גל החום ואין תיאבון? כך תזינו את הגוף נכון בלי לאכול ארוחה שלמה

מה לאכול כשאין תיאבון בימי החום. צילום: יח"צ

ורוניקה מייזלר, דיאטנית קלינית בשיטת NLP ויועצת לחברת הרבלייף, מסבירה: "יש ימים שבהם אנחנו מרגישים שבעים, עסוקים, עייפים או פשוט חסרי סבלנות להתיישב לארוחה מסודרת. זה יכול לקרות בתקופות של מתח, בימי קיץ חמים, בזמן מחלה, בעקבות שינויים הורמונליים או במהלך טיפול בתרופות שמפחיתות את התיאבון."

במצבים כאלה קל מאוד לספר לעצמנו: "אם אני לא רעב, כנראה שהגוף שלי לא צריך אוכל." לפעמים אפילו מתגנבת המחשבה המפתה ש"חסכנו עוד כמה קלוריות בלי להתאמץ". אלא שפיזיולוגית, חשוב להבדיל בין תחושת רעב לבין הצרכים התזונתיים של הגוף. התיאבון אינו מד דלק פשוט שנדלק כשהקיבה מתרוקנת – הוא מושפע מהורמונים, ממערכת העצבים, מהמצב הרגשי, מתרופות, מהשעון הביולוגי ומגורמים נוספים. לכן ייתכן בהחלט שהגוף זקוק לאנרגיה, לחלבון, לנוזלים או לוויטמינים – ובכל זאת לא נחווה רצון לאכול.

לא חייבים להכריח את עצמנו לאכול

"גם לאופן שבו אנחנו מדברים עם עצמנו יש השפעה על ההתנהגות שלנו," מוסיפה מייזלר. "המשפט 'אני חייב לאכול ארוחה מסודרת' אינו רק תיאור של משימה, אלא מסגרת חשיבה שלמה. המוח מיד יוצר תמונה של צלחת גדולה, זמן שצריך לפנות, מאמץ ואפילו תחושה של משימה שחייבים לעמוד בה. כשאנחנו כבר שבעים, עייפים או חסרי תיאבון, המסגור הזה מעורר התנגדות עוד לפני שהאוכל הונח מולנו."

"לעומת זאת, שאלה כמו 'מה הדבר הקטן והמזין ביותר שאני יכול לתת לגוף שלי עכשיו?' פותחת כיווני חשיבה חדשים. לפעמים די להחליף את ההגדרה של 'ארוחה' ב'יחידת הזנה קטנה' – כמה ביסים או לגימות שמעניקים לגוף ערך תזונתי משמעותי. עצם שינוי נקודת המבט עשוי להפוך את האכילה ממשימה מעיקה לצעד קטן וישים."

בימים שבהם התיאבון נמוך, כדאי להפסיק להסתמך רק על השאלה "האם אני רעב?" ולהוסיף עוד כמה שאלות: לפני כמה שעות אכלתי לאחרונה? אילו מקורות חלבון אכלתי היום? כמה מים שתיתי עד עכשיו? ואילו סימנים הגוף שלי נותן לי כרגע מבחינת רמת האנרגיה, הריכוז, תחושת החולשה, כאב הראש או העצבנות?

המטרה אינה לאכול בניגוד לגוף, אלא להבין שהוא "מדבר" איתנו בכמה שפות במקביל. רעב הוא אחת מהשפות האלה, אך לא היחידה. לעיתים הגוף מאותת על הצורך שלו בהזנה דווקא דרך עייפות, ירידה בריכוז, עצבנות, התאוששות איטית או תחושת חולשה.

כשיש מקום רק לכמה ביסים – התחילו מחלבון

כשיש מקום רק לכמה ביסים, חשוב לחשוב לא רק על הכמות אלא גם על סדר העדיפויות. אפשר לדמות זאת לאריזת מזוודה קטנה: כשהמקום מוגבל, כדאי לארוז קודם את מה שיהיה קשה להשלים אחר כך. באופן דומה, אם נפח האכילה הקטן שהקיבה מוכנה לקבל "ייתפס" כבר בהתחלה על ידי פחמימות, ייתכן שנרגיש מלאים אך עדיין נתקשה להגיע בהמשך היום לכמות חלבון מספקת. לכן כדאי בדרך כלל להתחיל ממקור חלבון, ורק לאחר מכן להוסיף את שאר רכיבי הארוחה.

לא חייבים להכין ארוחה מורכבת. גביע יוגורט עשיר בחלבון, קוטג', ביצה קשה, אדממה או כמה כדורי פלאפל – כל אלה יכולים להיות פתרון מצוין. גם אם זו אינה "ארוחה מסודרת", היא בהחלט יכולה להיות יחידת הזנה טובה.

לפעמים קל יותר לשתות מאשר לאכול

כשאין חשק ללעוס, דווקא ארוחה נוזלית יכולה להיות פתרון נוח יותר. שייק המבוסס על יוגורט, חלב או משקה סויה, יחד עם פרי, מעט שיבולת שועל ואגוזים, יכול לספק שילוב מצוין של חלבון, פחמימות ושומן. אפשרות נוספת היא שייק המבוסס על אבקה להכנת משקה חלבוני, שמאפשר לקבל מנה מרוכזת יחסית של חלבון ורכיבי תזונה גם בנפח קטן.

לעומת זאת, חשוב לזכור שלא כל משקה הוא ארוחה. קפה, מיץ או משקה ממותק אולי יוצרים תחושת מלאות זמנית, אבל אינם מספקים לגוף את רכיבי התזונה שהוא באמת צריך.

מייזלר מדגישה: "בסופו של דבר, אכילה בריאה לא חייבת תמיד להיראות כמו צלחת מסודרת סביב שולחן. לפעמים היא יכולה להיות כוס, קערית קטנה או כמה ביסים שנאכלו בין משימות. החוכמה היא לא להילחם בגוף, אבל גם לא להסתמך רק על תחושת הרעב. דווקא בימים שבהם התיאבון נעלם, חשוב ללמוד להקשיב גם לשאר האותות שהוא שולח – ולמצוא את הדרך הפשוטה ביותר להזין אותו."