השינויים הגדולים בתקשורת הפוליטית בישראל

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בשנים האחרונות עוברת התקשורת הפוליטית בישראל טרנספורמציה עמוקה. אם פעם מסע בחירות נשען בעיקר על נאומים, שלטי חוצות ורגעי שיא בשידורי טלוויזיה, הרי שהיום המאבק מתנהל ברובו בזירות דיגיטליות, בפידים של רשתות חברתיות ובאמצעות תכנים שמיועדים לעצב תפיסות בצורה הדרגתית ומדויקת. המיומנות שנדרשת מאנשי הקמפיין השתנתה בהתאם: לא מספיק לדעת לנסח מסר חד — צריך להבין כיצד מסרים מתפשטים, מה גורם להם להיתקע בתודעה הציבורית, ואיך ניתן להפעיל מנגנוני השפעה מבלי שהקהל יחוש שמנסים לשכנע אותו. האסטרטגיה הפוליטית כבר אינה עניין של יחסי ציבור בלבד — היא הפכה למשחק מורכב שמשלב פסיכולוגיה, ניתוח נתונים ומיפוי קהלים ברזולוציה גבוהה מאי פעם.

כלים
קרדיט תמונה יח"צ
קרדיט תמונה יח"צ

 

לוחמה פסיכולוגית ומבצעי תודעה — מה שקורה מתחת לפני השטח

מאחורי כל קמפיין פוליטי מצליח עומדת שכבה בלתי נראית של עבודה אסטרטגית. מבצעי תודעה והשפעה, שנחשבו בעבר לנחלתם הבלעדית של גופי ביון ומערכות צבאיות, חדרו בהדרגה גם לזירה הפוליטית האזרחית. מדובר ביכולת לזהות נקודות תורפה בתפיסת הציבור, לנצל אותן בעיתוי מדויק, וליצור נרטיב שמרגיש אמיתי גם כשהוא מעוצב במכוון. יועצים אסטרטגיים כמו עופר רוזנבאום פועלים בממשק שבין ניתוח פוליטי לבין הבנה עמוקה של הפסיכולוגיה האנושית, ומיישמים עקרונות שבמקור פותחו להשפעה בעת מצב חירום — כעת בשירות מסעות בחירות ובניית מותגים פוליטיים. השאלה שמעסיקה רבים בתחום היא עד כמה הציבור מודע למנגנונים האלה, ואם ניתן כלל לדבר על דיון דמוקרטי אותנטי כשהכלים שעומדים לרשות הקמפיינרים הפכו כה מתוחכמים.

כשסוציאל מדיה פוגשת פוליטיקה — הקרב על תשומת הלב

אחת התמורות הבולטות בנוף הקמפיינים המודרניים היא המעבר מתקשורת חד-כיוונית לדיאלוג רב-שכבתי. רשתות חברתיות כמו פייסבוק, אינסטגרם וטיקטוק אינן רק ערוצי הפצה — הן מכונות לייצור מעורבות רגשית. קמפיינרים מנוסים יודעים לנצל אלגוריתמים, לייצר תוכן ויראלי שנראה ספונטני, ולהזין שיחות ציבוריות בדרכים שמקשות על המשתמש להבחין בין תוכן אורגני לתוכן מתוכנן. לנושא זה יש גם היבט משפטי ואתי שמושך תשומת לב הולכת וגוברת. לקריאה נוספת על אחת הדוגמאות שעלתה לכותרות בהקשר הזה, לחצו כאן. ההשפעה של שיטות אלה על איכות השיח הציבורי היא שאלה שאקדמאים, עיתונאים ואנשי ציבור מתחבטים בה ברצינות גוברת, ונראה שהדיון רק בראשיתו.

העתיד של הקמפיין הפוליטי — בין טכנולוגיה לאמון ציבורי

ככל שכלי הבינה המלאכותית הופכים נגישים יותר, גדלים גם חששות הנוגעים לשימוש בהם לצרכי השפעה פוליטית. יצירת תוכן סינתטי — בין אם מדובר בסרטונים, טקסטים או תמונות — מאפשרת לקמפיינרים לפעול בסקלה שלא הייתה אפשרית בעבר. בד בבד, גוברת המודעות הציבורית לתופעות כמו פייק ניוז ומניפולציה דיגיטלית, וחלק מהמצביעים פיתחו ספקנות מולדת כלפי כל מסר שמגיע ממקור פוליטי. הפרדוקס הוא שדווקא בעידן שבו ניתן לייצר אמינות מלאכותית בקלות, האמון האמיתי הפך למשאב נדיר ויקר מפז. אסטרטגים פוליטיים מתמודדים עכשיו עם אתגר כפול: לא רק לשכנע, אלא לגרום לציבור להאמין שאין כאן ניסיון לשכנע. הגבול שבין תקשורת לגיטימית לבין מניפולציה ממשיך להיטשטש, ועם זאת — הדיון הציבורי על הגבול הזה מעולם לא היה חיוני יותר.

סיכום

עולם הקמפיינים הפוליטיים עובר שינוי מבני עמוק, ואיתו גם השאלות שמתעוררות סביב אתיקה, שקיפות ואיכות הדמוקרטיה. הכלים הולכים ומשתכללים, המומחים הופכים למיומנים יותר, והציבור — מחד גיסא — נחשף למסרים מעוצבים בדייקנות רבה מאי פעם, ומאידך גיסא — מפתח חסינות הולכת וגוברת. בסופו של דבר, השאלה האמיתית אינה מי ינצח בקמפיין הבא, אלא כיצד נשמור על שיח ציבורי שמאפשר בחירה אמיתית.

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 עופר רוזנבאום 

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