בזק ברבעון השני: זינוק של 38% ברווח הנקי וחלוקה של כ-515 מיליון שקל לבעלי המניות

תומר ראב"ד, יו"ר קבוצת בזק. צילום: רמי זרנגר

עיקרי התוצאות

צמיחה בהכנסות: הכנסות הליבה של הקבוצה צמחו בכ-4% והסתכמו בכ-2.03 מיליארד שקל.

הכנסות הליבה של הקבוצה צמחו בכ-4% והסתכמו בכ-2.03 מיליארד שקל. עלייה ברווחיות: ה-EBITDA ההשוואתי עלה בכ-6.2% לכ-978 מיליון שקל; הרווח הנקי ההשוואתי רשם עלייה של כ-38% והסתכם בכ-315 מיליון שקל.

ה-EBITDA ההשוואתי עלה בכ-6.2% לכ-978 מיליון שקל; הרווח הנקי ההשוואתי רשם עלייה של כ-38% והסתכם בכ-315 מיליון שקל. ערך לבעלי המניות: דירקטוריון החברה המליץ לחלק דיבידנד בסך של כ-415 מיליון שקל (כ-0.15 שקל למניה) ולצאת עם תוכנית רכישה עצמית חדשה של 100 מיליון שקל, לאחר שהחברה השלימה את תוכנית הביי-בק הקודמת בסך 150 מיליון שקל.

דירקטוריון החברה המליץ לחלק דיבידנד בסך של כ-415 מיליון שקל (כ-0.15 שקל למניה) ולצאת עם תוכנית רכישה עצמית חדשה של 100 מיליון שקל, לאחר שהחברה השלימה את תוכנית הביי-בק הקודמת בסך 150 מיליון שקל. האצה נוספת בתנופת הסיבים: פריסת רשת הסיבים הגיעה למעל 3 מיליון משקי בית, עם צמיחה נוספת של 4.4% ב-ARPU אינטרנט שהגיע ל-142 שקל ו-take-up של 35%.

פריסת רשת הסיבים הגיעה למעל 3 מיליון משקי בית, עם צמיחה נוספת של 4.4% ב-ARPU אינטרנט שהגיע ל-142 שקל ו-take-up של 35%. פלאפון: צמיחה בהכנסות, ב-EBITDA וברווח הנקי למרות השפעות המלחמה, לצד המשך גידול במצבת המנויים. למעלה מ-60% מלקוחות פלאפון מחוברים לרשת דור 5.

צמיחה בהכנסות, ב-EBITDA וברווח הנקי למרות השפעות המלחמה, לצד המשך גידול במצבת המנויים. למעלה מ-60% מלקוחות פלאפון מחוברים לרשת דור 5. המהפך של yes נמשך: רבעון שני ברציפות של רווח נקי. הרווח הנקי ההשוואתי צמח ב-34 מיליון שקל וה-EBITDA ההשוואתי צמח בכ-27%. ההכנסות הרבעוניות הגבוהות ביותר מזה כשמונה שנים (348 מיליון שקל).

תומר ראב"ד, יו"ר קבוצת בזק. צילום: רמי זרנגר

תומר ראב"ד, יו"ר קבוצת בזק: "התוצאות החזקות של הרבעון השני ממחישות את תנופת העשייה בקבוצה, אשר באה לידי ביטוי בגידול העקבי בכל המדדים הפיננסיים, לצד גידול במצבת הלקוחות שלנו בכלל זרועות הפעילות - החל מההצטרפות לסיבים של בזק, דרך גידול במנויי דור 5 בפלאפון, ועד לעלייה במנויים וברווחיות של yes. החשיבות של התשתיות הדיגיטליות בתקופה זו מחזקת את כל מנועי הליבה שלנו ואנו צופים המשך התרחבות גם דרך רכישות וגם דרך השקעות תומכות צמיחה בעולם התשתיות והכבלים הבינלאומיים.

במבט קדימה, לצד הצמיחה האורגנית, אנו בוחנים באופן פעיל הזדמנויות למיזוגים ורכישות שיתמכו באסטרטגיית הקבוצה, ייצרו סינרגיות טכנולוגיות ויחזקו את היתרון התחרותי שלנו בשוק. במקביל, אנו פועלים במרץ לביסוס מעמדה של ישראל כצומת דיגיטלי גלובלי באמצעות פרויקט הכבל התת-ימי. פרויקט לאומי זה יבטיח יתירות וביטחון תקשורתי, יחבר אותנו לצירי המידע העולמיים, ויהווה מנוע צמיחה אסטרטגי לשנים הבאות".

