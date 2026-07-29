אלא שהסכם ממון איננו נועד בהכרח לבטא חוסר אמון. מטרתו היא ליצור ודאות, לקבוע מראש כיצד יוסדרו הנושאים הכלכליים ולצמצם את המחלוקות שעלולות להתעורר בעתיד, זאת אם בני הזוג יחליטו לפרק את התא המשפחתי.

עו"ד דן לימור, בעל משרד עורכי דין העוסק בדיני המשפחה, מסביר כי "הסכם ממון הוא הסכם ייחודי מאוד. עורכים אותו היום בתקווה שלעולם לא יהיה צורך להשתמש בו. אבל אם הנישואין יגיעו לכדי מבוי סתום, הוא אמור לקבוע כיצד כל אחד מבני הזוג יוצא ממערכת היחסים ומה נשאר בבעלותו. זוגות צריכים דווקא לראות בו כהסכם שמחזק את הזוגיות, מפיג את החששות ומעניק תחושת ביטחון".

הסדרת מערכת היחסים הכלכלית בין בני הזוג

הסכם ממון נועד להסדיר את מערכת היחסים הכלכלית בין בני זוג נשואים או כאלה שעומדים להינשא. בני הזוג יכולים לקבוע בו מה יקרה לרכושם במהלך הנישואין וכיצד יחולקו הנכסים והזכויות אם ייפרדו.

רבים חושבים שהסכם ממון עוסק בעיקר בדירה, ברכב, בתיק השקעות או בכספים שאחד מבני הזוג צבר לפני תחילת מערכת היחסים. לדברי עו"ד לימור, זו רק חלק מהתמונה:

"ההסכם צריך להתייחס גם למה שיצברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים", הוא מסביר. "המשכורות, הזכויות הסוציאליות, הזכויות הפנסיוניות, כספים בחשבונות ונכסים שיירכשו בעתיד. בני הזוג צריכים להחליט אם תהיה ביניהם שותפות מלאה, הפרדה רכושית מוחלטת או הסדר שנמצא במקום כלשהו באמצע".

יש לציין, כי חוק יחסי ממון קובע הסדר שחל על בני זוג שלא ערכו ביניהם הסכם ממון. יתרונו של הסכם ממון טמון בכך שהוא מאפשר לבני הזוג לקבוע הסדר אישי שמתאים לרצונם; זאת במקום להסתמך על ברירת המחדל הקבועה בחוק.

האם הסכם ממון נועד להגן רק על הצד החזק מבחינה כלכלית?

התפיסה המקובלת היא שהצד שמגיע למערכת היחסים עם יותר נכסים וכספים הוא זה שמבקש את ההסכם. הוא רוצה לוודא שהדירה, העסק או החסכונות שצבר לא ייפגעו בעקבות הנישואין.

לדברי עו"ד דן לימור, הסכם ממון איננו מגן בהכרח רק על מי שמגיע עם יותר רכוש.

"במקרים רבים גם מי שנתפס כצד החלש מבחינה כלכלית נהנה מההסכם", הוא אומר. "ההסכם מעניק גם לו ודאות. הוא יודע מה יהיו זכויותיו, מה יקבל במקרה של פרידה ועל מה הוא יכול להסתמך. כאשר ההוראות ברורות לשני הצדדים, אף אחד מבני הזוג לא נשאר בערפל ובחוסר וודאות לגבי עתידו".

הסכם ממון יכול לכלול פשרות והתחייבויות שמגנות על שני בני הזוג. הצד שמגיע עם רכוש יכול לשמור על נכסים מסוימים ובמקביל ניתן לקבוע זכויות או הסדרים שיקנו ביטחון גם לבן הזוג האחר.

"במילים אחרות: שום דבר הוא לא שחור ולבן. זה לא מוכרח להיות הסכם 'כוחני' לתפישתו של אחד הצדדים".

עו"ד לימור מוסיף, כי הסכם ממון יכול להכיל, פרט לאופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג גם מנגנון פרידה שמגדיר את התנאים להיפרד, את המועד המוסכם, מי עוזב, מי נשאר ועוד. כל אחד מבני הזוג ומן הסתם גם הצד שנתפס כ'חלש' נהנים מוודאות לגבי סיום מערכת היחסים ביניהם. "למעשה, מדובר בהישג ממש של הצדדים בהקשר הזה שמשיגים נחת, וודאות ולוח זמנים ברור, שגם אם אין הוא נכס כלכלי מובהק, טומן בחובו משמעויות פיננסיות רבות, חיסכון במשאבים רבים, בכסף, בהליכים ובתביעות בבתי משפט".

