מתי כדאי לגשת להדרכת הורים?

הדרכת הורים לא מיועדת רק למצבי קיצון. לפעמים היא בדיוק המקום שבו הורים מקבלים רגע לעצור, להבין מה קורה בבית, ולמצוא דרך רגועה וברורה יותר להגיב.

הורים רבים חושבים לעצמם: "אולי זה יעבור", "אולי זו רק תקופה", "אולי אנחנו מגזימים", או מהצד השני: "אולי כבר איבדנו שליטה". ובואו נודה באמת, ברוב הבתים יש רגעים כאלה. ילד שלא מקשיב, ילדה שמתפרצת, מריבות בין אחים, קשיים סביב שינה, מסכים, גבולות, לימודים או גיל ההתבגרות. לפעמים זה משהו קטן שחוזר על עצמו כל יום, ולפעמים זה משהו גדול שמערער את כל האווירה בבית.

אז בואו רגע נעצור ונבין: הדרכת הורים היא לא סימן לכך שמשהו "לא בסדר" אצל ההורים או אצל הילד. היא דרך לקבל כלים. דרך להבין את הדינמיקה המשפחתית. דרך לראות מה ההורה עושה, איך הילד מגיב, ומה אפשר לשנות כדי שהבית יחזור להיות מקום נעים יותר.

הדרכת הורים היא לא הודאה בכישלון

אחד הדברים שמונעים מהורים לפנות להדרכת הורים הוא המחשבה שאם הם צריכים עזרה, כנראה שהם לא עושים עבודה טובה. זו מחשבה מאוד טבעית, אבל היא גם מאוד לא מדויקת.

הורות היא תפקיד מורכב. אין הכשרה מסודרת לפני שנכנסים אליו, אין מדריך אחד שמתאים לכל ילד, ואין דרך אחת נכונה שמתאימה לכל משפחה. ילד אחד מגיב לגבולות בצורה מסוימת, ילד אחר מגיב אחרת לגמרי. מה שעבד בגיל שלוש, לא תמיד עובד בגיל שמונה. ומה שעבד עם הילד הבכור, לא בהכרח יעבוד עם האחות הקטנה.

לכן הדרכת הורים לא באה "לתקן" הורים. היא באה לעזור להם להבין טוב יותר את עצמם, את הילד, ואת מערכת היחסים בבית. לפעמים שינוי קטן בתגובה של ההורה יכול לייצר שינוי גדול בהתנהגות של הילד.

כשהבית מתמלא במאבקי כוח

אחד הסימנים הבולטים לכך שכדאי לשקול הדרכת הורים הוא כאשר כמעט כל פעולה יומיומית הופכת למאבק. מקלחת, שיעורי בית, שינה, ארוחת ערב, סידור חדר, יציאה מהבית בבוקר - כל דבר מרגיש כמו משא ומתן מתיש.

במצב כזה, ההורים בדרך כלל לא מתמודדים רק עם ההתנהגות עצמה, אלא עם תחושת שחיקה. הם כבר יודעים מראש איך זה יתחיל, איך זה ימשיך ואיך זה ייגמר. הילד מסרב, ההורה מבקש שוב, הטון עולה, הילד מתנגד יותר, ובסוף כולם יוצאים מותשים.

הדרכת הורים יכולה לעזור בדיוק בנקודה הזאת. לא כדי "לנצח" את הילד, אלא כדי להבין מה קורה בתוך המעגל הזה. מה הילד מרוויח מההתנהגות? מה ההורה משדר בלי לשים לב? ואיך אפשר להגיב בצורה ברורה, רגועה ועקבית יותר?

כשההורים מרגישים שהם מדברים הרבה, אבל שום דבר לא משתנה

הורים רבים אומרים: "אבל הסברנו לו כבר מאה פעם". וזה נכון. הם באמת הסבירו. הם דיברו יפה, דיברו בתקיפות, ביקשו, התחננו, כעסו, איימו, ניסו הכול. ועדיין - הילד ממשיך באותה התנהגות.

כאן חשוב להבין משהו בסיסי: ילדים לא תמיד לומדים מדיבורים. הם לומדים בעיקר מחוויה. אם ילד שומע שוב ושוב שהוא צריך לסדר את החדר, אבל בפועל לא קורה כלום כשהוא לא מסדר, מבחינתו אין סיבה אמיתית לשנות התנהגות.

