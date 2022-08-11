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Kf az קארי בטטות, תרד ובוטנים בחלב קוקוס

קארי בטטות, תרד ובוטנים בחלב קוקוס בסגנון תאילנדי - מתכון טבעוני, טעים פשוט וקל

כלים
מתכון לבטטות - טבעוני, פשוט וטעים
מתכון לבטטות - טבעוני, פשוט וטעים

 

רכיבים:

כפית שמן קוקוס

1 בצל חתוך קטן

2 שיני שום

מעט ג'ינג'ר פרוס

3 כפיות מחית קארי אדום

500 גרם בטטות

200 גר' תרד שטוף

כף חמאת בוטנים חלקה

פחית חלב קוקוס

מיץ מלימון או ליים אחד

מבשלים עם מכסה חצי סגור כ-15 דקות באש נמוכה או עד שהבטטות רכות לנעימות לאכילה

לפזר בוטנים קלויים מלמעלה ולהגיש על מצע אורז. בתיאבון!

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