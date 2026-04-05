5 אטרקציות בפאפוס שאסור לפספס

האם אתם מתכננים חופשה בקרוב?

הכינו את עצמכם למסע בלתי נשכח בין אתרים ארכיאולוגיים מפוארים, טבע פראי וחוויות קולינריות משובחות.

1. הפארק הארכיאולוגי של פאפוס: מסע בזמן

הפארק הארכיאולוגי של פאפוס הוא ללא ספק גולת הכותרת של העיר, אתר מורשת עולמית של אונסק"ו.

כאן, בין שרידי וילות רומיות מפוארות, תגלו פסיפסים מדהימים המתארים מיתוסים יווניים עתיקים, תיאטרון עתיק ששימש להצגות ואירועים, ומבנים מרשימים אחרים.

הליכה בין ההריסות מעוררת את הדמיון ומאפשרת הצצה מרתקת לחיי היום-יום של תושבי העיר בתקופות קדומות.

אל תחמיצו את "בית דיוניסוס" ואת "בית תסאוס", שם תוכלו להתרשם מהפסיפסים השמורים ביותר.

מה כדאי לדעת לפני הביקור?

מומלץ להגיע בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות אחר הצהריים המאוחרות כדי להימנע מחום השמש בשיאו, במיוחד בחודשי הקיץ.

נעלי הליכה נוחות הן חובה, שכן השטח רחב וכולל הליכה על אבנים לא אחידות.

כדאי להצטייד בכובע, קרם הגנה ובקבוק מים. ניתן לשכור מדריך קולי בכניסה לפארק, המעניק הסברים מפורטים על כל אתר.

2. קברי המלכים: פאר קבורה עתיק

קברי המלכים, אתר קבורה תת-קרקעי מרשים, הוא עוד פנינה ארכיאולוגית בפאפוס.

למרות השם, אין כאן קברים של מלכים, אלא קברים מפוארים של אצילים ומפקדים בכירים מהתקופה ההלניסטית והרומית.

המבנים החצובים בסלע, חלקם מעוטרים בעמודים וגילופים, מעידים על עושרם וכוחם של הנקברים.

האווירה במקום מסתורית ומרשימה, והמבנה הגדול ביותר, עם אטריום מרכזי וחמישה חדרים סביבו, הוא המחשה מדהימה לאדריכלות הקבורה העתיקה.

טיפים לביקור בקברי המלכים

גם כאן, מומלץ להגיע בשעות פחות חמות. חלק מהקברים כוללים מדרגות היורדות לעומק, ולכן יש לנקוט זהירות.

האתר פתוח לקהל הרחב, וניתן לטייל בו באופן עצמאי.

חוויה מיוחדת היא לראות את קרני השמש החודרות דרך פתחי הקברים ויוצרות משחקי אור וצל דרמטיים.

3. מצודת פאפוס: עדות להיסטוריה ימית

ממוקמת בקצה המזח העתיק, מצודת פאפוס (Paphos Castle) היא מבנה מרשים המשקיף על הנמל ועל הים התיכון.

המצודה, שנבנתה במקור במאה ה-13 על ידי הביזנטים, עברה שינויים ושיפוצים רבים לאורך השנים תחת שלטון הצלבנים, הוונציאנים והעות'מאנים.

כיום, היא משמשת כמוזיאון קטן ומתקיימים בה אירועים תרבותיים, כמו פסטיבל האהבה של אפרודיטה. הנוף הנשקף מראש המצודה מרהיב, במיוחד בשקיעה.

מה עוד יש לעשות ליד המצודה?

האזור סביב המצודה הוא לב ליבה של פאפוס.

תוכלו ליהנות משיטוט לאורך המזח, לשבת באחת המסעדות הרבות המגישות דגים טריים ומאכלים מקומיים, או ליהנות מקפה עם נוף לים.

השוק המרכזי של פאפוס נמצא במרחק הליכה קצר, ומציע מזכרות, תבלינים ומוצרים מקומיים.

4. חצי האי אקאמאס: פראות טבע

לחובבי הטבע והנופים הפראיים, חצי האי אקאמאס הוא יעד חובה.

זהו אחד האזורים הפחות מפותחים של קפריסין, המציע שבילי הליכה רבים, חופים מבודדים ומפרצים צלולים.

על פי המיתולוגיה היוונית, זהו מקום הולדתה של אלת האהבה, אפרודיטה. ביקור ב"אמבטיות של אפרודיטה", מעיין טבעי מוקף בצמחייה ירוקה, הוא חוויה מרגיעה וקסומה.

השכרת רכב 4x4 או טרקטורון היא דרך מצוינת לחקור את השטח ההררי והדרכים המפותלות.

פעילויות מומלצות באקאמאס

מלבד טיולי הליכה, ניתן לשכור סירה ולשוט במפרצים הנסתרים של הלגונה הכחולה, לצלול או לשנרקל במים הצלולים, או פשוט ליהנות מפיקניק בטבע.

חשוב להצטייד במים ובמזון, שכן אין שירותים באזורים הפראיים של חצי האי.

5. כפר האמנים למפי: קסם מסורתי

כפר למפי (Lefkara) הוא אחד הכפרים הציוריים והיפים ביותר בקפריסין, הממוקם במרחק נסיעה קצר מפנים האי.

הכפר ידוע במסורת אריגת התחרה העדינה ובייצור כלי הכסף שלו.

שיטוט בסמטאות הצרות והמתפתלות, בין בתי האבן העתיקים והפרחים הצבעוניים, מחזיר את המבקר אחורה בזמן.

תוכלו לבקר בסדנאות של אמנים מקומיים, לרכוש מזכרות ייחודיות ולטעום מהמטבח הקפריסאי המסורתי באחת הטברנות המקומיות.

מה מיוחד בכפר למפי?

האווירה בכפר היא שלווה וקסומה. נסו למצוא את "בית המלאכה של התחרה" (Lace Workshop) כדי ללמוד על תהליך היצירה המורכב. אל תשכחו לטעום מה"סוזוקו" (Soutzoukos), ממתק מסורתי עשוי ענבים ואגוזים. הכפר מציע גם תצפיות נוף מרהיבות על העמק שמסביב.

לסיכום: פאפוס – לא רק חופים

פאפוס מציעה הרבה יותר מחופים שטופי שמש.

היא פסיפס מרתק של היסטוריה, תרבות וטבע. מהפארק הארכיאולוגי המרשים ועד לחצי האי הפראי, כל פינה בעיר מספרת סיפור.

תכננו את הטיול שלכם מראש, הגיעו עם ראש פתוח וסקרנות, ופאפוס תגלה לכם את כל סודותיה.

שאלות נפוצות

מהי העונה הטובה ביותר לבקר בפאפוס?

העונות המומלצות ביותר לביקור בפאפוס הן האביב (אפריל-יוני) והסתיו (ספטמבר-אוקטובר). בתקופות אלו מזג האוויר נעים, אידיאלי לטיולים באתרים הארכיאולוגיים ולפעילויות בחוץ, והטמפרטורות נוחות יותר מאשר בשיא הקיץ. הקיץ (יולי-אוגוסט) חם מאוד, אך מתאים לחובבי חום ולמי שמחפש חופשת חוף בלבד.

האם פאפוס מתאימה למשפחות עם ילדים?

בהחלט. הפארק הארכיאולוגי מציע חוויה חינוכית מרתקת, וחופים רבים מציעים מים רדודים ובטוחים לילדים. ישנם גם פארקי מים ואטרקציות נוספות המתאימות למשפחות.

האם ניתן להסתדר בפאפוס ללא רכב שכור?

ניתן להסתדר בפאפוס גם ללא רכב, במיוחד אם אתם מתכננים לבלות את רוב זמנכם בעיר ובסביבתה הקרובה. התחבורה הציבורית כוללת קווי אוטובוס המקשרים בין האתרים המרכזיים, ומוניות זמינות. עם זאת, אם אתם רוצים לחקור את האזורים המרוחקים יותר כמו חצי האי אקאמאס או כפרים נידחים, רכב שכור יהפוך את הטיול לנוח וגמיש יותר.

מהם המאכלים המקומיים שכדאי לנסות בפאפוס?

פאפוס מציעה חוויה קולינרית עשירה. אל תפספסו את ה"מזה" (Meze), ארוחה המורכבת ממגוון מנות קטנות של דגים, בשר, ירקות וגבינות. דגים טריים, במיוחד דג הים (Sea Bream) ודג הלברק (Sea Bass), הם מומלצים מאוד. נסו גם את ה"חלומי" (Halloumi), גבינה מקומית מפורסמת, ואת ה"סובלקי" (Souvlaki), שיפודי בשר או ירקות.

מהי הדרך הטובה ביותר להגיע לפאפוס?

הדרך הנוחה ביותר להגיע לפאפוס היא באמצעות טיסה לנמל התעופה הבינלאומי של פאפוס (PFO). הנמל קולט טיסות ממגוון יעדים באירופה. משדה התעופה ניתן להגיע למרכז העיר באמצעות אוטובוס, מונית או רכב שכור.

האם ישנם אתרים ארכיאולוגיים נוספים שכדאי לבקר בהם בפאפוס?

בהחלט. בנוסף לפארק הארכיאולוגי ולקברי המלכים, מומלץ לבקר ב"בית דיוניסוס" וב"בית תסאוס", המהווים חלק מהפארק הארכיאולוגי אך ראויים להתייחסות נפרדת בשל הפסיפסים המרהיבים שלהם. כמו כן, "אחוזת אורנוס" (House of Orpheus) מציגה פסיפסים נוספים, ו"סרנייה" (Saranta Kolones) היא שרידי טירה צלבנית חשובים. חובבי היסטוריה ימצאו עניין רב גם ב"מגדלור פאפוס" (Paphos Lighthouse), המציע תצפית יפה על הנמל.