2025 בעולם הנדל"ן: בין משבר למציאות חדשה

שנת 2025 תיזכר כאחת השנים המורכבות בתולדות שוק הנדל"ן הישראלי. לא רק בשל ההשלכות המתמשכות של מלחמת חרבות ברזל, שהשפיעה בשנתיים האחרונות ישירות על הביקושים, על קצב הבנייה ועל תחושת היציבות- אלא בעיקר משום שהיא חשפה שוב עד כמה התחום קשור באופן הדוק למרקם החברתי, לכלכלה ולביטחון הלאומי.

בשנה החולפת, שוק הדירות קפא והמחירים החלו להצטנן. ערים כמו תל אביב חוו ירידות מחירים ניכרות ואיבוד תנופה בשוק, בעוד שפיתוח פרויקטים חדשים המשיך ואף התגבר. לאור זאת, מלאי הדירות החדשות עלה והגיע לרמות שיא, מה שיוצר לחץ מיידי על המחירים ותמריץ לבחינת מודלים חדשים של תמחור.

המציאות הביטחונית המשיכה להשפיע לא רק על תחושת הביטחון של הציבור, אלא על היתכנות פרויקטים בשטח, על עלויות הביטוח ועל תזרים היזמים. בתקופות חירום, עסקים ועובדים נדחפים לשינוי סדרי עדיפויות: חלק מהרוכשים דחו רכישות, והיקפי העסקאות ירדו. אך במקביל לכך, נרשמה חזרה של משקיעים מקומיים שמחפשים נכס בטוח יחסית להשקעה אל מול שווקים פוטנציאלית תנודתיים. התשואה משכירות עלתה, ואי-הוודאות המתמשכת הפכה את הנדל"ן למקום יציב יותר בהשוואה לשווקים תנודתיים אחרים. זהו מסר ברור: גם כשנדמה שהמשק "עומד במקום", הציבור הישראלי ממשיך לראות בדיור נכס בסיסי, כמעט קיומי.

שנת 2026: שנת המבחן והאיזון

שנת 2026 צפויה להיות שנת מבחן. דווקא לאחר שנתיים של חוסר ודאות, במהלכן ראינו מהצד של הדיירים, הרשויות והיזמים משהו שלא ראינו כאן הרבה זמן: אחריות, בגרות ונטייה להבין את המציאות כמו שהיא, ולא כמו שהיינו רוצים שתהיה.

2026 תהיה השנה שבה ייבחן האם שוק הנדל"ן הישראלי מצליח לעבור ממלחמה לאיזון. כשציבור שלם מבין שדיור יציב הוא אבן יסוד של מדינה חזקה- השינוי כבר מתחיל. ואם המגמה הזו תימשך, הריבית תרד ו-2026 עשויה להיות השנה שבה השוק חוזר לעצמו.

כותב המאמר: זאב גרינברג, סמנכ"ל חברת מידר.

אודות חברת מידר: חברת מידר היא חברת נדל"ן בניהולם של יחיאל פרוש, זאב גרינברג, דורון שניידר ושמריהו איידלמן. החברה יוזמת ומקדמת פרויקטים בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית בכל רחבי הארץ, ומחזיקה בנוסף גם בכמה פרויקטים למסחר.