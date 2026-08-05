נתפסו כ-500 ק"ג בשר שאינו ראוי למאכל אדם באיטליז בטמרה: מבצע אכיפה של משרד החקלאות

הבשר שנתפס באיטליז בטמרה. צילום: משרד החקלאות וביטחון המזון

במסגרת הפעילות השוטפת והמאמצים להגנה על בריאות הציבור ולשמירה על איכות מוצרי המזון מן החי, ערכו מפקחי יחידת הפיצו"ח מרחב הצפון של משרד החקלאות וביטחון המזון ביקורת יזומה באיטליז בעיר טמרה. הפעילות בוצעה בשיתוף פעולה הדוק עם שוטרי משטרת טמרה ונציגי רשות המסים (מס הכנסה).

במהלך הביקורת בעסק, חשפו המפקחים כ-500 קילוגרמים של בשר אשר הוחזקו במקום ללא תיעוד וטרינרי כנדרש ובלי שניתן היה לאמת את מקורם. מדובר בתוצרת מן החי שלא עברה כל פיקוח תברואתי או וטרינרי כחוק, ועל כן היוותה סכנה ממשית ומיידית לבריאות הצרכנים.

הבשר שנתפס באיטליז בטמרה, ללא תיעוד וטרינרי. צילום: משרד החקלאות וביטחון המזון

בשל הסכנה לבריאות הציבור ובהתאם להנחיות ולצו של רופא וטרינר מוסמך, הושמדה כל כמות הבשר שנתפסה. כנגד בעל האיטליז נפתחו הליכים, והוא זומן לחקירה באזהרה ביחידת האכיפה.

במשרד החקלאות וביטחון המזון שבים ומדגישים כי תוצרת מן החי שאינה מפוקחת אינה ראויה למאכל אדם. המשרד קורא לציבור הרחב להקפיד לרכוש מוצרים מן החי - בשר, עופות, דגים וביצים - אך ורק בנקודות מכירה מורשות, המפוקחות כחוק והשומרות על תנאי תברואה נאותים.

משה אחרק, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות וביטחון המזון: "פקחי יחידת פיצו"ח של משרד החקלאות וביטחון המזון עובדים מסביב לשעון במטרה לוודא שהתוצרת החקלאית המגיעה לבית הצרכנים תהיה בריאה ובטוחה לשימוש. מדובר בפעילות אכיפה חשובה מול מכירת בשר מאיכות ירודה וללא פיקוח וטרינרי, המסכן באופן ישיר את בריאות הציבור. נמשיך לפעול בשיתוף זרועות עם גורמי האכיפה והשיטור כדי למנוע מעשים אלו ולשמור על ביטחון המזון של אזרחי ישראל".