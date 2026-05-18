איך מגישים בקשה לצו ירושה? התהליך מ-א' עד ת'

צו ירושה

במאמר זה, עו״ד ונוטריון רעות אליהו, מומחית בענייני ירושות וצוואות, סוקרת את כל מה שצריך לדעת לפני שמגישים בקשה לצו ירושה: מהו צו ירושה ומה ההבדל בינו לבין צו קיום צוואה, איך עובד התהליך מול הרשם לענייני ירושה, אילו מסמכים חובה לצרף, מה האגרות בשנת 2026, ומה הטעויות הנפוצות שיכולות לעכב את אישור הצו בחודשים ולעיתים בשנים. בנוסף, היא מתייחסת למקרים מורכבים, כשיש יורש תושב חוץ, מחלוקת בין יורשים, או צורך בחוות דעת לדין זר.

ההליך של הגשת בקשה לצו ירושה נראה פשוט על הנייר, אבל בפועל הוא דורש דיוק במסמכים, היכרות עם דרישות הרשם, וטיפול נכון במקרים שבהם יש יורשים תושבי חוץ או נכסים מורכבים בעיזבון. מנסיונה של עו״ד אליהו בכמעט שני עשורים בתחום, היא רואה בקביעות את הטעויות הקטנות שגורמות לעיכוב משמעותי באישור הצו, חלקן ניתנות למניעה מראש, אם יודעים מה לבדוק.

מהו צו ירושה ומתי הוא נדרש

צו ירושה הוא החלטה משפטית שמוציא הרשם לענייני ירושה, שמכריזה מי הם היורשים החוקיים של אדם שנפטר ללא צוואה. מקור הסמכות לכך הוא חוק הירושה, התשכ"ה-1965, שקובע את סדר היורשים על פי דין: בן או בת הזוג, ילדים, הורים, אחים, וכן הלאה, לפי טבלת הקרבה המשפחתית המוגדרת בחוק.

חשוב להבחין בין שני סוגי צווים שמטפל בהם הרשם לענייני ירושה:

מוצא כאשר הנפטר לא הותיר צוואה. הרשם קובע מי היורשים על פי החוק והחלוקה היחסית של העיזבון. צו קיום צוואה: מוצא כאשר הנפטר הותיר צוואה. הרשם מאשר את תוקפה המשפטי של הצוואה ומורה על מימושה.

ההבדל הזה חשוב מאוד: אם קיימת צוואה ומגישים בטעות בקשה לצו ירושה (במקום לצו קיום צוואה), הבקשה תידחה והתהליך יתעכב במשך חודשים. לכן הצעד הראשון תמיד צריך להיות חיפוש יסודי אחר צוואה, בבית הנפטר, בכספת בבנק, אצל עורך הדין שטיפל בענייניו, וברישומי הרשם לענייני ירושה (אם הצוואה הופקדה אצלו בחייו).

מתי בפועל חייבים בצו ירושה?

במקרים רבים, אנשים לא מודעים לכך שצו ירושה הוא הכרחי, עד שהם מנסים לבצע פעולה ספציפית ונתקלים בסירוב. אלה המקרים השכיחים שבהם צו ירושה הוא חובה:

הטאבו (רשם המקרקעין) מחייב צו ירושה כדי לרשום העברת זכויות מהנפטר ליורשיו. ללא רישום זה, היורשים לא יכולים למכור את הנכס, להשכיר אותו באופן רשמי, או לקבל משכנתא חדשה.

טיפול בניירות ערך, קופות גמל וקרנות פנסיה: הגופים הפיננסיים והמוסדיים דורשים צו ירושה לפני שמשחררים נכסים אלה.

רכב על שם הנפטר: משרד הרישוי מחייב צו ירושה כדי לרשום העברת בעלות.

משרד הרישוי מחייב צו ירושה כדי לרשום העברת בעלות. חברות, מניות ועסקים: העברת זכויות בחברה בע"מ או בעסק פרטי דורשת צו ירושה.

ישנם מקרים שבהם הסכומים קטנים יחסית, וייתכן שניתן לבצע את הפעולה ללא צו (למשל סכומים זעירים בחשבונות בנק, לפי שיקול דעת הבנק). אבל בפועל, ברוב המקרים, צו ירושה הוא הכרחי.

שלבי ההליך מול הרשם לענייני ירושה

הליך הגשת בקשה לצו ירושה כולל מספר שלבים, כל אחד מהם דורש דיוק והקפדה על דרישות הרשם:

שלב 1: איסוף המסמכים

לפני הגשת הבקשה, יש לאסוף את כל המסמכים הנדרשים. רשימה מלאה מפורטת בהמשך המאמר. חשוב לוודא שכל המסמכים מקוריים, חתומים, ועדכניים. מסמכים חסרים או פגומים הם הסיבה הנפוצה ביותר לעיכוב.

