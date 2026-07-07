הסכם פינוי בינוי ב-2026: הסעיפים שחובה לבדוק לפני שחותמים (בשיתוף משרד עו"ד אביב טסה)

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במקרים רבים, חוסר תשומת לב לפרטים הללו עלול להוביל לעוגמת נפש, עיכובים של שנים בהוצאת היתרים, ואף למצב שבו דיירים נותרים מול שוקת שבורה בעת קריסת חברת בנייה. המטרה של הכתבה הבאה היא לעשות סדר במונחים המשפטיים, להאיר זרקור על המוקשים שמסתתרים באותיות הקטנות, ולהבטיח שאתם נכנסים לפרויקט הריסה ובנייה בצורה המוגנת והבטוחה ביותר.

תחנות יציאה: מנגנון המילוט שלכם מפרויקט תקוע

תחנות יציאה הן ציוני דרך קריטיים ומוגדרים בלוח הזמנים של הפרויקט, שבהם אי-עמידה של היזם ביעדים מאפשרת לבעלי הדירות לבטל את ההסכם באופן חד-צדדי. ללא מנגנון זה, אתם עלולים להיוותר כבולים תחת הסכם בלעדיות (נון-שופ) שלא ניתן להשתחרר ממנו במשך שנים ארוכות, בזמן שהפרויקט מוקפא.

מומלץ לבחון ולוודא כי החוזה מגדיר מועדים מדויקים ונוקשים לכל שלב ושלב. למשל, יש לקבוע פרק זמן מקסימלי (לרוב בין 18 ל-24 חודשים) להגשת התב"ע לאישור הוועדה, תאריך יעד ברור לקבלת היתר בנייה, ומועד סופי להשלמת עבודות הבנייה עד לקבלת טופס 4. במידה והיזם מתעכב מעבר לזמנים שהוגדרו מראש, וללא צידוק של כוח עליון אמיתי, לנציגות הדיירים חייבת לעמוד הזכות המשפטית להפסיק את ההתקשרות ולנהל מכרז יזמים חדש.

חומת המגן הכלכלית: ערבויות שאין להתפשר עליהן

הביטחון הכלכלי של בעלי הדירות נשען על מערכת ערבויות קפדנית, כאשר הלב הפועם שלה הוא ערבות חוק מכר - הניתנת תמיד בשווי הדירה החדשה שאמורה להיבנות. במקביל, חובה לדרוש מראש ערבות שכירות עצמאית ואוטונומית, שתבטיח את תשלום דמי השכירות החודשיים לאורך כל תקופת הפינוי עד לאכלוס.

מעבר לכך, יש צורך גם בערבות ביצוע, ערבות בדק לתקופת האחריות לאחר הכניסה לדירה, וערבות רישום להבטחת רישום הבית המשותף בטאבו. בהתאם להוראות חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, רוב הביטחונות הללו הם בגדר חובה. חשוב לציין כי במקרים רבים, יזמים מנסים לצמצם או לעכב את מסירת הערבויות כדי לחסוך בעלויות. לכן, כל הסכם פינוי בינוי מחייב ביצוע בדיקת נאותות מחמירה מול הגוף הפיננסי המלווה את הפרויקט בשיטה של ליווי בנקאי סגור, וניתוח מעמיק של דוח אפס.

סוגיות מיסוי והיטלים: עסקת נטו לדיירים

כלל הברזל הבסיסי בעסקאות התחדשות עירונית הוא שמדובר בעסקת "נטו" מוחלטת עבור בעלי הדירות המקוריים. המשמעות המשפטית היא שהיזם הוא זה שצריך לשאת באופן בלעדי בכל תשלומי המסים וההיטלים הנגזרים מן הפרויקט, לרבות מס שבח והיטל השבחה.

