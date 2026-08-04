חוזרים לבית הספר בסטייל: רשת גלי משיקה קולקציית נעלי דמויות מהסרטים לילדים

קולקציית נעלי הדמויות החדשה של רשת גלי. צילום: יח"צ

הקולקציה תלווה את הילדים בחופש, בבית הספר, בהפסקות ובשעות הפנאי וניתן למצוא בה דגמים המעוטרים בדמויות האייקוניות ביניהן: סטיץ', ספיידרמן, באטמן, סוניק, פיקאצ'ו ועוד, המשתלבות בעיצוב אופנתי ועדכני, המעניק מראה צבעוני ומלא אופי. השילוב בין גיבורי הילדות לבין טרנדים עכשוויים מאפשר לילדים לבחור נעליים המשקפות את האישיות והסגנון שלהם, מבלי להתפשר על נוחות ואיכות.



דגמי פיקאצ'ו מהקולקציה החדשה של רשת גלי. צילום: יח"צ



סנדלים ונעלי ספורט בהשראת סטיץ'. צילום: יח"צ



דגמים צבעוניים לילדות בקולקציית הדמויות. צילום: יח"צ

הנעליים מיוצרות מחומרים איכותיים, עם סוליות גמישות ונוחות ותמיכה בכף הרגל, ומתאימות לשגרת היום העמוסה של הילדים בחופשה, בלימודים ובפעילות אחר הצהריים.



נעלי סוניק - מהדגמים הבולטים בקולקציה. צילום: יח"צ



נעלי סטיץ' לילדות - מתאימות לבית הספר ולשעות הפנאי. צילום: יח"צ



נוחות לצד סטייל - נעלי הדמויות לילדים. צילום: יח"צ

מחירים: החל מ-49.90 ₪. לרגל החזרה לבית הספר יוצאת רשת גלי במבצע מיוחד לכל המשפחה עד 1.9: נעלי ספורט - זוג שני ב-59.90 ₪, סנדלים - החל מ-49.90 ₪.



הקולקציה כוללת דגמים במגוון צבעים לילדות. צילום: יח"צ



נעלי ספורט קלות ונוחות לפעילות היומיומית. צילום: יח"צ

ניתן להשיג בסניפי רשת גלי ברחבי הארץ.



קולקציית הדמויות של רשת גלי - זמינה בסניפים ברחבי הארץ. צילום: יח"צ