למה מערכת ביוב סתומה עלולה לפגוע משמעותית בערך הנכס שלכם?

בין אם אתם בעלי נכס פרטי או מנהלים בניין משותף, האחריות על תפקוד מערכת הביוב היא שלכם. התעלמות מסימנים מקדימים או טיפול מאוחר במפגעים עלולים לעלות ביוקר – גם בכסף, גם בזמן, וגם בתדמית הנכס בשוק הנדל"ן.

החלפת צנרת ביוב – לא סיפור זול, אבל בהחלט חיוני

במקרים חמורים, מערכת ביוב שאינה מתוחזקת כראוי עלולה לקרוס לחלוטין. צינורות ישנים, סתימות חוזרות ונשנות, חדירת שורשים או שימוש בחומרים שוחקים גורמים עם הזמן לשחיקה חמורה. אז נדרשת החלפת צנרת ביוב – תהליך שאינו פשוט, אך לעיתים הוא הפתרון היחיד.

למרות שמדובר בהוצאה לא קטנה, היא מהווה השקעה לטווח ארוך: צנרת חדשה תבטיח שקט תברואתי, תפקוד תקין, ותשדר לקונים פוטנציאליים שהנכס מטופל ברמה הגבוהה ביותר. כאשר קונה רואה שבוצעה החלפת תשתית מלאה, הוא מבין שלא מצפות לו הפתעות לא נעימות בעתיד – וזה מתורגם לתמחור גבוה יותר של הנכס.

נכסים מוזנחים – ירידת ערך גם בלי שיפוץ גלוי

קונים פוטנציאליים בודקים היום כל פרט – לא רק את צבע הקירות או המיקום על המפה. נכס שסבל בעבר מהצפות, רטיבויות או ריח בלתי נסבל מהביוב, עלול להיחשב כ"נכס בעייתי", גם אם הבעיה כבר טופלה. לכן, חשוב לא רק לתקן, אלא גם לתעד ולהציג את הפתרון שנעשה.

בנוסף, נכס שבו ישנה גישה נוחה למערכת הביוב, עם בורות ביקורת נגישים ותשתיות חדשות, משדר שקיפות ואחריות – תכונות שמעריכים מאוד בשוק הנדל"ן. להפך, נכס שבו גילו תשתית סתומה או מוזנחת, יידרש פעמים רבות להפחתת מחיר מיידית, ולעיתים אפילו יביא לביטול העסקה.

תשתית תקינה = ערך גבוה יותר

בסופו של דבר, השקעה בתחזוקת הביוב אינה הוצאה – אלא מנוף להשבחת הנכס.

אל תמתינו לריח, הצפה או שיחת טלפון מהשכנים. טפלו במערכת הביוב שלכם כבר עכשיו – ותיהנו מנכס מתוחזק, תקין, ורווחי יותר בעתיד.

סולאר ג'ינו – שירותי אינסטלציה בצפון עם אחריות

אם אתם מחזיקים נכס בצפון הארץ, ומזהים תקלות חוזרות כמו ריחות חריגים, זרימה איטית או סימני רטיבות, מומלץ לפנות לסולאר ג'ינו שירותי אינסטלציה בצפון – חברה שמתמחה בטיפול בתקלות ביוב מכל הסוגים, כולל אבחון מתקדם עם מצלמות, איתור נזילות וניקוי קווים בלחץ מים גבוה.

שירות איכותי אינו מסתכם רק בפתרון זמני של הסתימה. אינסטלטור מנוסה ידע לאתר את שורש הבעיה ולהמליץ אם דרוש תיקון נקודתי, שיקום צנרת או החלפה מלאה. יתרה מכך, קבלת שירות מחברה אמינה כוללת גם תיעוד מסודר של העבודה – דבר שיכול לשמש כהוכחה מול שמאים או קונים.