים בענף על פעילות ערה יותר בשנה האחרונה, עם התקדמות בפרויקטים, הרחבת היקפי הבנייה ועלייה בהשקעות. לדבריהם, יותר ויותר יזמים ושחקנים בשוק רואים בעיר יעד אסטרטגי לטווח ארוך, ולא רק הזדמנות נקודתית.

על רקע זה, בפרויקט "תלפיות החדשה" שבירושלים נמכר במחיר שיא המשקף את הביקוש לפרויקט, מיני פנטהאוז בכ־6.45 מיליון ₪. הפנטהאוז, ששטחו כ־157.9 מ״ר וכולל מרפסת בשטח של כ־87 מ״ר בקומה התשיעית, צפוי להתאכלס בתוך כשנתיים. מדובר במשפחה שרכשה בעבר דירה במתחם ובצעה עסקה חוזרת.

בנוסף, נמכרו לאחרונה שתי דירות גן בפרויקט, במחירים של כ־5.05 מיליון ₪ וכ־5.5 מיליון ₪. אחת מהן היא דירת 4 חדרים בשטח של כ־100 מ״ר, שנרכשה במסגרת עסקה חוזרת על ידי רוכשים שרכשו בעבר דירה בפרויקט, וכוללת גינה בשטח של כ־154.5 מ״ר. השנייה היא דירת גן בת 5 חדרים בשטח של כ־125 מ״ר, עם גינה בשטח של כ־196.3 מ״ר. בשתי הדירות נכללים גם מחסן וחניה כפולה.

לצד הרוכשים החוזרים, נרשמה גם פעילות מצד תושבי חוץ: ארבע דירות ארבעה חדרים נמכרו בחודשים האחרונים לרוכשים מחו"ל, במחירים המשקפים כ־39 אלף שקל למ״ר בממוצע – כלומר, סביב 3.9 עד 4.1 מיליון שקל לדירה. שטח הדירות נע בין כ־99 ל־105.8 מ״ר, עם מרפסות בשטח של כ־10 עד 18 מ״ר.

פרויקט 'תלפיות החדשה', הממוקם כשכונה ברובע תלפיות המתחדש שבירושלים, כולל שמונה מבנים, ארבעה מהם כבר הושלמו ואוכלסו, וכוללים כ־200 יחידות דיור. השלב הבא כולל הקמה של ארבעה בניינים בני עשר קומות עם 192 יחידות דיור נוספות בתמהיל של 2–5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים. הפרויקט משלב פארק פנימי, שטחים פתוחים, רשת שבילים ושדרה מסחרית המיועדת לשרת את התושבים. מיקומו, בסמוך לתוואי של שלושה קווים מתוכננים של הרכבת הקלה, שבילי אופניים ותוואי כביש 16 העתידי.

לדברי יזמי הפרויקט, קבוצת בליליוס, חברת מ. אביב והמשפחות רוזנצוויג וברוך, הרכישות האחרונות משקפות רמת אמון גבוהה בפרויקט, במיוחד כאשר מדובר ברוכשים שבוחרים לחזור ולרכוש בו דירה נוספת.