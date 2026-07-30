עשרות ראשי הלשכות הדו-לאומיות ונציגי משרדי הממשלה ביקרו בקריית מד"א ברמלה ונחשפו למוקד 101

ראשי וחברי הלשכות הדו-לאומיות בביקור בקריית מגן דוד אדום ברמלה. צילום: אלירן אביטל

הביקור נערך בשיתוף ארגון הגג של לשכות המסחר הדו-לאומיות בישראל במסגרתו ראשי וחברי הלשכות והנציגים נחשפו למערך השליטה והבקרה המתקדם של מד״א, הכולל את מוקד החירום הלאומי 101 ונחשב לאחד המובילים בעולם. המערכת, שפותחה מהשטח בשיתוף פראמדיקים ואנשי מוקד, משלבת טכנולוגיות מתקדמות ובהן איתור מיקום בזמן אמת, ניתוח נתונים ותמיכה בקבלת החלטות, ומאפשרת ניהול אלפי אירועים במקביל ושיגור משאבים מדויק ומהיר תוך שניות. לצד זאת, הוצגו מערכי הפעילות של מד״א, ובהם מערך התגובה הכולל אלפי אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ, מאות אופנועי חירום ורכבי תגובה מיידית, עשרות אלפי מתנדבים הפרוסים ברחבי הארץ, מרכז סימולציות רפואיות מתקדם, וכן שירותי הדם של מד״א, הפועלים בשגרה ובחירום להבטחת זמינות דם לכלל מערכת הבריאות. כל אלו פועלים יחד למתן מענה מהיר ומקצועי גם באירועים מורכבים כגון אירועי רב נפגעים ומצבי לחימה.



חברי המשלחת בסיור בקריית מד"א. צילום: אלירן אביטל

"הביקור במתקני מד"א חשף את היכולות המבצעיות והטכנולוגיות של הארגון בשירות הצלת החיים, יכולות שהוכיחו את עצמן יותר מכל מאז אירועי ה-7 באוקטובר ועד היום, כאשר מד"א נדרש להתמודד עם אתגרים בזירות שונות, במקביל לאירועי החירום שבשגרה. אנו מקווים שנציגי הלשכות הדו-לאומיות יהיו שגרירים של מד"א במדינותיהם ויסייעו לקדם את היכולות והמערכות שפיתחנו גם ברחבי העולם", אמרה מנכ"לית אגודת ידידי מד"א בישראל אורלי אריאל.

מנכ"ל ארגון הגג של לשכות המסחר הדו-לאומיות בישראל יורם אלדר, אמר: "המרכז שבו ביקרנו הוא עדות חיה לשילוב בין חזון, מקצוענות וטכנולוגיה מתקדמת. במעשיכם אתם לא רק מצילים חיים, אלא מעניקים ביטחון וחוסן לאומי. יצאנו מהביקור המרשים עם תחושת גאווה ומחויבות לפעול כשגרירים של מד"א במדינות היעד שלנו ולקדם שותפויות שיחזקו את ידיכם."

מנכ"ל מד"א אלי בין: "שמחנו מאוד לארח את ראשי וחברי הלשכות הדו-לאומיות בקריית מד"א. מגן דוד אדום עומד בחזית טכנולוגיית הצלת החיים והחוסן הלאומי של מדינת ישראל, טכנולוגיה שמאפשרת לנו לפעול בצורה היעילה והמיטבית ביותר למען הצלת חיים בשגרה ובחירום. השותפות עם הקהילה הבינלאומית והיכולת לחלוק את הידע, הניסיון והאמצעים המתקדמים שלנו עם העולם הן חלק בלתי נפרד מהמטרות שלנו ואנו גאים בכך. אני מודה לראשי וחברי לשכות המסחר על הנכונות לפעול כשגרירים של מד"א ושל החדשנות הישראלית ברחבי העולם".