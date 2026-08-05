ענבל אוטמזגין, מנהלת בית הספר "אביר יעקב" באופקים. צילום: אלבום פרטי

המינויים מצטרפים לתנופת הפיתוח הרחבה במערכת החינוך העירונית, הכוללת הקמת מוסדות חינוך חדשים והרחבת המענים החינוכיים לכלל תלמידות ותלמידי אופקים.

ענבל אוטמזגין מונתה למנהלת בית הספר "אביר יעקב". אוטמזגין, תושבת אופקים ובעלת 26 שנות ניסיון במערכת החינוך, חוזרת לנהל את בית הספר שבו למדה בילדותה. את דרכה החינוכית היא מבקשת להוביל מתוך תפיסה המשלבת זהות, מצוינות וקהילה, לצד קשר אישי והעצמת כל תלמיד ותלמידה.

יקיר אמיר, מנהל בית הספר החדש "אופק" לחינוך מיוחד באופקים. צילום: אלבום פרטי

יקיר אמיר יעמוד בראש בית הספר החדש "אופק" לחינוך מיוחד, שייפתח השנה לראשונה בעיר ויהווה בשורה משמעותית עבור משפחות רבות באופקים. אמיר מגיע עם תשע שנות ניסיון בחינוך המיוחד, בהן שימש במגוון תפקידים בבית הספר "רעים" בבאר שבע. הוא בעל תואר ראשון בחינוך מיוחד ובמדעים ותואר שני בניהול מערכות חינוך, ומאמין בחינוך המבוסס על שותפות, קידום עצמאות ומתן מענה מותאם לכל תלמיד.

אודליה סויסה, מנהלת בית הספר הרב לשוני החדש "תבל" באופקים. צילום: אלבום פרטי

אודליה סויסה מונתה למנהלת בית הספר הרב לשוני החדש "תבל", אשר ייפתח השנה בשכונת חורשת נח. סויסה, תושבת אופקים ואם לשישה, מביאה עמה ניסיון עשיר בחינוך המיוחד ובהובלת יוזמות חינוכיות, לצד ארבע שנות שליחות חינוכית בארצות הברית. בית הספר "תבל" יוביל תפיסה חינוכית חדשנית, במסגרתה תירכש השפה האנגלית כשפה שנייה באמצעות למידה טבעית, חווייתית ומשמעותית.

לצד מינויים אלה, צפויים להצטרף בתקופה הקרובה מינויים נוספים למוסדות החינוך החדשים שייפתחו השנה בעיר.

ראש עיריית אופקים, איציק דנינו: "מערכת החינוך של אופקים ממשיכה לצמוח ולהתחדש, ואיתה גם נבחרת מנהלות ומנהלים איכותית שתוביל את דור העתיד שלנו. אני מאחל לענבל, ליקיר ולאודליה הצלחה רבה בתפקידם החדש. לכל אחד מהם ניסיון, ערכים ותחושת שליחות, ואני בטוח שהם יובילו את בתי הספר להישגים חינוכיים משמעותיים. נמשיך להשקיע במערכת החינוך, להקים מוסדות חדשים ולהעניק לילדי אופקים את המענה החינוכי הטוב והמתקדם ביותר".