למה לא להסתמך רק על הוראות החוק?

לכאורה, חוק יחסי ממון חל גם על זוגות שלא ערכו וחתמו כלל הסכם ביניהם ונותן מענה במקרה של מחלוקת. ככלל, נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין אינם נכללים בהסדר איזון המשאבים.

אלא שבחיים המשותפים לא הכל חלק ולעיתים אין הלימה בין צורת החיים לבין החלוקה הפשוטה שנעה בין "שלי" לבין "שלך". בני הזוג מתגוררים יחד? נושאים יחד בהוצאות? מעבירים כספים? משתמשים ברכוש שנרשם על שמו של אחד מהם?

"בהיעדר הסכם ממון יכולה להתעורר מחלוקת בנוגע לכוונת השיתוף של בן/בת הזוג", מסביר עו"ד דן לימור. "בית המשפט עשוי להידרש לאופן שבו בני הזוג חיו בפועל, למה שנאמר ביניהם, לאן הועברו הכספים וכיצד כל אחד מהם התייחס לנכס לאורך השנים".

לכן, גם כאשר החוק מעניק נקודת מוצא מסוימת, ההתנהלות בפועל עלולה לעורר טענות ושאלות משפטיות. הסכם מפורט יכול לקבוע מראש כיצד יש להתייחס לנכס ולפירותיו, גם כאשר בני הזוג משתמשים בהם במהלך חייהם המשותפים.

תרחיש לדוגמה: דירה נפרדת, שמניבה רווח לשני בני הזוג מדמי השכירות

אחת הדוגמאות שממחישות את חשיבות הניסוח היא דירה שנרכשה על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין. עו"ד דן לימור מדגים הסכם בו נקבע שהדירה שייכת לבן הזוג בלבד ותישאר בבעלותו גם במקרה של פרידה.

אם בני הזוג מתגוררים בדירה המדוברת יחד אין בכך בהכרח סתירה להסכם. ייתכן שההסכם נועד לקבוע מי מחזיק בזכויות הקנייניות בדירה ולא למנוע מבני הזוג לגור בה וליהנות ממנה במהלך הנישואין.

המצב הופך מורכב יותר כאשר הדירה למשל מושכרת לצד ג' ודמי השכירות מופקדים במשך שנים לחשבון המשותף של בני הזוג.

"כאן צריך לבדוק מה קובע ההסכם", אומר עו"ד דן לימור. "האם הוא מתייחס רק לבעלות בדירה, או גם לדמי השכירות שמתקבלים ממנה? האם נקבע ששימוש משותף בכספים איננו משנה את הזכויות בנכס? כאשר מצד אחד ההסכם שותק בשעה שהכספים מועברים במשך שנים לחשבון המשותף מן הצד השני, עלולה להתעורר טענה שההתנהלות מעידה על רצון לשיתוף".

לא כל הפקדה לחשבון משותף תוביל בהכרח לאותה מסקנה. יש לבחון את משך ההתנהלות, את תדירות ההעברות, את הוראות ההסכם ואת התמונה הכוללת של מערכת היחסים.

לדברי עו"ד לימור, גם למשך החיים המשותפים ולהתנהגות בני הזוג עשוי להיות משקל משמעותי.

"לא דומה אדם שחי עם בת זוגו במשך תקופה קצרה שהעביר כמה תשלומים לחשבון משותף, לבני זוג שחיים יחד עשר או עשרים שנה ומתנהלים באופן שמציג את כל הנכסים כמשותפים", הוא אומר.

במקרה של מחלוקת, עשויות להיבחן שאלות רבות. כמה זמן בני הזוג חיו יחד, האם התגוררו בדירה ששייכת לאחד מהם, לאן הועברו דמי השכירות, האם הושקעו בנכס כספים משותפים, האם ניתנו הבטחות ומה הייתה תרומתו של כל אחד למערכת היחסים.