שלב 2: הגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה

הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה במחוז המגורים של הנפטר (לפי כתובתו האחרונה). ניתן להגיש אונליין דרך אתר משרד המשפטים, או באופן ידני במשרדי הרשם. הבקשה כוללת טופס מפורט עם פרטי הנפטר, פרטי כל היורשים, פירוט נכסי העיזבון, והצהרות נוספות.

שלב 3: תשלום אגרת הגשה

האגרה משולמת בעת הגשת הבקשה, ומשתנה מדי שנה. בשנת 2026, אגרת הגשה לצו ירושה עומדת על כ-549 ש"ח (יש לוודא את הסכום העדכני באתר משרד המשפטים בעת ההגשה).

שלב 4: פרסום הודעה בעיתון

לאחר הגשת הבקשה, הרשם דורש פרסום הודעה בעיתון יומי על הכוונה להוציא את הצו. תקופת הפרסום היא 14 יום, ובמהלכה כל אדם רשאי להגיש התנגדות לבקשה (אם הוא טוען שהוא יורש שלא נכלל, או מסיבה אחרת).

שלב 5: בחינת הבקשה על ידי הרשם

הרשם בוחן את הבקשה ואת כל המסמכים. אם הכל תקין, ולא הוגשה התנגדות במהלך תקופת הפרסום, הרשם מוציא את הצו. אם יש בעיות במסמכים או הוגשה התנגדות, התיק מועבר לעיון נוסף או לבית המשפט לענייני משפחה.

שלב 6: קבלת הצו

צו הירושה מתקבל בדואר או באופן דיגיטלי. הזמן הממוצע לקבלת צו במקרה תקין ללא בעיות הוא בין 2 ל-6 חודשים מיום ההגשה. במקרים מורכבים, התהליך יכול להתארך משמעותית.

המסמכים הנדרשים, רשימת חובה

הכנה מסודרת של המסמכים מראש חוסכת זמן רב. זוהי הרשימה המלאה:

תעודת פטירה מקורית של הנפטר (או העתק נאמן למקור)

תעודת זהות של הנפטר (אם קיימת)

פרטים אישיים מלאים של כל היורשים: שם מלא, ת.ז., כתובת, מספר טלפון

הצהרות חתומות של היורשים (במקרים מסוימים בפני עורך דין או נוטריון)

פירוט נכסי העיזבון: חשבונות בנק, נכסי מקרקעין, ניירות ערך, רכבים, חובות וכו'

תעודת נישואין (אם בן או בת הזוג הוא יורש)

תעודות לידה של הילדים (במקרים שמוכיחים קרבה)

פרטים על יורשים שנפטרו לפני הנפטר (במידה שיש)

אישור ויתור או הסתלקות מירושה (אם יורש מסוים מוותר על חלקו)

עלויות ואגרות בשנת 2026

סוג האגרה סכום מקורב (2026) אגרת הגשת בקשה לצו ירושה כ-549 ש"ח אגרת פרסום בעיתון כ-150 ש"ח (משתנה לפי עיתון) שכר טרחת עורך דין (ממוצע) 2,500 עד 7,500 ש"ח מומחה לדין זר (אם נדרש) 5,000 עד 15,000 ש"ח

הסכומים מבוססים על נתוני שנת 2026 ועשויים להתעדכן. מומלץ לבדוק את התעריפים הרשמיים העדכניים באתר משרד המשפטים.

טעויות נפוצות שמעכבות את התהליך

מנסיונה של עו״ד אליהו בכמעט שני עשורים בתחום, אלה הטעויות שהכי מעכבות את אישור צו הירושה:

1. הגשת בקשה לצו ירושה כשקיימת צוואה

אם הנפטר הותיר צוואה ובני המשפחה לא יודעים על קיומה, ומגישים בקשה לצו ירושה, הצוואה עלולה לצוץ אחרי שהצו כבר הוצא, מה שיגרור הליך חוזר ומסובך. תמיד יש לבדוק קודם אם הופקדה צוואה אצל הרשם לענייני ירושה.

2. השמטת יורשים פוטנציאליים

טעות חמורה היא להגיש בקשה ללא ציון כל היורשים על פי דין, גם כאלה שנמצאים בחו"ל, נמצאים בקשר רחוק עם המשפחה, או נחשבים "לא רלוונטיים". יורש שלא צוין יכול להגיש התנגדות בכל שלב, גם שנים אחרי הוצאת הצו, ולפסול את כל ההליך.

