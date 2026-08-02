פעילות קיץ 2026 במוזיאון אנו: כתב חידה משפחתי, סיפורי סבתא וסדנת יצירה – כלול במחיר הכניסה

ילדים ומשפחות בפעילות קיץ באנו – מוזיאון העם היהודי

תוכנית חדשה שתוצע במחצית השנייה של חודש אוגוסט (החל מה-16.8.26) היא "שומרי הסיפורים" כתב חידה משפחתי, במסגרתו ילדים והורים מוזמנים לצאת להרפתקה משותפת ברחבי המוזיאון. באמצעות חידות, רמזים, משימות חיפוש ואתגרי גילוי, יאתרו המשתתפים פרטים המסתתרים בין המוצגים ויחשפו סיפורים מפתיעים לאורך הדרך. הפעילות מיועדת לגילאי 7–12, נמשכת כשעתיים וכוללת כתב חידה משפחתי ותחנות אינטראקטיביות. הפעילות כלולה במחיר הכניסה למוזיאון.

במהלך כל חודש אוגוסט מוצעת התכנית "סיפורי סבתא (וסבא)" מסע בין־דורי ברחבי המוזיאון, המזמינה סבים, סבתות, נכדים ונכדות לצאת יחד למסע של זיכרונות, סיפורים וגילויים באמצעות משימות, שיחות ותחנות פעילות ברחבי המוזיאון. המשתתפים יקבלו ערכה מעוצבת בעזרתה הם יגלו כיצד ההיסטוריה המשפחתית שלהם משתלבת בפסיפס הרחב של העם היהודי. הפעילות הינה עצמאית, מיועדת לסבים וסבתות ונכדים בגילאי 7-13, נמשכת כשעתיים ומתקיימת באופן עצמאי במהלך הביקור.

עוד הקיץ במוזיאון, סדנת "אותיות הקודקס", בה יוצרים בהשראת קודקס ששון, התנ"ך העתיק השלם ביותר הידוע כיום. בסדנה (שתתקיים בשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט) מקבלת האות העברית המקראית חיים חדשים. המשתתפים יכירו את האותיות העתיקות שבהן נכתבו ספרי התורה במשך דורות, יעצבו ויקשטו שלט אישי בהשראתן וייקחו הביתה מזכרת מקורית ויצירתית. הסדנה מיועדת לילדים מגיל 5 בליווי הורים, אורכת כ־30 דקות וכלולה גם היא במחיר הכניסה.

כמו כן, תוצע לקהל הרחב הזדמנות לבקר בגלריית 'גיבורים.ות' האהובה. הגלריה מציעה היכרות עם דמויות פורצות דרך מההיסטוריה היהודית ועם נשים וגברים שהשפיעו על החברה האנושית, באמצעות חוויה אינטראקטיבית, סוחפת ומעשירה לכל המשפחה.

לדברי מנכ"ל המוזיאון, אל"מ (במיל') עודד רביבי: "הקיץ הזה ביקשנו ליצור חוויות שמחברות בין אנשים, בין דורות ובין סיפורים. במציאות שבה משפחות מחפשות זמן איכות משותף ומשמעותי, אנו מציעים מפגש שמאפשר לילדים, להורים, לסבים ולסבתות לגלות יחד את הסיפור המשפחתי שלהם ואת מקומו בתוך הסיפור היהודי הרחב." עוד הוסיף רביבי: "כל משפחה נושאת עמה אוצר של זיכרונות, מסורות וסיפורים. הפעילויות החדשות מזמינות את המבקרים לעצור לרגע, לשאול שאלות, להקשיב, ליצור ולגלות שהסיפור שלהם הוא חלק מסיפור גדול שנמשך כבר אלפי שנים."

כל הפעילויות כלולות במחיר הכניסה למוזיאון. הטבות למחזיקי מועדוני צרכנות שונים. כל הפעילויות נגישות ומתקיימות באופן עצמאי במהלך הביקור, ללא צורך בהדרכה צמודה. אנו – מוזיאון העם היהודי מזמין את הציבור לקיץ של סיפורים, יצירה וגילויים, שבו כל משפחה הופכת לחלק מהמסע המתמשך של העם היהודי.