אין רשימה סגורה של שאלות, אולם בהן יש כדי להשפיע על המצב המשפטי הפרטני של בני זוג ולהכריע בו. אי לכך מומלץ שלא להסתפק בהסכם המבוסס על נוסח כללי וקצר שעלול שלא להספיק. על עורך הדין להבין כיצד בני הזוג מתכננים לחיות ולנסח איתם ועבורם את הוראות ההסכם שמתאימות להם ושאותן הם יוכלו למלא.

טיפ מעורך דין דן לימור: הסכם ממון לא אמור לנהל את חיי היום יום

לצד החשיבות של התאמת ההסכם למציאות הקיימת של הצדדים, עו"ד דן לימור מדגיש שבני הזוג אינם אמורים לפתוח אותו בכל פעם שהם מבצעים קנייה משותפת או מעבירים כסף בין חשבונותיהם.

"הסכם ממון לא נועד לקבוע מי ישלם על הקניות, מי יישא בהוצאות הבית וכיצד בני הזוג ינהלו כל יום בחייהם, הוא יכול להיות כזה, אך עדיף שלא". הוא מסביר, כי "בני זוג ששואפים לנהל מערכת יחסים הרמונית ושיתופית צריכים לקבוע ביניהם כיצד הם מנהלים את החיים המשותפים. ההסכם אמור להישאר במגירה ולשמש אותם רק ביום סגריר, כזה שאנחנו מקווים שלא יגיע".

עם זאת, לא ניתן להתעלם לחלוטין מהפער האפשרי בין הוראות ההסכם לבין החיים בפועל. אם בני הזוג החילו על עצמם הפרדה רכושית מכוח ההסכם, אך לאורך שנים מתנהלים באופן שסותר אותה באופן מהותי, הדבר עלול לעורר מחלוקת ולעמוד בסתירה להסכם.

לכן, לדבריו יש למצוא את האיזון הראוי. ההסכם צריך לאפשר לבני הזוג לחיות בחופשיות, אך גם להתייחס במפורש לאפשרות שאורח החיים המשותף יהיה שיתופי יותר מהחלוקה המשפטית שנקבעה בו.

"אם בני הזוג רוצים לגור יחד בדירה של אחד מהם, ליהנות מהכנסות מסוימות ולנהל חשבון משותף, אפשר להתייחס לכך בהסכם", הוא אומר. "אפשר לקבוע שהשימוש המשותף והחיים המשותפים לא יגרעו מהבעלות שנקבעה ואינם מבטלים את ההפרדה הרכושית".

הסכם ממון אמור להיות חד וברור, אך גם גמיש

רוב ההסכמים נועדו לביצוע בתוך פרק זמן ידוע. למשל, בהסכם לרכישת דירה נקובים מועדי תשלום ומועד למסירת החזקה. גם בהסכם מסחרי הצדדים יודעים מתי אמורות להתממש ההתחייבויות.

בהסכם ממון המצב שונה. בני הזוג אינם יודעים אם בכלל ייעשה בו שימוש ומתי. ייתכן שהוא יישאר במגירה לאורך כל חייהם המשותפים וזו כמובן השאיפה. בתרחיש אחר ייתכן שהצדדים יידרשו להסכם לאחר שנים רבות כאשר המציאות הכלכלית והמשפחתית כבר תהיה שונה לחלוטין.

"זה הסכם שצופה את פני העתיד, אבל אנחנו לא יודעים לאיזה עתיד אנחנו הולכים", הוא מסביר. "לכן, הוא צריך להיות חד וברור מצד אחד, אבל גם להיות מספיק דינאמי ולהכיל שינויים ותרחישים שונים, מצד שני".

בני הזוג עשויים לרכוש נכסים, למכור דירות, לפתוח עסק, לקבל כספים או לשנות את הדרך שבה הם מנהלים את משק הבית. עורך הדין מומחה להסכמי ממון צריך לזהות כבר בשלב עריכת ההסכם אילו שינויים עשויים להתרחש ולנסח מנגנונים שיתאימו לבני הזוג במבט של שנים קדימה.

איך להציף את נושא הסכם הממון ולדבר עליו מבלי לפגוע בזוגיות?

ערב החתונה בני הזוג עסוקים באולם, באורחים, בצילומים ובהכנות לחיים המשותפים. בתוך כל ההתרגשות הזאת, השיחה על פרידה עתידית עלולה להרגיש קרה, ליצור תחושה הפוכה של ניכור ולפגום ברומנטיקה.