3. תעודת פטירה לא תקינה או חסרה

אם תעודת הפטירה אינה מקורית, אינה מעודכנת, או שיש בה אי דיוקים בפרטי הנפטר, הרשם יידחה את הבקשה ויידרש לתיקון. במקרה של פטירה בחו"ל, יש צורך באישור אפוסטיל ובתרגום נוטריוני לעברית.

4. אי-טיפול בהתנגדות שהוגשה

במקרים שבהם הוגשה התנגדות לבקשה במהלך תקופת הפרסום, יש לטפל בה במהירות ובמקצועיות. התעלמות או טיפול לא נכון יכולים להעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה ולהאריך את ההליך בחודשים רבים.

5. חוסר בתיאום בין יורשים מרובים

כאשר יש מספר יורשים, חשוב לתאם ביניהם לפני הגשת הבקשה: מי מגיש, אילו פרטים נמסרים, איך מחלקים נכסים שאינם ניתנים לחלוקה (כמו דירה משותפת). חוסר תיאום מוביל לכפילויות, סתירות, ובעקבותיהן עיכובים.

מקרים מורכבים שדורשים טיפול מיוחד

יורש תושב חוץ

כאשר אחד היורשים, או מספר יורשים, הוא תושב חוץ, ההליך מורכב יותר: יש לטפל בייפויי כוח נוטריוניים, באישורי אפוסטיל, ובתיאום מול הרשויות במדינת המגורים של היורש. במקרים מסוימים נדרשת חוות דעת של מומחה לדין זר, במיוחד אם הנפטר עצמו היה תושב חוץ או החזיק בנכסים בחו"ל.

התנגדות לבקשה

אם הוגשה התנגדות לבקשה במהלך תקופת הפרסום, התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה. שם מתקיים הליך משפטי מלא, שיכול לכלול חקירת עדים, הצגת ראיות, וקבלת חוות דעת מומחים. הליך כזה יכול להאריך את הזמן עד לקבלת הצו ב-1 עד 3 שנים, ולעיתים אף יותר. במקרים אלה, ייצוג משפטי מקצועי הוא קריטי.

ירושה של חשבון בנק עם יורש בחו"ל

מדובר באחד התרחישים הנפוצים ביותר אצל ישראלים שהיגרו לארה"ב או למדינות אחרות. תהליך משיכת הכספים מהבנק דורש לא רק את צו הירושה, אלא גם הוכחת זהות מול הבנק, אישורי מס, ולעיתים גם חוות דעת מס לעניין מיסוי ירושות במדינת המגורים.

חוות דעת לדין זר

כאשר הנפטר היה תושב חוץ, או החזיק נכסים מחוץ לישראל, נדרשת לעיתים חוות דעת מומחה לדין זר. זוהי חוות דעת משפטית שמסבירה לבית המשפט הישראלי איך פועל דין הירושה במדינה הזרה. הלכת ברג של בית המשפט העליון קבעה את הקריטריונים לקבלת חוות דעת כזו, והיא דורשת רמת מקצועיות ומומחיות גבוהה.

סיכום: מה חשוב לזכור

הגשת בקשה לצו ירושה היא הליך מהותי שמאפשר ליורשים לפעול בעיזבון הנפטר ולממש את זכויותיהם. ההליך עצמו אינו מסובך טכנית, אבל הוא דורש דיוק במסמכים, היכרות עם דרישות הרשם, וטיפול נכון בכל מקרה לפי מאפייניו. הזמן הממוצע לקבלת הצו במקרה תקין הוא 2 עד 6 חודשים, אך טעויות במסמכים, השמטת יורשים, או הגשת התנגדות יכולים להאריך את התהליך משמעותית.

במקרים שיש בהם מורכבות, יורש בחו"ל, מחלוקת בין יורשים, נכסים מחוץ לישראל, או צורך בחוות דעת לדין זר, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני ירושה. ההשקעה בייעוץ מקצועי מראש חוסכת חודשים של עיכובים, ומבטיחה שהזכויות של כל היורשים יישמרו.

על הכותבת

עו"ד ונוטריון רעות אליהו היא מנהלת משרד אליהו ושות׳, עורכי דין ונוטריון, המתמחה בדיני ירושה, צוואות ומקרקעין משנת 2007. בעלת תארי LL.B ו-MBA, נוטריונית מוסמכת ובוררת רשומה, וחברה בלשכת עורכי הדין בישראל. המשרד מייצג לקוחות פרטיים, יורשים תושבי חוץ, וחברות בענייני ירושה: מבקשות סטנדרטיות לצו ירושה ועד תיקים מורכבים הכוללים נכסים בחו"ל, חוות דעת לדין זר, וסכסוכי יורשים.