בהדרכת הורים לומדים איך להפוך את התגובה ההורית לברורה יותר. לא בצעקות, לא בהשפלות ולא בעונשים כבדים, אלא ביצירת קשר ברור בין ההתנהגות לבין התוצאה. ילד צריך להבין מה קורה כשהוא בוחר לא לשתף פעולה. הוא צריך לחוות את זה, לא רק לשמוע על זה.

מתי כדאי לגשת להדרכת הורים? כמה סימנים שכדאי לשים לב אליהם

יש מצבים שבהם לא חייבים לחכות שהכול יתפרק. לפעמים מספיק להרגיש שמשהו בבית חוזר על עצמו שוב ושוב, ושאין להורים דרך טובה לצאת מהמעגל.

כשאותו קושי חוזר שוב ושוב

אם כל ערב נגמר בצעקות סביב שינה, אם כל בוקר מתחיל בלחץ סביב התארגנות, או אם כל בקשה קטנה הופכת לוויכוח - זה סימן שכדאי לעצור ולבדוק מה אפשר לעשות אחרת. כשההורים לא מסכימים ביניהם

אחד מוותר, השני מתעקש. אחד אומר "עזבי, אין לי כוח", והשני מרגיש שהוא נשאר לבד לשמור על הגבולות. פערים כאלה בין ההורים משפיעים מאוד על הילדים, ויכולים ליצור בלבול, חוסר עקביות והרבה מתח בבית. כשהתגובה של ההורים כבר לא מרגישה להם נכונה

לפעמים הורה אומר לעצמו: "אני לא רוצה לצעוק ככה", "אני לא אוהבת איך שאני מגיבה", "אני מרגיש שאני כבר לא אני מול הילד". זה רגע חשוב. לא צריך להיבהל ממנו, אבל כן כדאי להתייחס אליו. כשיש שינוי בהתנהגות של הילד

ילד שהיה רגוע ופתאום מתפרץ. ילדה שהייתה חברותית ופתאום מסתגרת. מתבגר שמתרחק, מפסיק לשתף או משנה הרגלים בצורה חדה. לא כל שינוי הוא סיבה לדאגה, אבל כל שינוי משמעותי הוא סיבה לשים לב. כשהאווירה בבית משתנה

לפעמים לא יודעים להצביע על בעיה אחת. פשוט מרגישים שהבית פחות נעים. שיש יותר עצבים. פחות שיחות. פחות צחוק. יותר דריכות. גם זו סיבה טובה לפנות להדרכה.

הדרכת הורים בגיל הרך

בגיל הרך ההורים פוגשים לא מעט אתגרים סביב עצמאות, גבולות והרגלים. הילד לא רוצה להתקלח, לא מוכן להיפרד מהמוצץ, מתקשה ללכת לגן, מרביץ, צורח, נשכב על הרצפה או מתעקש על כל דבר קטן.

בואו נודה באמת, גיל שנתיים ושלוש יכולים להיות מתוקים מאוד, אבל גם מתישים מאוד. הילד מגלה שיש לו רצון משלו, והוא בודק מה קורה כשהוא אומר "לא". זו לא בעיה בפני עצמה. זו התפתחות טבעית. אבל התגובה של ההורים בשלב הזה חשובה מאוד.

הדרכת הורים יכולה לעזור להורים להבין מתי להתגמש, מתי לעמוד על הגבול, ואיך לעשות את זה בלי להפוך כל רגע למלחמה. בגילאים האלה אפשר להשפיע מאוד על דפוסי התנהגות, ולכן לפעמים הדרכה קצרה ומדויקת יכולה למנוע קושי מתמשך בהמשך.

הדרכת הורים לילדים

בגילאי הילדות, האתגרים משתנים. כאן כבר מדברים יותר על מריבות בין אחים, גבולות, אחריות בבית, שיעורי בית, כעסים, קללות, קשיים חברתיים, קנאה בין אחים או קושי לקבל סמכות.

בשלב הזה הילד כבר מבין הרבה יותר, אבל זה לא אומר שהוא תמיד יודע לווסת את עצמו. הוא יכול להבין שאסור לקלל, ועדיין לקלל כשהוא כועס. הוא יכול לדעת שצריך לסדר, ועדיין לא לסדר. הוא יכול לאהוב את אחיו מאוד, ועדיין לריב איתו בלי סוף על שלט, משחק או מקום בספה.

