מינוי חדש בחברת ינוב

 
 
 
 

חברת ינוב בנייה ופיתוח מודיעה על מינויו של יסף שמש לתפקיד סמנכ"ל פיתוח עסקי. יסף נשוי ואב לשניים, מביא עימו ניסיון מקצועי של למעלה מ-10 שנים בתחום. לאורך שנות פעילותו צבר ידע מעמיק וניסיון רחב בהובלת פרויקטים מורכבים, תוך עבודה שוטפת מול בעלי קרקע, רשויות מקומיות וארציות, גופי תכנון ורישוי, יועצים מקצועיים, קבלנים, מוסדות תכנון וגורמי מימון

במסגרת תפקידו, יהיה שמש אחראי על פיתוח מנועי הצמיחה של החברה, קידום פרויקטים חדשים, הרחבת פעילות ההתחדשות העירונית וחיזוק שיתופי פעולה אסטרטגיים.

שמש הוא עורך דין בהכשרתו, בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים. את דרכו המקצועית החל במשרד עורכי הדין ראבד, מגריזו, ולאחר מכן מילא שורת תפקידי מפתח בתחומי הפיתוח העסקי וההתחדשות העירונית בחברות ציבוריות מובילות. טרם הצטרפותו לינוב, כיהן כמנהל תחום ההתחדשות העירונית והפיתוח העסקי בחברת תצפית.

המינוי מגיע בתקופה של התרחבות בפעילות החברה, עם קידום פרויקטים חדשים בערים שונות באיזור המרכז והשרון והעמקת פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית.

שגיא לנצ'נר, מנכ"ל חברת ינוב, מסר:
“יסף מהווה חיזוק משמעותי בתקופה שבה החברה גדלה ומקדמת פרויקטים מורכבים. נסיונו המקצועי והיכרותו העמוקה עם התחום יתרמו רבות להמשך התפתחותה וצמיחתה של ינוב, הן בתחום ההתחדשות העירונית והן בתחום ייזום הבניה למגורים.”

יסף שמש- קרדיט צילום איתמר סיידא
יסף שמש- קרדיט צילום איתמר סיידא
