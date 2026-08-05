פרופ' אביב גולדברט מונה למנהל בית חולים סבן לילדים בסורוקה

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פרופ' אביב גולדברט, מנהל בית חולים סבן לילדים בסורוקה. צילום: דוברות סורוקה
פרופ' אביב גולדברט, מנהל בית חולים סבן לילדים בסורוקה. צילום: דוברות סורוקה

בוגר התמחות על בתחום מחלות ריאה והפרעות שינה בילדים בארה"ב, ובעל תואר שני בניהול מערכות בריאות מאוניברסיטת בן גוריון. לאורך שנות עבודתו בסורוקה שימש במספר תפקידי ניהול, ומזה למעלה מעשור הוא מכהן כמנהל מחלקת ילדים ב'.

לצד פעילותו הקלינית, הוא פעיל בתחום המחקר, וחלק ממחקריו זכו לחשיפה ולעניין בינלאומיים. שימש בעבר כיו"ר החברה הישראלית לרפואת ילדים, וכיום הוא ממלא שורה של תפקידים מקצועיים ברמה הארצית, ופועל לקידום רפואת הילדים ולהכשרת דור העתיד של רופאי הילדים בישראל.

פרופ' אביב גולדברט: "החזון שלנו הוא להבטיח שכל ילד וילדה בנגב יזכו לרפואה המתקדמת והטובה ביותר, קרוב לבית, ולהמשיך להיות מקום המעניק ביטחון, תקווה ומשענת למשפחות ברגעים המורכבים ביותר. נמשיך להוביל מקצועיות ללא פשרות, חדשנות רפואית מתקדמת לצד אנושיות בגובה העיניים, ולהבטיח הבטחה ברורה, כי העתיד של בריאות ילדי הדרום מתחיל כאן אצלנו".

פרופ' אביב גולדברט מחליף את פרופ' דודי גרינברג, המנהל המייסד של בית החולים סבן לילדים, שהוביל שנים רבות את החטיבה לרפואת ילדים ובהמשך את בית החולים סבן לילדים, ופעל רבות למען קידום רפואת הילדים בסורוקה ובנגב בכלל.

Tags:
 אביב גולדברט 
 באר שבע 
 בית חולים סבן לילדים 
 בריאות 
 כללית 
 מינוי 
 סורוקה 
 רפואת ילדים 

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