שלב נוסף בפרויקט הענק בגבעתיים: אביב מליסרון החלה בהריסת מתחם ד'-ה' ב"אביב בגבעתיים"

הדמיית מתחם ד'-ה' בפרויקט "אביב בגבעתיים". קרדיט הדמיה: 3division

אירוע ההריסה מסמן את תחילת עבודות הביצוע בשלב השני של הפרויקט הכולל בסך הכול 11 מגדלים של אביב מליסרון בתוך השכונה, ומבטא את התקדמותו של אחד ממיזמי ההתחדשות העירונית הגדולים בגבעתיים. הפרויקט הוא בשותפות עם סער שקד.

באירוע השתתפו מושיק גולדשטיין, משנה לראש עיריית גבעתיים; צחי דידי, מנכ"ל אביב מליסרון; גילי שקד, בעלים ומנכ"ל חברת סער שקד נדל"ן; אדר' רחל פללר, שותפה במשרד האדריכלים יסקי מור סיון; עו"ד יוסי קליין, ב"כ דיירים מתחם ה'; עו"ד איתמר גלרשטיין, ב"כ דיירים מתחם ד'; ונציגות הדיירים.

אירוע ההריסה ותחילת הבנייה במתחם ד'-ה' בפרויקט אביב בגבעתיים. צילום: אוראל כהן

במסגרת השלב השני של הפרויקט ייהרסו ארבעה בנייני מגורים קיימים הכוללים 104 יחידות דיור ושדרת מסחר, ובמקומם תקים אביב מליסרון שני מגדלי מגורים בני 24 קומות. המגדלים יכללו תמהיל מגוון של דירות בנות 2-6 חדרים, ובהן דירות פרימיום, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, בתכנון מוקפד, מפרט איכותי וחוויית מגורים מתקדמת. מתחם ד'-ה' יצא לשיווק לפני כשנה ואכלוסו צפוי בשנת 2031.

פרויקט "אביב בגבעתיים", הממוקם ברחוב ההסתדרות בשכונת תל גנים המבוקשת בעיר גבעתיים, כולל 11 מגדלי מגורים חדשים מתוך תכנון כולל של 19 מגדלים באזור. הפרויקט תוכנן על ידי משרד האדריכלים המוביל יסקי מור סיון, ומשלב מרחבים ירוקים ושבילי הליכה ואופניים במטרה ליצור סביבת מגורים איכותית, קהילתית וירוקה. דיירי הפרויקט ייהנו ממגוון רחב של שטחים ציבוריים, ובהם חדרי כושר ויוגה, חללי עבודה, לאונג', ג'ימבורי, מרפסת ROOF TOP ומתחמי פנאי נוספים לטובת הדיירים. השכונה נהנית מנגישות גבוהה לצירי התחבורה המרכזיים של גוש דן, מקרבה לפארקים, מוסדות חינוך מובילים, קניון גבעתיים ולקו הסגול העתידי של הרכבת הקלה. את השטחים לרווחת הדיירים תכנן מעצב הפנים דניאל חסון.

מושיק גולדשטיין, משנה לראש עיריית גבעתיים: "מאחורי כל דירה יש סיפור. יש ילדים שגדלו כאן, שכנים שהפכו עם השנים לחברים וזיכרונות שמלווים משפחות לאורך שנים. היום אנחנו לא רק גורדים מבניין, אנחנו פותחים דף חדש של תקווה, התחדשות ואיכות חיים טובה יותר. אני מבקש להודות לכל מי שהיה שותף לדרך, ובראש ובראשונה לראש העיר רן קוניק, לשותפים שלנו באביב מליסרון, לקבוצת סער שקד, לאדריכלים, למתכננים, לעורכי הדין, ומעל הכול, לדיירים. זהו לא רק יום של הריסה, אלא יום של התחלה חדשה - עוד אבן בבנייה ובהתחדשות של גבעתיים".

צחי דידי, מנכ"ל אביב מליסרון: "פרויקט הדגל 'אביב בגבעתיים' הוא אחד מפרויקטי ההתחדשות העירונית המשמעותיים המקדמים כיום בעיר ואחד הפרויקטים המרכזיים של אביב מליסרון. אירוע ההריסה ותחילת הבנייה במתחם ד'-ה' מסמן שלב משמעותי נוסף בפרויקט, שמתקדם בהתאם לתכנון, שלב אחר שלב. עם השלמתו, ייהנו הדיירים מסביבת מגורים איכותית, חדשנית וקהילתית בסטנדרט גבוה, והפרויקט יהווה נדבך משמעותי בהתחדשותה של שכונת תל גנים ובפניה החדשות של העיר. תודה לראש העיר ולסגנו על הובלת הפרויקט ולכל צוות ההנדסה של העירייה שמסייעים לנו לבנות עתיד חדש לעיר".

גילי שקד, בעלים ומנכ"ל חברת סער שקד נדל"ן: "היום הוא יום חג עבור תושבי רחוב ההסתדרות בגבעתיים, שאחרי שנים שבהן המבנים הישנים ייפגמו את מקומם לבניינים חדשים ולאיכות חיים טובה יותר. אני מבקש להודות לראש העיר רן קוניק, שעמד בהתחייבותו ואישר את התוכנית ולסגנו מושיק גולדשטיין על השותפות והמחירות לקידום הפרויקט. אנו נמשיך למעול במלוא המרץ כדי לחדש, לפתח ולבנות את גבעתיים, ולעמוד בהתחייבויותינו כלפי התושבים שנתנו בנו אמונם".

קובי צימרון, נציג הדיירים: "זהו יום מרגש עבור כולנו. אנו מבקשים להודות לגילי שקד ולקבוצת סער, שליוו אותנו במסירות לאורך כל הדרך, עמדו בכל ההתחייבויות והובילו את הפרויקט במקצועיות, באמינות וביחס אישי. תודה גם לסגן ראש העיר מושיק גולדשטיין ולראש העיר רן קוניק על התמיכה והשיתוף הפעולה, שסייעו להפוך את הפרויקט הזה למציאות".