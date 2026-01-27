למה נדלן בפורטוגל הוא עדיין הנדל"ן החם ביותר להשקעות באירופה?

נדלן בפורטוגל נותר אפיק השקעה מוביל בזכות שילוב של יציבות פוליטית, מחירים תחרותיים בהשוואה למערב אירופה וביקוש תמידי למגורים ולתיירות.

אילו ערים מציעות כיום את התשואה הגבוהה ביותר? כיצד השפיעו שינויי החקיקה על השוק ומהן הדרכים המקצועיות לביצוע רכישה בטוחה מרחוק?

מומחי נדלניסטוגו הכינו לכם מדריך קצר וקולע שיסביר לכם את כל המידע והנתונים שאתם צריכים לדעת בשנת 2026, אז בואו נצא לדרך.

הפוטנציאל הגלום בשוק של נדלן בפורטוגל כיום

השוק הפורטוגלי עובר תהליך של התבגרות אבל הוא רחוק ממיצוי בגלל היצע נמוך של דירות חדשות במוקדי הביקוש. נתוני המכון הלאומי לסטטיסטיקה בפורטוגל (INE) מצביעים על כך שבשנה האחרונה מחירי הדיור עלו בממוצע של כמעט 7.6%, נתון שמעיד על חוסן הענף.

הסיבות המרכזיות הן:

יחס עלות תועלת גבוה בערים משניות שמתפתחות במהירות.





גידול מתמיד במספר הרישומים של חברות טכנולוגיה בינלאומיות במדינה.





איכות חים גבוהה שמושכת מהגרים אמידים ונוודים דיגיטליים.





מערכת מיסוי שמציעה הקלות מסוימות למשקיעים בתנאים מוגדרים.

נתונים אלו מחזקים את התפיסה כי נדלן בפורטוגל הוא לא עוד איזה טרנד חולף, מדובר ביעד אסטרטגי לטווח הרחוק.

אילו ערים מציעות כיום את התשואה הגבוהה ביותר?

ליסבון ופורטו הן עמודי התווך של השוק, אבל התשואות הגבוהות ביותר נמצאות כיום דווקא בערים כמו בראגה, אוויירו וסטובל. במרכז ליסבון התשואה נעה סביב 3 עד 4 אחוזים בשל מחירי כניסה גבוהים, בערים המעגליות ניתן להגיע לתשואות של 5 עד 7 אחוזים ברוטו.

המגמה הזו נובעת מהגירה פנימית של מקומיים שמחפשים פתרונות דיור זולים יותר מחוץ לבירה, דבר שיוצר שוק שכירות יציב שלא תלוי רק בתיירות העונתית.

השפעת ביטול ויזת הזהב על נדלן בפורטוגל

ביטול מסלול ההשקעה בנדל"ן עבור ויזת הזהב בשנת 2023 לא עצר את עליית המחירים כפי שחזו חלק מהאנליסטים. השוק פשוט שינה את פניו מרדיפה אחרי תושבות להשקעות שמבוססות על ערך כלכלי ריאלי. מדובר בסימן חיובי מאוד למשקיעים שמחפשים שוק בריא שלא מסתמך רק על בועת התושבות.

יעדי השקעה בפורטוגל 2026

רוצים לדעת איפה להשקיע בפורטוגל? הנה כל הפרטים שכדאי לדעת:





פרמטר לבדיקה ליסבון (מרכז) פורטו (מרכז) בראגה (צפון) אלגארבה (דרום) תשואה ממוצעת משכירות 4%-3% 5%-4% 7%-5.5% 6%-4% (עונתי) סוג קהל יעד מרכזי שוק יוקרה ותיירות סטודנטים ונוודים דיגיטליים משפחות צעירות תיירות וגמלאים רמת נזילות הנכס גבוהה מאוד גבוהה בינונית/גבוהה בינונית פוטנציאל עליית ערך יציב גבוה גבוה מאוד בינוני

איך מבצעים רכישה בטוחה של נדלן בפורטוגל מרחוק?

ניהול עסקה במדינה זרה דורש זהירות רבה, התהליך מורכב מכמה שלבים חשובים שכל משקיע חייב להכיר:

א. הוצאת מספר פיסקאלי (NIF) ומינוי נציג מס מקומי שינהל את ההתקשרות מול רשויות המס.

ב. פתיחת חשבון בנק מקומי בפורטוגל שמאפשר העברת כספים בטוחה ותשלום מיסים שוטפים.

ג. בדיקת נאותות משפטית על ידי עורך דין מקומי שבודק את נסח הטאבו ומוודא שאין חובות על הנכס.

ד. חתימה על חוזה רכישה מותנה (CPCV) שכולל את כל תנאי העסקה ומועד המסירה.

ה. העברת הבעלות הסופית במעמד נוטריון ורישום הנכס בפורטוגל על שם הקונה.

בסופו של דבר, השקעת נדלן בפורטוגל דורשת הבנה של השינויים הדינמיים בחקיקה וזיהוי נכון של אזורי הביקוש החדשים. למרות השינויים ברגולציה, המדינה עדיין בטוחה ואטרקטיבית לכל מי שמחפש יציבות באירופה.

צוות המומחים של נדלניסטוגו עומד לרשותכם כדי ללוות אתכם בכל שלבי הרכישה, משלב איתור הנכס ועד לניהולו השוטף, צרו אתנו קשר עוד היום כדי לבנות את תיק ההשקעות שלכם בחו"ל.

שאלות תשובות

האם ניתן לקבל משכנתא בפורטוגל כמשקיע זר?

כן, בנקים מקומיים בפורטוגל נותנים משכנתאות לתושבי חוץ, לרוב בשיעור מימון שנע בין 60 ל-70 אחוזים מערך הנכס, בכפוף להוכחת הכנסות ודירוג אשראי תקין.

מהו מס הרכישה המקובל בפורטוגל?

מס הרכישה (IMT) הוא מדורג ומשתנה בהתאם למחיר הנכס, מיקומו וייעודו, כשלרוב יש להוסיף גם מס בולים בשיעור של 0.8 אחוזים.

האם כדאי להשקיע בדירה לשיפוץ או בנכס מוכן?

נכסים לשיפוץ מציעים פוטנציאל רווח גבוה יותר אבל דורשים ניהול הדוק של קבלנים בשטח, נכסים מוכנים לעומת זאת מאפשרים תזרים מזומנים מיידי ושקט נפשי.