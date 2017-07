ראש המועצה האזורית זבולון, דב ישורון. צילום משה יערי

"במשך חודשים רבים הכנו את תכנית הקיץ וארגנו מגוון רחב של מופעים איכותיים. בחרנו עבור תושבי המועצה את מיטב האמנים שיבצעו עיבודים ייחודים לשירים מפעם שכולם אוהבים", אמרה השבוע מנהלת מחלקת התרבות במועצה האזורית זבולון, הלן בוטנסקי עם תחילת אירועי הקיץ שתקיים המועצה האזורית זבולון.

להלן, לו"ז אירועי קיץ של נוסטלגיה במועצה האזורית זבולון:

יום ו', 14.7.2017 בשעה 22:00, קיבוץ שער העמקים: מופע זקני הכפר בשביל ישראל

הכניסה חופשית. יש להביא כיסאות.

יום ו', 21.7.2017 בשעה 22:00, קיבוץ רמת יוחנן: מופע "אם נדע לאהוב", בהפקתו של עופר שפריר - ערב נוסטלגי המוקדש כולו ליצירתו של יוסי בנאי

הכניסה חופשית.

יום ה', 3.8.2017 בשעה 21:30, בקיבוץ אושה: מופע של להקה רוקוויל במחווה לקולדפליי..

הכניסה חופשית. יש להביא כיסאות

יום ה', 10.8.2017 בשעה 21:30, כפר חסידים: מופע של תוצרת הארץ בהפקתו של עופר שפריר- מופע מוזיקלי קסום של התרבות הישראלית החדשה

הכניסה חופשית. יש להביא כיסאות.

יום ה', 17.8.2017 בשעה 20:30 בקיבוץ יגור: מופע דיוות כחול לבן- מופע הצדעה לדיוות בזמר העברי. עלות הכניסה 10 ₪ יום ה', 28.8.2017 בשעה 20:30 בקיבוץ כפר המכבי: מופע Just the way you are, מופע מוזיקלי המבוסס על השירים של הזמרים האגדיים בילי ג'ואל ואלטון ג'ון.

עלות הכניסה 10 ₪

יום ה', 31.8.2017 בשעה 20:30 בישוב נופית: מופע סיום הקיץ, המופע מתקיים במסגרת פרויקט בימות פיס ובתמיכת מפעל הפיס- תתקיים הופעת חימום של להקת תשע וחצי והופעה של נתן גושן .

עלות הכניסה, 30 ₪.

כל רכישת הכרטיסים נעשית באתר יד למגינים – בהדפסה עצמית. www.yadal.co.il