יש לוודא שהחוזה כולל סעיף שיפוי רחב ומפורש, המגן עליכם מפני כל דרישת תשלום מצד רשויות המס או הרשות המקומית. במקרים מסוימים, ייתכנו חריגים בנוגע למיסוי אישי ייחודי של דייר (למשל, משקיע שמחזיק במספר דירות באותו מתחם), אך גם סוגיות מורכבות אלו ניתנות לרוב לפתרון מיטבי באמצעות תכנון מס נכון כבר בשלב המשא ומתן.

חלופות מגורים וזכויות קשישים

אחת התוספות הקריטיות ביותר לחוקי ההתחדשות העירונית בשנים האחרונות נוגעת לאוכלוסייה המבוגרת. בעלי דירות בני 70 ומעלה, ובמיוחד בני 75 ומעלה, זכאים לסל חלופות מגורים ייחודי שנועד להבטיח את איכות חייהם.

על היזם מוטלת חובה פוזיטיבית להציע לקשיש מענה מותאם, כמו אפשרות מעבר מיידי לבית אבות (דיור מוגן) בשווי הדירת התמורה, רכישת דירה חלופית מחוץ לפרויקט כולל תשלומי איזון, או קבלת תמורת הדירה במזומן. עורך דין מקצועי יוודא שכל חלופה כזו מפורטת ברזולוציה הגבוהה ביותר בחוזה, שכן אי מתן מענה ראוי לקשיש יהפוך את סירובו לפרויקט למוצדק לחלוטין.

שאלות ותשובות מתוך השטח

האם מגיע פיצוי על איחור במסירת דירה בפרויקט יזמי? כן. בהתאם לחוק המכר (דירות), במקרה של עיכוב במסירה שנמשך מעבר לתקופת ה"גרייס" הקבועה והמותרת, היזם יידרש לשלם פיצוי כספי חודשי לדיירים בגין כל חודש של איחור.

מה ההבדל בין ערבות ביצוע לערבות חוק מכר? ערבות חוק מכר מגינה על השווי הכספי של הדירה החדשה שלכם למקרה שהיזם קורס. לעומת זאת, ערבות ביצוע מבטיחה את השלמת העבודות הפיזיות של הפרויקט מול הרשויות והדיירים.

מהו הרוב הדרוש כיום לאישור תביעה מול דייר סרבן? הרוב המעודכן כיום בחוק להתנעת תביעה נגד דייר סרבן עומד על 66% בלבד (שני שלישים) מבעלי הדירות במתחם.מתי אפשר להחליף יזם שלא מקדם את הפרויקט? החלפת יזם יכולה להתבצע באופן חוקי וחד-צדדי אם וכאשר מתקיימת הפרה של אחת מ"תחנות היציאה" שהוגדרו בחוזה - למשל, אם חלף המועד המוסכם להוצאת היתר בנייה והיזם לא סיפק תוצאות.

משרד עורכי דין אביב טסה - מגן הברזל של הדיירים

התקשרות בעסקת מקרקעין ארוכת שנים וכה מורכבת לעולם אינה צריכה להיעשות ללא ליווי משפטי איתן, אובייקטיבי ונטול פניות. משרד עורכי דין אביב טסה מביא עמו ניסיון עשיר, התמחות ספציפית בייצוג בעלי דירות בלבד, וידע מעמיק בניווט מול הגופים הגדולים במשק. פוזיציית המשרד תמיד ברורה: אנו פועלים בתור מגן הברזל של הדיירים לאורך כל שלבי ההליך.

צוות המשרד מלווה את הדיירים משלבי ההתאגדות ובחירת היזם במכרז שקוף, דרך ניהול משא ומתן עיקש על כל סעיפי המפרט הטכני ותחנות היציאה, ועד לרישום הבית המשותף ומסירת המפתח. הגישה הפרו-אקטיבית וייחוס המומחיות של עו"ד אביב טסה וצוותו מבטיחים כי החוזה שלכם יסגור כל פירצה אפשרית, ויעניק לכם שקט נפשי מלא לאורך כל הדרך לדירה החדשה והבטוחה שלכם.