מה אפשר ללמוד בלי פסיכומטרי

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המסלולים הפתוחים: אפשרויות לימודים ללא פסיכומטרי

כאשר בוחנים אילו תחומים מציעים לימודים ללא פסיכומטרי, מגלים מגוון רחב של אפיקים, החל ממדעי הרוח והחברה ועד למסלולים ספציפיים במכללות פרטיות שאינן דורשות את הציון.

עם זאת, חשוב להבין את המשמעות ארוכת הטווח של בחירה זו.

סטודנטים שפונים למסלולים עוקפי סינון מוצאים עצמם לעיתים קרובות מתפשרים על יוקרת מוסד הלימודים, או נאלצים לעמוד בתנאי קבלה קשוחים של אפיקי מעבר במהלך שנה א' באוניברסיטה. מדובר במנגנון הדורש משמעת עצמית עילאית והישגים יוצאי דופן, שאינם פחותים מהמאמץ הנדרש להשגת ציון גבוה בבחינה הממיינת מלכתחילה.

תכלס בשטח: אילו מקצועות ניתן ללמוד ללא פסיכומטרי?

עבור מי שמחפש תשובה ישירה לשאלה מה בכל זאת פתוח בפניו, המוסדות האקדמיים מציעים כיום מספר מסלולי לימוד המבוססים על ממוצע בגרות גבוה בלבד או קבלה פתוחה. בין המקצועות הבולטים ניתן למצוא:

מדעי הרוח והחברה: תארים כלליים, היסטוריה, פילוסופיה, ספרות ולימודי מזרח תיכון.תקשורת וניהול: מסלולים מסוימים במכללות פרטיות ובאוניברסיטה הפתוחה המאפשרים לימודי תקשורת, שיווק או מנהל עסקים ללא דרישת פסיכומטרי, לרוב תמורת שכר לימוד גבוה יותר.

מדעי ההתנהגות וקרימינולוגיה: מסלולי לימוד מגוונים במכללות אזוריות המציעים קבלה על סמך ציוני הבגרות בלבד.

לימודי תעודה והכשרות מקצועיות: קורסים קצרים בתחומי העיצוב, ההייטק (כמו בניית אתרים או בדיקות תוכנה QA) וניהול רשתות, שאינם מעניקים תואר אקדמי אך מאפשרים כניסה מהירה לשוק העבודה.

המלכוד המקצועי: תואר נחשק מול הכשרות קצרות

בעידן הטכנולוגי הנוכחי, הפיתוי לוותר על האקדמיה לטובת קורסים מקצועיים מהירים הוא גדול. רבים פונים לקורסים מהירים כדי לעבוד מייד, אך בהמשך מגלים שחוסר בתואר נחשק חוסם את התקדמותם.

מעסיקים בישראל מעדיפים בצורה מובהקת בוגרי אקדמיה ממוסדות לימוד מובילים. השקעה בלימודי תואר מבוקש במוסד מוביל, במקום הסתפקות במקצוע פשוט שלא יקדם אותך בעתיד, היא המפתח האמיתי לפיתוח קריירה יציבה, ארוכת טווח ובעלת פוטנציאל השתכרות גבוה.

תכנון אסטרטגי: הדרך הנכונה למוסדות המובילים

כדי להתקבל לפקולטות המבוקשות ביותר - דוגמת הנדסה, מדעי המחשב או פסיכולוגיה באוניברסיטאות המובילות, אין תחליף אמיתי לשילוב בין בגרות איכותית לציון פסיכומטרי גבוה.

הניסיון מלמד כי פתיחת הדלתות הרחבה ביותר באקדמיה מושגת באמצעות הכנה ממוקדת.

השקעה קצרת מועד בקורס איכותי חוסכת שנים של ניסיונות שיפור ציונים מתישים ומאפשרת כניסה ישירה למסלול המקצועי הרצוי.

סיפור הצלחה: הדרך הנכונה לכרטיס הכניסה לאקדמיה

"כשהתחלתי לחפש מקום ללמוד בו לפסיכומטרי", מספר גדעון שחם, "נתקלתי ברשת בחוות דעת שליליות, אך מהר מאוד הבנתי שמדובר במלחמות שיווק של המכונים הגדולים.

אבא שלי ייעץ לי לבחור דווקא בבית ספר בוטיק שבאמת נלחם על ההצלחה של כל תלמיד, והוא צדק לחלוטין. בזמן שחברים שלי נבלעו בכיתות ענק של 35 איש, אני למדתי בקבוצה מצומצמת של כ-10 תלמידים בלבד.

הלימודים בקבוצה חזקה ואיכותית דחפו אותנו קדימה והספקנו הספק אדיר של תרגול. זכיתי ללמוד ישירות ממור קורן, מורה פנומנלי שמביא איתו ניסיון עצום, לצד ספרי לימוד מקיפים ואווירת מצוינות בכיתה.

הדרך הנכונה לפקולטות המובילות באקדמיה מתחילה במור קורן – ממליץ בחום! "

השורה התחתונה: בחירת מסגרת ההכנה המנצחת

לפני שבוחרים מסלול לחיים, כדאי לחקור היטב את השוק ולא להתפשר על פתרונות זמניים.

חיוני להשוות בין קורסי פסיכומטרי שונים כדי להבין אילו מסגרות מציעות למידה בקבוצות קטנות, יחס אישי וחומרי לימוד מעודכנים ברמה הגבוהה ביותר.

בחירה מושכלת בבית ספר מוביל, כזה שמעמיד את הצלחת התלמיד במרכז, תבטיח לכם את כרטיס הכניסה לפקולטות המובילות בישראל ללא פשרות.

הכותב הוא מומחה בתחום הכנה למבחן הפסיכומטרי עם ניסיון של מעל 20 שנה - מור קורן. לפרטים התקשרו ל-077-7004000