לדברי עו"ד דן לימור, אין טעם להתכחש לתחושות ולאי הנעימות המתעוררת באופן טבעי בסיטואציות הללו, אולם חשוב לזכור את מטרת ההסכם וחשיבותו.

"הוא באמת עשוי לפגום מעט בזרימה של בני זוג שצועדים אל החופה", הוא אומר, "אבל צריך להפריד בין הרצון להתחתן ולבנות חיים לבין הצורך להסדיר מראש את המחלוקות שאליהן עלולים הצדדים להיקלע אם הנישואין יעלו על שרטון. אחרת, אפשר להתעלם, להדחיק ולקוות לטוב בעתיד אם וכאשר הנישואין ייקלעו למשבר, בבחינת 'סמוך עלי יהיה בסדר'. האם זה עדיף? נראה לי שלא".

כאשר אין הסכם, פרידה הכרוכה בחילוקי דעות, לא כל שכן מהותיים, עלולה לגרור את הצדדים להליכים משפטיים ממושכים, השקעת משאבים ואנרגיה הן על עצם היקף הרכוש לחלוקה ואופן חלוקתו. ההסכם נועד למנוע זאת ולחסוך לצדדים זמן וכסף. חשוב לזכור שלעיתים לא יהיה בהסכם כדי למנוע מחלוקות עתידיות בצורה הרמטית, אך בני זוג שערכו הסכם ממון עשו לעצמם שירות אדיר אם בהסכם היה רק כדי לצמצם את המחלוקות ביניהם ובסופו של יום להקל על הפרידה ולו במעט.

ומה קורה כאשר אחד מבני הזוג אינו מסכים לחתום על הסכם ממון?

הסכם ממון, כשמו כן הוא, הסכם שמעגן את הסכמות הצדדים. לא ניתן לכפות על אחד מבני הזוג לחתום עליו. אם אחד הצדדים אינו מסכים, יצטרך הצד השני להחליט כיצד להמשיך. ייתכן שהצד שמבקש את ההסכם יתפשר על חלק מדרישותיו או על ההסכם כולו, אולם אין זה מן הנמנע שהסבר משפטי מקיף שיקבלו הצדדים יפיג את החששות והפחדים ויסלול את דרכם של הצדדים לנוסח המוסכם.

ישנם מקרים בהם עצם החתימה על הסכם ממון מהווה תנאי של אחד מבני הזוג לנישואין וחוסר הסכמה להסכם ממון עשוי להשפיע על המשך מערכת היחסים.

"לעיתים ההתנגדות להסכם נובעת מחוסר הבנה", אומר עו"ד דן לימור, "מי שחושש שההסכם נועד לקחת ממנו זכויות יכול להבין באמצעות ייעוץ נכון שגם זכויותיו יכולות להיות מוגדרות ומוגנות. אבל ללא שיתוף פעולה ורצון של שני הצדדים, לא ניתן להגיע להסכם".

הסכם טוב מתחיל בשאלות הנכונות

הסכם ממון טוב, כזה הצופה פני עתיד, צריך להתייחס לאי אילו שינויים שעשויים להתרחש בחייהם של הצדדים לאורך שנות הנישואין.

לכן עורך דין שעורך הסכם ממון צריך להבין את התמונה המלאה. עליו להכיר את הרכוש הקיים, את התוכניות של בני הזוג, את צורת החיים שהם מבקשים לנהל ואת המקומות שבהם עלול להיווצר בעתיד הפער בין ההסכם לבין המציאות. כאן מתפקידו של עורך הדין העורך את ההסכם ליתן את הייעוץ המשפטי מתוך ניסיונו רב בשנים בעריכת הסכמי ממון ובפיתרון הבעיות שהתעוררו בערכאותה המשפטיות השונות.

"היתרון בהסכם הוא שאפשר לקבוע היום את הכללים ואז לחיות את החיים בצורה חופשית יותר", מסכם עו"ד לימור. "לא צריך לנהל את הזוגיות לפי כל סעיף בהסכם. צריך לנסח את ההסכם כך שהוא יגן על שני הצדדים אם יגיע יום סגריר ולאפשר להם בינתיים לנהל את אורחות חייהם כרצונם".

משרד עורכי דין דן לימור עוסק בדיני המשפחה, גירושין, צוואות וירושות ובעל ניסיון רב הן בעריכת הסכמי ממון ובפיתרון סכסוכים בין בני זוג בערכאות. למידע נוסף, בקרו באתר המשרד.