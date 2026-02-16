יוזמה ייחודית באופקים

בשנים האחרונות רכישת דירה בישראל הפכה עבור משפחות רבות לצעד שמלווה לא רק בהתרגשות, אלא גם בחשש כלכלי לא מבוטל. מחירי הדיור הגבוהים וההתחייבות למשכנתא ארוכת טווח גורמים לרבים לצמצם בחופשות, בתרבות ובפנאי כדי לעמוד בהוצאות.

בדרום, המציאות הזו קיבלה בשנתיים האחרונות מימד נוסף - כתוצאה מהמלחמה, משפחות רבות נפגעו כלכלית, דבר שגרם להן בתקופה זו לוותר על הרעיון של רכישת דירה חדשה.

מאות התכנסו שבוע שעבר בעיר אופקים באירוע מכירות ייחודי מסוגו בפרויקט המגורים "עומרים", שבמסגרתו הוצגה לראשונה יוזמה שמטפלת בדיוק בבעיה זו. את היוזמה מיישמות קבוצת בראל וחברת סלעית נדל"ן, והיא מבוססת על תפיסה שלפיה האחריות של היזם אינה מסתיימת במסירת הדירה בלבד.

במסגרת היוזמה ניתנת לרוכשי הדירות בפרויקט מעטפת ליווי לאורך שלוש השנים הראשונות לאחר קבלת המפתח. המעטפת כוללת, בין היתר, חופשה משפחתית בחו"ל, נופשים בארץ, תקציב למסעדות, הופעות ופעילויות תרבות ופנאי - מתוך תפיסה שלפיה רכישת דירה אינה אמורה לבוא על חשבון איכות החיים, גם בתקופה הכלכלית המאתגרת שלאחר הרכישה.

פרויקט "עומרים" נבנה בכניסה החדשה לעיר אופקים, ומשתרע על פני ארבעה מתחמי מגורים הכוללים כ־782 יחידות דיור. לצד המגורים כולל הפרויקט שטחי מסחר ופיתוח עירוני, ובהם אזורי תעסוקה ומרחבים קהילתיים. מאז יצא הפרויקט לדרך נמכרו בו למעלה מ־600 דירות ובמסגרת היוזמה הצטרפו 30 משפחות חדשות.

תמהיל הדירות בפרויקט מגוון וכולל דירות 3, 4, 5 ו־6 חדרים בשטחים של כ־80 עד 145 מ"ר, לצד דירות גן, מיני־פנטהאוזים ופנטהאוזים עם מרפסות רחבות, כאשר טווח המחירים נע בין כ־1.4 מיליון ש"ח לדירות 3 חדרים ועד כ־2.2 מיליון ש"ח לפנטהאוזים. הפרויקט תוכנן על ידי האדריכל איל איצקין, תוך דגש על תכנון פונקציונלי, מפרט טכני עשיר ואיכותי והתאמה לאורח חיים משפחתי.

אריאל בבלי, מבעלי קבוצת בראל: "אנחנו רואים את המשפחות שבוחרות בנו, וחשוב לנו שהחיוך שלהן לא ייעלם בעקבות רכישת הדירה. מהלך משנה החיים זה נולד מתוך ההבנה שרכישת בית הוא צעד משמעותי, אבל החיים החברתיים, המשפחתיים והאישיים לא אמורים להיעצר בגללו. מבחינתנו, האחריות שלנו לא מסתיימת בחתימה, אלא ממשיכה גם בשנים שלאחר מכן"

שייקה נפחא, מנכ"ל סלעית: "לאחר פרויקטים מוצלחים ואכלוסים בערים בדרום, ובהן באר שבע ואשקלון, אנו גאים להיות שותפים בפרויקט 'עומרים' בעיר אופקים - פרויקט משנה חיים שמבטא את המחויבות שלנו להמשך חיזוק ויישוב הדרום, במיוחד לאחר השנים האחרונות. אופקים של היום היא כבר לא פריפריה, אלא עיר מתפתחת וחזקה, עם יתרונות משמעותיים של נגישות תחבורתית, חיבור לכביש 6 והטבות מס, ומהווה אלטרנטיבה איכותית לערים הגדולות בדרום. במהלך זה בחרנו לפנות בראש ובראשונה לתושבי הדרום, משפרי הדיור, מתוך רצון לאפשר להם מעבר לדירה ולסביבת מגורים שמגיעות להם".