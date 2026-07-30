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מימין לשמאל: שי גולני, אילנה דרור, ירון בלחסן, מוטי צמיר ואורי דורמן. קרדיט: ארגון מגדלי הפירות בישראל
מימין לשמאל: שי גולני, אילנה דרור, ירון בלחסן, מוטי צמיר ואורי דורמן. קרדיט: ארגון מגדלי הפירות בישראל

הדיון התקיים בהשתתפות מוטי צמיר יו"ר מועצת ארגון מגדלי הפירות ואורי דורמן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל שסקר את פעילות ההתאחדות בדגש על ביטחון המזון, חיזוק הייצור המקומי, השלמת פיצויים לחקלאים, השקעות בחקלאות וצמצום פערי התיווך.

ירון בלחסן, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות בישראל אמר בישיבה: "החקלאים נמצאים בשיא עונת קטיף פירות הקיץ במטעי הגליל העליון הגולן, עמקים, לכיש, ועוד. על אף כל הקשיים איתם התמודדו החקלאים בשנה האחרונה, אתגרי המלחמה, ייבוא של פירות, אתגרי מים ועוד, מסתמנת עונת יבול טובה ואיכותית ברוב מיני פירות הקיץ. דווקא עכשיו לקראת חגי תשרי אנו קוראים לציבור הרחב לרכוש פירות וירקות תוצרת ישראל אותם מגדלים החקלאים על אדמת המדינה אשר עדיפים על תוצרת מייבוא, ובכך לתמוך בחקלאות ובחקלאים הישראלים, המעבדים את מטעיהם בגבולות המדינה ודואגים לביטחון המזון של אזרחי ישראל".

בנוסף, מועצת ארגון מגדלי הפירות בירכה על פרסום נוהל התמיכה החדש של משרד החקלאות וביטחון המזון לשנים 2026–2027, בהיקף של 180 מיליון ש"ח, לשיקום והרחבת משקים חקלאיים ביישובי קו העימות (בטווח של 0–9 ק"מ מגבול לבנון). התמיכות כוללות בין היתר השקעות בעלות חשיבות עליונה לחיזוק ענף הפירות ולהגדלת הפריון. "אנו מודים לשר החקלאות וביטחון המזון אבי דיכטר, למנכ"ל המשרד אורן לביא ולצוותי המקצוע במשרד על קידום המהלך ועל ההכרה בחשיבות ההשקעה בחקלאות ובמגדלי הפירות ביישובי קו העימות", ציין בלחסן.

ארגון מגדלי הפירות בישראל מייצג אלפי מגדלי פירות ברחבי הארץ, המעבדים כ-400,000 דונם מטעים (לא כולל הדרים), המניבים כ-800,000 טון פרי בשנה ומספקים תוצרת איכותית לשווקי ישראל וליצוא. ערך תפוקת ענף הפירות בישראל עומד על כ-7 מיליארד שקלים והוא מהווה כ-23% מהתפוקה החקלאית בארץ.

עוד השתתפו בישיבה: אילנה דרור כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל, משה ברוקנטל מנהל ענף הפירות במועצת הצמחים, שי גולני יו"ר ענף הפירות במועצת הצמחים הנכנס, יוני דמרי אגף המשק בתנועת המושבים, ירון סולומון האיחוד החקלאי, חברי מועצת הארגון, חקלאים ונציגי ועדות חקלאיות מכל רחבי הארץ.

Tags:
 ארגון מגדלי הפירות 
 חגי תשרי 
 חקלאות ישראלית 
 ירון בלחסן 
 מועצת הצמחים 
 פירות קיץ 
 קטיף פירות 
 תוצרת הארץ 

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  5. שפע פרי לקראת חגי תשרי: עונת קטיף פירות הקיץ בשיאה - ארגון מגדלי הפירות קורא לרכוש תוצרת הארץ