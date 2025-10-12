פרוקטלגיה פוגקס – הסבר רפואי וטיפול בדיקור סיני

פרוקטלגיה פוגקס היא תופעה לא מסוכנת אך מטרידה, הגורמת לכאב חד וחולף בפי הטבעת.

מהי פרוקטלגיה פוגקס?

פרוקטלגיה פוגקס (Proctalgia Fugax) היא תופעה של כאב חד וחולף בפי הטבעת, הנמשך בין שניות בודדות לכמה דקות. הכאב מתואר לעיתים ככאב דוקר, לוחץ או מתכווץ — ולעיתים הוא מופיע באמצע הלילה ומעיר משינה.

רבים מהסובלים מהתופעה עוברים בדיקות רפואיות (כמו קולונוסקופיה או בדיקה רקטלית) שמוצאות הכול תקין, ולכן קשה להגיע לאבחון הנכון.

הגורמים האפשריים לפי הרפואה המערבית

הגורם המדויק לתופעה אינו תמיד ברור, אך המחקר הרפואי מצביע על כמה אפשרויות:

כיווץ פתאומי של שריר הסוגר הפנימי של פי הטבעתמתח ולחץ נפשי מתמשךפגיעה עצבית קלה באזור האגן או בעמוד השדרהשינויים הורמונליים, במיוחד אצל נשים

למרות שמדובר בתופעה שאינה מסוכנת, היא עלולה לגרום לסבל משמעותי ולהפריע לשגרת החיים.

פרוקטלגיה פוגקס ברפואה הסינית

ברפואה הסינית, כאב בפי הטבעת כגון פרוקטלגיה פוגקס נחשב לתוצאה של תקיעות אנרגטית Qi

Stagnation או חסימה בזרימת הדם Blood Stagnation באזור האגן והגב התחתון.

לעיתים התקיעות נובעת ממתח רגשי, קור חיצוני, ישיבה ממושכת או חולשה אנרגטית של מערכות הכבד, הטחול והכליות.

מצב זה גורם לזרימת אנרגיה לא תקינה ולכיווץ פתאומי של השרירים בפי הטבעת – מה שמוביל לכאב חד וקצר.

טיפול בדיקור סיני בפרוקטלגיה פוגקס

דיקור סיני הוא אחד הכלים היעילים ביותר לטיפול בפרוקטלגיה פוגקס, מאחר שהוא פועל הן על הרמה הפיזית (הרפיית השרירים והסרת התקיעות) והן על הרמה הנפשית (הפחתת מתח ולחץ).

מטרות הטיפול

הרפיית שרירי פי הטבעת והאגןשיפור זרימת דם וצ’י באזוראיזון מערכת העצבים האוטונומיתהפחתת מתח רגשי ומניעת הישנות ההתקפים

נקודות דיקור נפוצות

BL57, BL35, BL32 לשחרור אזור פי הטבעת והאגןDU1, DU4 לחיזוק האנרגיה בבסיס עמוד השדרה LV3, SP6 לוויסות מתח רגשי ושיפור זרימת הצ’יGV20 להרגעה ואיזון כללי של מערכת העצבים

בחלק מהמקרים משתמשים גם במוקסה (חימום עדין של נקודות מסוימות) כדי לשפר זרימת דם ולהפיג תחושת קור פנימי.

שילוב עם צמחי מרפא סיניים

במקרים של התקפים חוזרים או תחושת מתח נלווה, ניתן לשלב צמחי מרפא סיניים לחיזוק והנעה של צ’י ודם באזור האגן:

Chai Hu Shu Gan San – לשחרור תקיעות כתוצאה ממתח רגשיShao Yao Gan Cao Tang – להרפיית שרירים ולהפחתת כאב ספסטיWen Jing Tang – לחימום והנעת הדם במצבים של קור ולחות

המלצות נוספות להקלה על כאב בפי הטבעת

שמירה על חום באזור האגן והימנעות מישיבה על משטחים קריםפעילות גופנית קבועה (הליכה, שחייה, תרגילי מתיחות)תרגילי נשימה והרפיה להפחתת מתח נפשיתזונה מאוזנת והימנעות ממזונות חריפים או מעוררים

מטפל בדיקור סיני בראשון לציון

אם אתם סובלים מהתקפים חוזרים של כאב בפי הטבעת או מאובחנים עם פרוקטלגיה פוגקס, חשוב לדעת שיש טיפול טבעי ויעיל שיכול לעזור.

בקליניקה בראשון לציון ניתן לקבל טיפול ממוקד בבעיות פי הטבעת בשיטת דיקור סיני רפואי, עם ניסיון מעשי בטיפול במקרים של פרוקטלגיה פוגקס, טחורים, ופיסורה.

הטיפול מתבצע בגישה עדינה ובטוחה, ללא תרופות וללא תופעות לוואי, ומשיב לגוף את האיזון והשלווה.

סיכום

פרוקטלגיה פוגקס היא תופעה לא מסוכנת אך מטרידה, הגורמת לכאב חד וחולף בפי הטבעת.

בעוד שהרפואה הקונבנציונלית מתקשה להציע פתרון יעיל, דיקור סיני מציע טיפול טבעי, מעמיק ויעיל, המטפל הן בשורש הבעיה והן בביטוייה הפיזיים.

אם אתם מחפשים מטפל בדיקור סיני בראשון לציון המתמחה בכאבים בפי הטבעת ובפרוקטלגיה פוגקס – זהו הצעד הנכון בדרך להקלה אמיתית. אני גם מטפל בדיקור סיני בתל אביב.

ניתן לפנות אלי בטל' 054-5721258

רפאל רוזנסקי מטפל בדיקור סיני