יוחאי בניטה, CFO קבוצת בזק: "תוצאות הרבעון משקפות את המשך הביצועים הפיננסיים החזקים של הקבוצה, הנשענים על צמיחה בפעילויות הליבה, רווחיות גבוהה ותזרים מזומנים איתן. אנו ממשיכים לנהל את מבנה ההון של הקבוצה באופן אחראי, תוך שמירה על גמישות פיננסית. האיתנות הפיננסית שאנו מציגים מאפשרת לנו להמשיך להשיא ערך למשקיעים שלנו, בין היתר באמצעות המלצה לחלוקת דיבידנד של כ-415 מיליון שקל ותוכנית רכישה עצמית נוספת של מניות בהיקף של 100 מיליון שקל".

ניר דוד, מנכ"ל בזק. צילום: אלעד גוטמן

ניר דוד, מנכ"ל בזק: "הרבעון הנוכחי ממחיש את עוצמתה של בזק ואת היכולת שלנו להמשיך ולהציג צמיחה עקבית בכל מדדי הליבה, על בסיס התוכניות האסטרטגיות של החברה. הכנסות הליבה הסתכמו בכ-998 מיליון שקל, עלייה של כ-2% לעומת התקופה המקבילה, לצד EBITDA השוואתי של כ-682 מיליון שקל המהווה גידול של מעל 6% ורווח נקי השוואתי של כ-259 מיליון שקל, עלייה מרשימה של 20%. התוצאות משקפות את הגידול בפעילויות הצומחות שלנו בתחומי התמסורת, תקשורת הנתונים, הענן והדיגיטל, לצד השיפור ביעילות התפעולית עם השלמת שלב משמעותי בפרויקט הסיבים. גם ה-ARPU המשיך לעלות והגיע ל-142 שקל ברבעון. במקביל, הגענו למעל 3 מיליון משקי בית בפרויקט פריסת הסיבים, נתון שמחזק את מעמדנו כמובילי שוק התקשורת בישראל".

אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון ו-yes: "תוצאות הרבעון משקפות את הצלחת המהלכים האסטרטגיים שהובלנו בשנים האחרונות בפלאפון וב-yes. החברות מציגות המשך צמיחה, שיפור ברווחיות וחיזוק מעמדן התחרותי, תוך השקעה עקבית בתשתיות, בחדשנות ובחוויית הלקוח. בפלאפון אנו ממשיכים להוביל את שוק הסלולר בדור ה-5 בישראל, כאשר למעלה מ-60% מלקוחותינו כבר מחוברים לרשת דור 5. במקביל, אנו מקדמים מהלכים אסטרטגיים להרחבת תחומי הפעילות ולהאצת מנועי הצמיחה, ובהם החתימה על מזכר ההבנות לרכישת Wecom. ב-yes אנו רואים את פירות המהלכים העסקיים שהובלנו בשנים האחרונות - ההכנסות הרבעוניות הגבוהות ביותר מזה כשמונה שנים, לצד רבעון שני ברציפות של רווח נקי".

מני ברוך, מנכ"ל בזק בינלאומי TECH: "בזק בינלאומי מסכמת רבעון שני חזק עם המשך צמיחה בפעילות העסקית שנובעת בעיקר מהמשך ההתרחבות בפעילות האינטגרציה ומהביקוש הגובר לפתרונות ענן, סייבר ותשתיות מתקדמות. אנו ממשיכים להתמקד בהרחבת הפעילות בתחומים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה, לצד קידום תהליכי התייעלות וטרנספורמציה עסקית".

