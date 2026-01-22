הטכניקה החבויה שרק עורכי דין מומחים משתמשים בה בתאונות עבודה

הגשתם תביעה לביטוח לאומי, קיבלתם אחוזי נכות נמוכים מצחיקים, והפיצוי שהציעו לכם בקושי מכסה חודש של הוצאות רפואיות. הבעיה היא שרוב נפגעי תאונות עבודה לא יודעים שהסכום שהם מקבלים הוא רק קצה הקרחון ממה שמגיע להם באמת. הם חותמים על מה שמציעים להם כי הם זקוקים לכסף עכשיו, בלי להבין שוויתרו על עשרות ולפעמים מאות אלפי שקלים. והמחיר האמיתי של הטעות הזו? חיים שלמים של התמודדות עם נכות, כאבים כרוניים והוצאות רפואיות – בלי הפיצוי שהיה אמור לכסות את הכל.

הסוד שחברות הביטוח לא רוצות שתדעו

הנה האמת שהמערכת מסתירה מכם: תאונת עבודה פותחת בפניכם לא מסלול פיצוי אחד, אלא כמה מסלולים במקביל. יש את הביטוח הלאומי שמשלם קצבאות ומענקים, יש את ביטוח החבות של המעסיק, יש פוליסות אובדן כושר עבודה אישיות, ולפעמים יש גם צד שלישי שאחראי לתאונה. עורכי דין רגילים מגישים תביעה אחת ומסתפקים בזה. עורך דין תאונות עבודה מומחה יודע לזהות את כל המסלולים הרלוונטיים ולמקסם את הפיצוי מכל אחד מהם בנפרד.

הטכניקה שמשנה הכל: מיפוי מקיף של הזכויות

הטכניקה החבויה שעורכי דין מומחים משתמשים בה נקראת "מיפוי זכויות מקיף". עוד לפני שמגישים אפילו תביעה אחת, עורך הדין סורק את כל הפוליסות שלכם, בודק את תנאי העסקתכם, מאתר ביטוחים שלא ידעתם שקיימים, ומזהה את כל הגורמים שחבים לכם פיצוי. רק אחרי המיפוי הזה הוא בונה אסטרטגיה שמבטיחה שלא תפספסו אף שקל. זה הבדל של שמיים וארץ בסכום הסופי.

למה אחוזי הנכות שקיבלתם כנראה נמוכים מדי

הועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי ידועות לשמצה בכך שהן נותנות אחוזי נכות נמוכים מהמגיע. הן בודקות אתכם בצורה שטחית, לא מתחשבות בכל ההשלכות של הפגיעה על חייכם, ומיישמות את התקנות בצורה הכי מצמצמת שאפשר. עורך דין מומחה יודע בדיוק אילו מסמכים רפואיים צריך להגיש, איך להכין אתכם לועדה, ומתי כדאי לערער. ההבדל בין 10% נכות ל-20% נכות יכול להיות שווה מאות אלפי שקלים לאורך החיים.

המקרה של אובדן כושר עבודה

אחד התחומים שהכי מפספסים בהם כסף הוא אובדן כושר עבודה. הרבה אנשים לא יודעים שיש להם פוליסה כזו דרך העבודה או דרך קרן הפנסיה. חברות הביטוח לא ממהרות להודיע לכם שמגיע לכם כסף, ואם לא תובעים – לא מקבלים. עורך דין מנוסה יודע לאתר את הפוליסות האלה, להגיש תביעה בצורה הנכונה, ולהילחם על כל שקל שמגיע לכם.

הטעויות שגורמות לנפגעים להפסיד הון

הטעות הראשונה והנפוצה ביותר היא לחתום על הסכם פשרה מהיר בלי ייעוץ משפטי. ברגע שחתמתם, ויתרתם על הזכות לתבוע יותר – גם אם מאוחר יותר מתגלה שהפגיעה חמורה יותר ממה שחשבתם. הטעות השנייה היא לא לתעד הכל מההתחלה: תמונות, עדויות, מסמכים רפואיים. ללא תיעוד מסודר, קשה מאוד להוכיח את היקף הנזק. הטעות השלישית היא להמתין יותר מדי – יש התיישנות על תביעות, וכל יום שעובר מקשה על איסוף הראיות.

איך לבחור עורך דין לתאונת עבודה

לא כל עורך דין מתאים לתיק של תאונת עבודה. אתם צריכים מישהו שזה התחום הספציפי שלו, שמכיר את כל המסלולים, שיש לו ניסיון מוכח מול הביטוח הלאומי וחברות הביטוח. שאלו על אחוזי ההצלחה, בקשו לשמוע על תיקים דומים, ובדקו שהוא עובד בשיטת "ללא שכר אם אין הצלחה" – זה סימן שהוא מאמין בתיק שלכם.

בשורה התחתונה

תאונת עבודה היא אירוע מחריד, אבל הפיצוי שמגיע לכם יכול לפחות להבטיח יציבות כלכלית בזמן ההחלמה ואחריה. ההבדל בין לקבל פיצוי מינימלי לבין למצות את מלוא הזכויות יכול להגיע למאות אלפי שקלים. הטכניקה של מיפוי זכויות מקיף היא מה שמבדיל בין עורך דין ממוצע לבין מומחה אמיתי שנלחם עבורכם.

נפגעתם בתאונת עבודה? אל תחתמו על שום דבר לפני שמתייעצים עם משרד עו"ד בנו גליקמן. הייעוץ הראשוני לא עולה כסף, אבל יכול לחסוך לכם הון.