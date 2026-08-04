אחרי פגיעת הטיל האיראני: מחלקה פנימית ב' בסורוקה שבה למשכנה המחודש

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גזירת הסרט בטקס חנוכת מחלקה פנימית ב' המחודשת בסורוקה. צילום: דני בן דוד
גזירת הסרט בטקס חנוכת מחלקה פנימית ב' המחודשת בסורוקה. צילום: דני בן דוד

עם תחילת מבצע "עם כלביא" בשנה שעברה, ובמסגרת ההיערכות המוקדמת של סורוקה למתן רצף טיפולי גם בתנאי חירום, הועברו כלל המחלקות הפנימיות למתחם התת-קרקעי הממוגן של המרכז הרפואי. ימים ספורים לאחר מכן פגע טיל איראני בבניין הכירורגי הצפוני. הפגיעה גרמה לנזקים נרחבים גם בבניין המחלקות הפנימיות, ובכלל זה לתשתיות חיוניות ובהן מערכות הגזים הרפואיים, אספקת המים, מערכות המיזוג והמעליות - החיוניות לתפקודו השוטף של מערך האשפוז בבניין.

במהלך התקופה האחרונה עברה קומת המחלקות הפנימיות ב' ו-ה' עבודות שיפוץ ושיקום מקיפות, במסגרתן חודשו התשתיות ושודרגו סביבת האשפוז ותנאי הטיפול. מחלקה פנימית ב' המחודשת כוללת 38 מיטות אשפוז וחדרים ייעודיים לטיפול במטופלים מורכבים ומונשמים, לצד סביבת טיפול מודרנית המותאמת לצורכי הרפואה הפנימית.

עמדת מטופל במחלקה פנימית ב' המחודשת בסורוקה. צילום: רחל דוד
עמדת מטופל במחלקה פנימית ב' המחודשת בסורוקה. צילום: רחל דוד

בטקס השתתפו האלוף במיל' יוחנן לוקר יו"ר דירקטוריון כללית, פרופ' שלומי קודש מנהל סורוקה, פרופ' לאוניד ברסקי יו"ר החטיבה לרפואה פנימית בסורוקה, ד"ר אלי רוזנברג מנהל מחלקה פנימית ב', נטלי גורודצקי מנהלת האחיות במחלקה, ירדן נבו המשנה למנהל סורוקה, חברי הנהלת המרכז הרפואי, צוותי החטיבה לרפואה פנימית, צוותי מערך ההנדסה והאחזקה, מערך הלוגיסטיקה, האדריכלים, מנהלי הפרויקט וקבלן הביצוע.

האלוף במיל' יוחנן לוקר, יו"ר דירקטוריון כללית: "זהו אירוע מרגש ביותר. סורוקה הוא העוגן של כללית בדרום - עוגן חזק ויציב, עוגן של עוצמה, מקצוענות ומסירות. קירות יכולים להיהרס ולהבנות מחדש, אבל את מה שיש בין הקירות - העוצמה והרוח של הצוותים, היכולות שלהם - את זה אי אפשר להרוס. אתם מקור העוצמה האמיתי. אף אויב לא יצליח לכופף את סורוקה, לא את כללית ולא את מדינת ישראל".

פרופ' שלומי קודש, מנהל סורוקה: "חידוש המחלקות הוא בשורה של ממש, בראש ובראשונה למטופלים, אך גם לצוותים, והושקעה בו מחשבה רבה כדי ליצור סביבת אשפוז וטיפול טובה ומתקדמת יותר. השבוע התבשרנו בגאווה שפנימית ב' דורגה במקום הראשון בסקר שביעות הרצון מבין כל המחלקות הפנימיות בבתי החולים של כללית - וכל זאת בזמן שפעלה במתחם החירום. זאת בזכות המקצועיות, המסירות והרוח של הצוותים שחזקות מכל אתגר. אנחנו ממשיכים להביט קדימה ושואפים שכלל המחלקות הפנימיות יעברו בעתיד לבניין התקומה, כדי להעניק למטופלים ולצוותים את סביבת הטיפול המתקדמת והמיטבית ביותר".

פרופ' לאוניד ברסקי, יו"ר החטיבה לרפואה פנימית בסורוקה: "תענוג לראות את המחלקה המחודשת, אני בטוח שהמטופלים והצוותים יהנו מהתנאים החדשים. אני מודה לצוותי הרפואה, האחיות וכל עובדי החטיבה שהצליחו להעניק טיפול מצוין לתושבי הנגב גם בתנאים לא פשוטים, ולהנהלת כללית, הנהלת סורוקה, ולכל מי שעסק בחידוש המחלקה".

ד"ר אלי רוזנברג, מנהל מחלקה פנימית ב': "זהו אירוע מרגש ומשמעותי, שמסמל פרק נוסף בהתחדשות סורוקה. עברנו תקופה מאתגרת, במהלכה המשכנו להעניק טיפול מקצועי, מסור ואנושי גם בתנאים מורכבים מאוד. השנה האחרונה הזכירה לכולנו שמחלקה היא לא רק קירות, חדרים או ציוד רפואי. מחלקה היא בראש ובראשונה האנשים שפועלים בה והרוח המאפיינת אותם. לכן היום אנו חונכים לא רק מחלקות מחודשות אלא גם מציינים את החוסן, המסירות והמקצועיות של הצוותים שהמשיכו לעמוד לצד מטופליהם בכל יום, לאורך כל התקופה".

חזרתה של המחלקה למשכנה הקבוע מהווה שלב נוסף בתהליך השיקום וההתחדשות של סורוקה, הממשיך בהשבת הפעילות למבנים ששוקמו לאחר הפגיעה, תוך חיזוק התשתיות ושיפור סביבת הטיפול לטובת המטופלים, בני משפחותיהם ואנשי הצוות.

Tags:
 באר שבע 
 בריאות 
 כללית 
 מחלקה פנימית ב 
 סורוקה 
 עם כלביא 
 פגיעת טיל 
 שיקום בית חולים 

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