תוצאות מאוחדות של קבוצת בזק (מיליוני שקלים)

קבוצת בזק (מאוחד) Q2 2026 Q2 2025 % שינוי הכנסות 2,165 2,136 1.4% הכנסות ליבה 2,025 1,947 4.0% EBITDA השוואתי 978 921 6.2% שיעור EBITDA השוואתי 45.2% 43.1% רווח נקי השוואתי 315 229 38% תזרים חופשי 155 230 (33%) חוב פיננסי, נטו 5,219 4,916 6.2%

הכנסות הליבה הסתכמו בכ-2.03 מיליארד שקל, עלייה של כ-4.0% שנבעה מצמיחה בכל מגזרי הקבוצה העיקריים. התזרים החופשי הסתכם בכ-155 מיליון שקל, לעומת כ-230 מיליון שקל ברבעון המקביל, בעיקר בשל שינויים בהון החוזר. התזרים החופשי במחצית הראשונה של 2026 הסתכם בכ-610 מיליון שקל, לעומת כ-492 מיליון שקל בתקופה המקבילה. החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-5.22 מיליארד שקל נכון ל-30.6.2026, ויחס החוב הפיננסי נטו ל-EBITDA השוואתי עמד על כ-1.6.

חלוקה לבעלי המניות

בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה, המליץ הדירקטוריון לאסיפה הכללית לחלק דיבידנד בסך של כ-415 מיליון שקל, המהווים כ-0.15 שקל למניה. היום הקובע ויום ה"אקס" צפויים להיות ב-15.9.2026 ויום התשלום צפוי להיות ב-24.9.2026. בנוסף, החברה החליטה לצאת עם תוכנית רכישה עצמית חדשה של 100 מיליון שקל, כחלק מתוכנית מסגרת רב-שנתית של 800 מיליון שקל.

תחזית הקבוצה לשנת 2026 (ללא שינוי)

תוצאות 2025 תחזית 2026 EBITDA השוואתי כ-3.74 מיליארד שקל 3.7 – 3.8 מיליארד שקל רווח נקי השוואתי כ-1.09 מיליארד שקל 1.0 – 1.1 מיליארד שקל השקעות (CAPEX) כ-1.68 מיליארד שקל כ-1.6 מיליארד שקל

תוצאות בזק קווי

הכנסות הליבה של בזק קווי הסתכמו בכ-998 מיליון שקל, עלייה של כ-1.9%, כתוצאה מעלייה בהכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים, ענן ודיגיטל, ומפרויקטי תשתית. ה-EBITDA ההשוואתי הסתכם בכ-682 מיליון שקל, עלייה של כ-6.1%. הרווח הנקי ההשוואתי הסתכם בכ-259 מיליון שקל, עלייה של כ-20%. פריסת רשת הסיבים האופטיים הגיעה לכ-3,028 אלף משקי בית, וההכנסה החודשית הממוצעת למנוי אינטרנט בקמעונות עלתה ל-142 שקל.

תוצאות פלאפון

ההכנסות משירותים הסתכמו בכ-363 מיליון שקל, עלייה של כ-0.6%, וההכנסות מציוד קצה הסתכמו בכ-148 מיליון שקל, עלייה של כ-9.6%. ה-EBITDA ההשוואתי הסתכם בכ-190 מיליון שקל, עלייה של כ-2.2%, והרווח הנקי ההשוואתי הסתכם בכ-34 מיליון שקל, עלייה של כ-6.3%. סך המנויים בסוף התקופה עמד על כ-2,707 אלף, מהם כ-1,473 אלף מנויים בחבילות דור 5.

תוצאות yes

ההכנסות הסתכמו בכ-348 מיליון שקל, עלייה של כ-8.7% – ההכנסות הרבעוניות הגבוהות ביותר מזה שמונה שנים. ה-EBITDA ההשוואתי הסתכם בכ-71 מיליון שקל, עלייה של כ-27%, והרווח הנקי ההשוואתי הסתכם בכ-12 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל. מספר מנויי הטלוויזיה בסוף הרבעון עמד על כ-563 אלף.

תוצאות בזק בינלאומי TECH

ההכנסות הסתכמו בכ-276 מיליון שקל, עלייה של כ-4.9%, שנבעה בעיקר מעלייה בהכנסות מהפעילות העסקית. ה-EBITDA ההשוואתי הסתכם בכ-39 מיליון שקל, עלייה של כ-5.4%, והרווח הנקי ההשוואתי הסתכם בכ-11 מיליון שקל, לעומת כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל.

שיחת ועידה למשקיעים

ביום רביעי, ה-5.8.2026, תקיים החברה שיחת ועידה באנגלית בשעה 15:00 ובעברית בשעה 16:00 בנושא הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2026. הדוחות הכספיים יפורסמו לפני קיום שיחות הוועידה באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך.