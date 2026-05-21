איך נראה קרע במיניסקוס ב- MRI?

"MRI מספק תמונות חתך (פרוסות) מפורטות של הרקמות הרכות, ומאפשר לרופאים להעריך במדויק את היקף הפגיעה והנזק במניסקוס" מבהיר אילן ברק, מייסד ומנכ"ל "BMC מדיקל סנטר", שבקריית אונו. "אופיו המדויק של הקרע, כפי שהוא משתקף בהדמיה, הוא שקובע בסופו של דבר את אסטרטגיית הטיפול - שמרני או כירורגי".

איך נראה מיניסקוס תקין בהדמיית MRI?

מניסקוס רגיל, לא פגוע, נראה כהה או שחור באופן אחיד לאורך רצפי הדמיה סטנדרטיים. עוצמת האות הנמוכה הזו נובעת ממבנה סחוס צפוף ומאורגן מאוד, שמכיל מעט מאוד מים ניידים.

כשמסתכלים עליו בחתך רוחבי, המניסקוס הבריא שומר על פרופיל משולש. הצורה העקבית והצבע הכהה האחיד הם הסטנדרט שעל פיו נמדדת הפתולוגיה. כל סטייה משני המדדים הללו, מרמזת על התנוונות או פציעה טראומטית.

איך נראה קרע במיניסקוס בהדמיית MRI ?

הסימן הוויזואלי הבסיסי של קרע במניסקוס ב-MRI, הוא נוכחות של צבע לבן בוהק, בתוך הסחוס הכהה. אור בהיר זה מייצג נוזל, בדרך כלל נוזל סינוביאלי, שנכנס לרקמה דרך חריגה במבנה הסחוס.

כדי שהחריגה תסווג כקרע, הצבע הלבן הבהיר חייב להיראות לפחות בשתי פרוסות MRI רציפות, כלומר הקו הלבן חייב להימשך מהפנים של המניסקוס אל המשטח העליון (הפונה לעצם הירך) או למשטח התחתון (הפונה לטיביה). אם האות הבהיר לא חודר את פני השטח, לא מדובר בקרע.

הרדיולוג בוחן את "המשולשים השחורים" הללו עשרות פעמים בחתכים שונים - מלמעלה, מהצד ומלפנים. ברגע שהצורה המשולשת משתנה, או כשהצבע השחור האחיד נקטע על ידי קו בהיר שנוגע בקצה המשולש – כאן מאובחן הקרע.

איך נראים ב MRI סוגים שונים של קרעים במניסקוס ?

בדיקת ה- MRI מאפשרת לאתר לא רק את עצם קיום הקרע, אלא גם את הכיוון שלו. צורת הקרע מלמדת את הרדיולוג האם הפציעה נגרמה מטראומה פתאומית, כמו סיבוב של הברך או מתהליך שחיקה הדרגתי.

קרע אופקי - מופיע כקו לבן אופקי המפצל את המניסקוס לשניים. קרע זה מאפיין שינויים ניווניים ושחיקה.

קרע אנכי - קרע שעובר במקביל להיקף המיניסקוס. קרעים אלו נפוצים יותר בקרב ספורטאים וצעירים בעקבות חבלה סיבובית.

קרע רדיאלי - קרע קצר שמתחיל מהשוליים הפנימיים של המיניסקוס ומתקדם כלפי חוץ. קרע זה פוגע ביכולת הפיזור של העומסים במפרק.

קרע מורכב - שילוב של שני דפוסי קרע או יותר

קרע "ידית דלי " - מקרה קיצוני של קרע אורכי, שבו חלק מהמיניסקוס ניתק ממקומו ומתהפך פנימה לתוך המפרק. קרע כזה גורם לרוב ל"נעילה" של הברך ומצריך התערבות דחופה.

קרע במתלה המניסקוס - מצב שבו הקרע גורם לחתיכת סחוס להיות רופפת. המתלה עשוי לזוז כשהברך נעה, ולגרום לקול נקישה, או לנעילת הברך.

קרע "מקור תוכי" - קרע אלכסוני שיוצר מתלה מעוגל, המדמה מקור של תוכי.

דרגות פגיעה

קרעים במניסקוס מדורגים ב-MRI לפי עוצמת האות הבהיר בתוך המיניסקוס הכהה, לפי סולם קבוע:

דרגה 1 – ה – MRI מראה נקודה בהירה קטנה בתוך המיניסקוס שאינה נוגעת בשוליים שלו. במצב זה, לא מדובר בקרע. אלו בדרך כלל שינויים ראשוניים של שחיקה או עומס יתר. דרגה 2 – נראית כקו בהיר אופקי או ליניארי, שאינו מגיע למשטח המפרקי, כלומר, הוא נשאר בתוך הסחוס. מצב זה מעיד על נזק פנימי משמעותי יותר, אך המיניסקוס עדיין שלם מבחינה מבנית.

דרגה 3 – נראית כ קו בהיר, שפורץ את גבולות המיניסקוס ונוגע לפחות במשטח מפרקי אחד. מצב זה מעיד על קרע קליני.

איך מטפלים?

על פי ממצאי ה – MRI, יקבע הרופא את אסטרטגיית הטיפול. ברוב המקרים, הרופא ימליץ על טיפול שמרני - מנוחה מבוקרת, טיפול תרופתי ופיזיותרפיה. במידה והקרע מאופיין בחומרה גבוהה או גורם לכאב עז, ימליץ הרופא על התערבות כירורגית .

