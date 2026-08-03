מטולה חוזרת לחיים: פסטיבל סרטי הילדים יגיע בסוף אוגוסט - סרט ב-10 שקלים בלבד

פסטיבל סרטי הילדים של רשת FRIENDS מגיע למטולה. צילום: מועצה מקומית מטולה

המועצה המקומית מטולה ממשיכה להרחיב את פעילות התרבות במושבה ומשיקה שיתוף פעולה חדש עם רשת מועדוני התרבות FRIENDS מבית ההסתדרות. במסגרת שיתוף הפעולה ייהנו תושבי מטולה ממגוון רחב של אירועי תרבות במחירים מסובסדים, ובהם הופעות חיות, הצגות לילדים ולמבוגרים, מופעי סטנדאפ, הרצאות, הקרנות סרטים ואירועים קהילתיים שיתקיימו במרכז הקהילתי במושבה.

יריית הפתיחה לשיתוף הפעולה תהיה פסטיבל סרטי הילדים שיתקיים בסוף אוגוסט במטולה, בין התאריכים 23.8 ועד 27.8, במשך חמישה ימים יוקרנו עשרה סרטים לכל המשפחה, 2 בכל יום, כאשר מחיר הכניסה יעמוד על 10 שקלים בלבד לכרטיס - במטרה לאפשר לכל המשפחות ליהנות מחוויה תרבותית איכותית ונגישה ולמשוך עוד ועוד מבקרים למטולה. בין הסרטים: הקרב על הבית, אספן המשאלות, סוג החיות הקסומות, טפיטי, דג ושמו באסה, קופצים בראש, מרסופילאמי, להעז ובגדול, וונדר דוג, פינק 2 ועוד.

ראש מועצת מטולה דוד אזולאי. צילום: מועצה מקומית מטולה

ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, בירך על המהלך ואמר: "אחד היעדים שהצבנו לעצמנו הוא להחזיר את החיים למטולה - לא רק באמצעות שיקום התשתיות, המרחב הציבורי והעסקים - דברים שאנו עושים סביב השעון, אלא גם דרך חיזוק חיי התרבות והקהילה. אנחנו רואים שורה של אירועים מידי שבוע וכעת שיתוף הפעולה עם רשת FRIENDS יאפשר לנו להרחיב את פעילויות התרבות והפנאי עוד יותר. זו בשורה משמעותית עבור תושבי מטולה, שייהנו ממגוון עשיר של מופעים ואירועים לאורך השנה במחירים אטרקטיביים במיוחד".

במועצה המקומית מציינים כי שיתוף הפעולה עם FRIENDS הוא חלק מהמאמצים להרחיב את היצע התרבות במטולה וליצור פעילות רציפה עבור תושבי המושבה והאזור. התושבים מוזמנים להתעדכן בלוח האירועים של הרשת, להצטרף לקהילות הוואטסאפ ולהבטיח מקום במופעים ובאירועים הקרובים.

מטולה. צילום: מועצה מקומית מטולה

במקביל לאירועי הקיץ, נרשמת גם חזרה משמעותית של ענף התיירות המקומי. עסקים רבים שבו לפעילות מלאה, מסעדות ובתי קפה פותחים שוב את שעריהם, וגם המלונות במושבה חוזרים לארח מבקרים מכל רחבי הארץ. במועצה רואים בכך צעד חשוב בדרך להתאוששות הכלכלית של היישוב ומעודדים את הציבור להגיע, ללון במטולה, ליהנות מהאטרקציות המקומיות ולחזק את בעלי העסקים.

אחד המיזמים הבולטים שמובילה המועצה הוא סדרת הסיורים "בין מלחמה לתקווה", בהובלת ראש המועצה דוד אזולאי. הסיורים מעניקים למשתתפים הזדמנות להכיר מקרוב את סיפורה של מטולה - מראשית ההתיישבות לפני כ-130 שנה, דרך השנים שעיצבו את אופייה של המושבה ועד לאתגרי התקופה האחרונה בגבול הצפון ותהליכי השיקום וההתחדשות המתקיימים כיום. במהלך הסיור מבקרים המשתתפים בבניין המועצה, שם מוצגת סקירה על תולדות המושבה, על ההתמודדות עם אירועי התקופה האחרונה ועל תוכניות הפיתוח לעתיד. משם ממשיכים לרחוב הראשונים ההיסטורי, חולפים סמוך לגדר הגבול עם לבנון, ולבסוף מגיעים למצפה דדו, המעניק תצפית מרהיבה לעבר מטולה, קריית שמונה, דרום לבנון והגליל העליון. לאורך הדרך משתף דוד אזולאי את המבקרים בסיפורים אישיים, באירועים שחוותה המושבה ובחזון שמוביל את תהליך ההתחדשות.

להרשמה לסיורים ללא תשלום: לחצו כאן