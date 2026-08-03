קים בן שמעון ובן קיסר חגגו עם המיניונים: הקרנת VIP חגיגית לרגל השת"פ של פוף עם להיט הקיץ

קים בן שמעון ובן קיסר בהקרנת ה-VIP של פוף והמיניונים. צילום: אמיר מאירי

במסגרת השת"פ הושקה במהדורה מוגבלת סדרת מוצרי פוף תלת־ממד ופוף אפוי עם דמויות מהסרט החדש. סדרת "מיניונים" החדשה של פוף כוללת את מגוון הטעמים המוכרים של המותג, בהם: פוף לבבות קלאסי, לבבות גריל, פוף טבעות קלאסי, כוכבי גריל אמריקאי וכן פוף בטעמי בצל ושמנת בצל. בנוסף, סדרת "פוף־מיניונים" תכלול גם את מוצרי פוף אפוי בטעמי: גריל, גבינה וקטשופ.

האירוע נערך בקולנוע לב תל אביב, את האורחים הקטנטנים קיבלו כוכבי הרשת וכוכבי הקמפיין של המותג פוף: קים בן שמעון ובן קיסר! כמו כן נהנו המוזמנים ממינגלינג וחשיפה לסדרת אריזות פוף תלת מימד ופוף אפוי עם דמויות מסרט "מיניונים" החדש, שחוזר לקולנוע בהרפתקה משפחתית.

כוכבת הרשת קים בן שמעון. צילום: אמיר מאירי

כוכבת הנוער והשחקנית קים בן שמעון (21), הנמצאת לאחרונה בזוגיות עם כוכב 'אהבה חדשה' רום חממי, סיפרה באירוע שהם עוברים להתגורר יחד במרכז תל אביב. עד כה התגוררה בן שמעון עם ההורים, בכפר סבא. כמו כן קיבלה קמפיין בינלאומי של מותג הבישום מיס קיי.

קים בן שמעון באירוע ההשקה. צילום: אמיר מאירי

קים בן שמעון עם חטיפי פוף במהדורת המיניונים. צילום: אמיר מאירי

כוכב הילדים בן קיסר. צילום: אמיר מאירי

בן קיסר, כוכב הילדים, סיפר שחזר לאירוע ההשקה של פוף היישר מדרום קוריאה, שם שהה כשבועיים לענייני עבודה. כמו כן סיפר שהוא עובר לגור עם בת זוגתו מאיה יוגב, בתל אביב. עד כה התגורר בקרית אונו, ולראשונה עוברים לגור יחד. בימים אלה מקים פודקאסט טכנולוגיה: האשטק, יחד עם מר שיבולת ואלון גרעיני - פודקאסט שעוסק בטכנולוגיה ומדי שבוע עולה בו פרק חדש.

בן קיסר באירוע ההשקה של פוף. צילום: אמיר מאירי

בן קיסר עם חטיפי פוף במהדורת המיניונים. צילום: אמיר מאירי

לפני הקרנת הסרט, עשרות ילדים ובני נוער שהגיעו לאירוע ביקשו להצטלם עם כוכבי הרשת ולהעלות איתם סרטונים לרשת.

קים בן שמעון ובן קיסר בקמפיין המשותף לפוף. צילום: אמיר מאירי

קים ובן חוגגים עם המיניונים. צילום: אמיר מאירי

קים ובן, כוכבי הילדים, עם נועם קון. צילום: אמיר מאירי

קים בן שמעון ובן קיסר עם אריזות פוף במהדורת המיניונים. צילום: אמיר מאירי