איך לבחור מחשב נייד לגיימינג שיישאר רלוונטי למשחקים הכבדים ביותר לטווח ארוך

שוחחנו עם מומחי הגיימינג של חברת קינג גיימס, שהסבירו כי בחירה נבונה של מחשב נייד המיועד לגיימינג, והיכרות מעמיקה עם כל הפיצ'רים שחשוב שיהיו בו, תאפשר שימוש ארוך טווח ומהנה במיוחד, שמביא לידי ביטוי את מלוא הפוטנציאל של המחשב, גם בהפעלת משחקים כבדים ובשימוש אינטנסיבי.

המאמץ שמאחורי הקלעים: מדוע המחשב הנייד עובד כל כך קשה?

רכישת מחשב נייד ייעודי היא השקעה משמעותית מבחינה פיננסית, ואין ספק שמחשבי גיימינג אכן עולים יותר. כדי להבטיח שההשקעה הזאת תשתלם גם אחרי זמן רב של שימוש, חשוב להבין לא רק מהן הדרישות הרלוונטיות היום, אלא מהן היכולות הנדרשות ממחשבים בעתיד הנראה לעין ומה יאפשר למחשב הנייד להמשיך להריץ את המשחקים התובעניים ביותר, גם בעוד מספר שנים.

לחצו לצפייה במבחר המחשבים הניידים המיועדים לגיימינג >>>

העומס שלפטופ כזה אמור לעמוד בו הוא קיצוני, במיוחד אם רוצים להפעיל משחקים כבדים ופופולריים, שמצריכים מהמחשב יכולות עיבוד גרפיות עצומות, טכנולוגיות תאורה מתקדמות, והכל ברזולוציה מדהימה ומרשימה, שמעניקה חווית משחק נהדרת.

בניגוד למחשבים נייחים, שיש להם הרבה מקום לרכיבים השונים, במקרה של מחשב נייד כל הרכיבים הנדרשים להפעלתו נמצאים בתוך חלל מצומצם מאוד ודק יחסית. מחשב כזה, שמבצע מיליארדים של חישובים פר שנייה, עלול להתחמם יחסית מהר ולהגיע לטמפרטורות גבוהות, במיוחד אם השימוש בו הוא למשך שעות ארוכות בכל יום מחדש.

מפרט טכני מומלץ למחשב נייד לגיימינג שיוכל לעמוד בעומס רב

כדי שמחשב נייד יישאר רלוונטי ויחזיק מעמד בשימוש אינטנסיבי לאורך שנים, עליו לכלול רכיבים חזקים מספיק, כדי שהוא יוכל להתמודד הן עם הדרישות של המשחקים שנמכרים כיום, והן עם "דרישות העתיד". מבחינת המפרט הטכני שנדרש ממחשב שכזה, הנה כמה מהמאפיינים העיקריים שמומלץ לחפש:

כרטיס מסך של אנבידיה מסדרת 4070 ומעלה, שכוללים טכנולוגיות המבוססות על בינה מלאכותית, שמשפרות את הביצועים.מעבד של אינטל מסדרת intel core i7 לפחות, שמציע יכולות עיבוד מהירות.זיכרון עבודה של 32 גי'גה בייט, כלומר כפול מהסטנדרט, זאת על מנת לאפשר למחשב להתמודד עם משחקים חדשים, שמצריכים נפחים הולכים וגדלים של זיכרון.אחסון של לכל הפחות 1 טרה-בייט בכונן המהיר, מה שימנע השהיות בזמן התנועה בזמן משחק בעולמות רחבים, כמו במשחקים החדשים.מסך בקצב ריענון של 144 הרץ ומעלה, שיבטיח חוויה חלקה ותגובתיות מהירה, במיוחד במשחקי פעולה שבהם היכולת הזאת נדרשת במיוחד.

חשוב להבין כי שימוש אינטנסיבי מאוד במחשב נייד לצרכי גיימינג, עלול להוביל לשחיקה של הרכיבים הפנימיים שלו, עוצמתיים וחזקים ככל שיהיו, ובמיוחד המאווררים והסוללה.

מסיבה זו, כדאי להכיר את הדרכים שבהן ניתן למנוע את השחיקה הזאת, או לכל הפחות להאט אותה.

פעולות לשמירה על לפטופ גיימינג לטווח ארוך ומניעת שחיקה

שחיקה מהירה של לפטופ גיימינג, עלולה להתרחש אם לא מעניקים לו את הטיפול הנכון, וממשיכים "להעביד" אותו בכל פעם מחדש לשעות רבות, עד שהוא מתחמם מאוד. החום הגבוה שנוצר בזמן פעולה של המחשב, מאיץ את ההתייבשות של המשחה הטרמית שבתוכו, ובכך הוא מפריע לפעולתה ומעמיס עוד על המאווררים, העייפים ממילא.

לקריאת מאמרים נוספים בקרו במגזין מחשבים >>>

אפשר לנקוט בכמה פעולות ש"יעזרו" למחשב לעבוד פחות קשה, גם כשמפעילים משחקים כבדים, ובכך להאריך את חייו ולאפשר לו להפעיל אותם בצורה מצוינת וללא עצירות והיתקעויות, גם אחרי מספר שנות שימוש, למשל:

לנקות אותו בצורה קבועה, כדי למנוע מאבק להצטבר בתוך הרכיבים שלו ולסתום את המאווררים. אפשר לעשות את זה באופן עצמאי באמצעות מכשיר פשוט שדוחס אוויר, או באופן מקצועי ויסודי יותר, אחת לשנתיים לפחות, במעבדה ייעודית.להשתמש במחשב אך ורק על משטח קשיח, שמאפשר למאווררים לעבוד בלי בעיה, ולהימנע משימוש בו על משטחים רכים כמו מיטות, כריות או ספות, מה שעלול לחסום את פתחי האוויר ולגרום לעלייה מהירה של הטמפרטורה במחשב.ניהול חכם של ההגדרות הגרפיות ו"הרצת" המשחקים על קצב פריימים מוגבל, לא יפגע באופן ניכר בחוויית המשחק, אבל יוריד מהעבד הגרפי את העומס וימנע התחממות מיותרת.הקפדה על עדכוני תוכנה תדירים, תאפשר ניצול חכם יותר של המשאבים שמצויים ממילא במחשב, מה שיאפשר לו לעבוד בצורה אופטימלית אבל מבלי "להתאמץ" יותר מדי.

רכישת מחשב נייד לגיימינג עם מפרט איכותי, בשילוב תחזוקה נכונה וציוד היקפי שמתאים לעבודה מאומצת, תבטיח שהלפטופ לא רק יריץ את המשחקים של היום בצורה מושלמת, אלא ימשיך לשרת את המשתמשים בו בצורה מעולה, גם כשהדור הבא של המשחקים יגיע לשוק.