הדרכת הורים עוזרת להורים להסתכל על ההתנהגות לא רק דרך השאלה "למה הוא עושה את זה?", אלא דרך שאלה מדויקת יותר: "מה הוא משיג מזה?". כשמבינים את הרווח של הילד מההתנהגות, קל יותר לבנות תגובה שתשנה את התמונה.

הדרכת הורים למתבגרים

עם מתבגרים, הסיפור כבר אחר. כאן אי אפשר להתנהל כאילו מדובר בילד קטן שאפשר פשוט להגיד לו מה לעשות. המתבגר רוצה עצמאות, פרטיות, בחירה, ולעיתים גם מרחק מההורים. וזה טבעי.

האתגר הוא שהורים עדיין צריכים להיות הורים. להציב גבולות, לשים לב לנורות אדומות, להתעניין, לדבר, וגם לדעת מתי לא ללחוץ יותר מדי. זה איזון עדין מאוד.

הדרכת הורים למתבגרים יכולה לעזור במצבים של ירידה בלימודים, הסתגרות, עימותים סביב מסכים, עישון, חזרה מאוחרת הביתה, שקרים, התפרצויות או נתק רגשי. במקרים כאלה, המטרה היא לא "להחזיר שליטה" במובן הכוחני, אלא לבנות תקשורת נכונה יותר. כי בגיל ההתבגרות, מערכת היחסים היא הכלי המרכזי.

לא כל קושי דורש טיפול בילד

הרבה הורים שואלים את עצמם האם הילד צריך טיפול. לפעמים כן, בהחלט. יש מצבים שבהם נכון לפנות לפסיכולוג ילדים, פסיכיאטר ילדים, מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת או גורם מקצועי אחר.

אבל לא כל קושי התנהגותי מתחיל בטיפול בילד. במקרים רבים, דווקא הדרכה להורים היא נקודת התחלה נכונה יותר. למה? כי ההורים הם אלה שנמצאים עם הילד ביום יום. הם אלה שמגיבים, מציבים גבולות, מתווכים, מרגיעים, מתעקשים, מוותרים, ולעיתים גם נשחקים.

כאשר ההורים מקבלים כלים, הבית כולו משתנה. לא כי הילד "תוקן", אלא כי הדינמיקה סביבו השתנתה. וזה הבדל חשוב.

מתי חשוב לא להישאר לבד?

יש מצבים שבהם כדאי במיוחד לא לחכות. למשל כאשר יש אלימות חוזרת, חרדה משמעותית, הסתגרות קיצונית, חשש לדיכאון, חרם חברתי, קשיים חריפים בבית הספר, גירושין שמטלטלים את הילדים, או תחושה של ההורים שהם כבר לא מצליחים להגיב בצורה שהם שלמים איתה.

במקרים כאלה, הדרכת הורים יכולה להיות גם תחנה ראשונה וגם גורם שמכוון הלאה. לפעמים ההדרכה תספיק. לפעמים היא תעזור להבין שצריך לערב אנשי מקצוע נוספים. כך או כך, עצם הפנייה מאפשרת להורים לא להישאר לבד עם סימני השאלה.

ואני אומר לכם, לפעמים זה כל ההבדל. לא בהכרח פתרון קסם, לא "שיטה אחת שעובדת על כולם", אלא מבוגר נוסף שמסתכל על התמונה מבחוץ ועוזר לעשות סדר.

אז מתי כדאי לגשת להדרכת הורים?

כדאי לגשת להדרכת הורים כאשר ההורים מרגישים שהם תקועים. כאשר אותה תגובה חוזרת שוב ושוב ולא עובדת. כאשר הבית מתמלא כעסים. כאשר יש פערים בין ההורים. כאשר הילד מאותת שמשהו לא פשוט לו. כאשר ההורה מרגיש שהוא רוצה להגיב אחרת, אבל לא יודע איך.

לא צריך לחכות לרגע שבו מרימים ידיים. להפך. הרבה יותר נכון לפנות לפני שהקושי הופך להרגל משפחתי קבוע.

בסוף, הדרכת הורים היא לא מקום של אשמה. היא מקום של הבנה. היא מאפשרת להורים לעצור, להסתכל על הילד שלהם בעיניים חדשות, להסתכל גם על עצמם, ולבנות דרך תגובה מדויקת יותר.

כי הורות טובה היא לא הורות בלי טעויות. אין דבר כזה. הורות טובה היא הורות שמוכנה ללמוד, לדייק, להשתנות, ולהמשיך להיות שם עבור הילד גם ברגעים שבהם זה קשה.