 
 
 
 

אירוע השחייה העממי הגדול והוותיק בישראל יתקיים בפעם ה-71 ביום שבת, 19 בספטמבר 2026, בחוף צמח – ויוקדש להצדעה לתושבי הצפון ולתמיכה בעסקים המקומיים

צליחת 'ספידו' בכנרת ע"ש יעקב חסיד, אירוע השחייה העממי הגדול והוותיק בישראל והשלישי בגודלו בעולם, יוצאת לדרך זו הפעם ה-71. האירוע יתקיים ביום שבת, 19.9.2026, בחוף צמח של איגוד ערים כנרת, בשיתוף המועצה האזורית עמק הירדן, החברה לפיתוח עמק הירדן ואיגוד ערים כנרת, ובחסות הראשית של Speedo.

כלים
צליחת ספידו בכנרת. צילום: פטריסיה בן עזרא
צליחת ספידו בכנרת. צילום: פטריסיה בן עזרא

השנה נושא האירוע מקבל משמעות מיוחדת. מעבר למסורת הספורטיבית, הצליחה מבקשת להציב זרקור על הצפון ולהזמין אלפי משתתפים ומשפחות להגיע לאירוע החגיגי בכנרת, ליהנות מהאזור ולחזק את העסקים, התיירות והקהילות המקומיות לאחר כמעט שלוש שנות מלחמה.

האירוע, המושך אלפי שחיינים ושחייניות מדי שנה, יכלול שני מסלולי שחייה עממיים באורך 1.5 ק"מ ו-3.5 ק"מ, המתאימים לשחיינים מנוסים ולחובבי שחייה כאחד. לאורך המסלול תופעל מעטפת בטיחות רחבה הכוללת שחייה עם מצוף מים פתוחים, צמיד חכם לניהול ובקרת משתתפים, רפסודות בטיחות ומנוחה לשחיינים, אופנועי ים, קיאקים וכוחות הצלה המלווים את השוחים לכל אורך המשחה.

בסיום המשחה יזכו המשתתפים במדליית השתתפות, ייהנו מכיבוד מסורתי של שוקו ולחמנייה ומחטיף חלבון, ויתקיים הפנינג חגיגי שיכלול מתחם אקספו מיוחד שיציג תוצרת מקומית של עסקים מהצפון – כחלק מההצדעה לאזור ותמיכה בעסקים המקומיים, לצד פעילויות נוספות במתחם.

עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן: "אירוע צליחת 'ספידו' בכנרת הוא הרבה מעבר לאירוע ספורט – זו מסורת ארוכת שנים כאן בעמק הירדן, אירוע קהילתי וספורטיבי שמושך אליו מדי שנה אלפי משפחות ושחייניות ושחיינים מגיל 6 ועד 80+. אני מזמין את כולן/ם להגיע לעמק שלנו, ליהנות מהאגם הלאומי ומשלל העסקים, המסעדות והאטרקציות שיש לעמק שלנו להציע. ניפגש בצליחה!"

יוסי נבעה, ראש עיריית טבריה ויו"ר איגוד ערים כנרת: "הכנרת היא נכס לאומי ומוקד משיכה למאות אלפי מבקרים מדי שנה. צליחת 'ספידו' בכנרת מחברת בין ספורט, טבע ואהבת הארץ, ואנו שמחים להמשיך את המסורת ארוכת השנים, תוך שמירה על הכנרת והנגשתה לציבור הרחב. אנו גאים לארח אלפי שחיינים מכל קצוות המדינה, מקצוענים וחובבים כאחד."

אילן בן דרור, יו"ר קבוצת בן דרור המפיקה את האירוע: "להפיק את צליחת 'ספידו' בכנרת זו אחריות גדולה וגם זכות גדולה. מאחורי יום אחד של אירוע עומדים חודשים של היערכות, תכנון ובניית מעטפת מקצועית ובטיחותית ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו גאים להמשיך מסורת של 71 שנים ולהעניק למשתתפים חוויה בטוחה, איכותית ובלתי נשכחת."

ניל בן דרור, מנכ"ל קבוצת בן דרור, יבואני Speedo בישראל: "ספידו מלווה את עולם השחייה כבר עשרות שנים, והחיבור לצליחת הכנרת הוא טבעי ואף מתבקש מבחינתנו. האירוע מחבר בין ספורטאים מקצועיים, משפחות, ילדים ושחיינים מכל רחבי הארץ. זו חגיגה של שחייה, של ספורט, של קהילה ושל אורח חיים בריא."

ההרשמה לצליחת 'ספידו' בכנרת נפתחה באתר האירוע.

Tags:
 חוף צמח 
 יעקב חסיד 
 כנרת 
 מצדיעים לצפון 
 ספורט בישראל 
 עמק הירדן 
 צליחת ספידו בכנרת 
 שחייה 

אולי יעניין אותך גם

קרדיט לתמונה - ערן לוינסון - אמנות הגינה הקסומה.

כל מה שרציתם לדעת על הקמת בריכות שחיה בבתים פרטיים

קרדיט לתמונה - אמנות הגינה הקסומה.

כל מה שצריך לדעת לפני שבוחרים בריכה לחצר הפרטית

בריכות קרדיט - אמנות הגינה הקסומה – עיצוב ותכנון גינות

איך לבחור את סוג בריכת השחייה לבית?

עדכונים אחרונים

צליחת ספידו בכנרת. צילום: פטריסיה בן עזרא
ספורט בארץ
יול 30, 2026

נבחרת העתודה של ישראל בכדורמים נשים יצאה לאליפות אירופה: "רוצות להיות בין שש הטובות ביבשת"

ספורט בארץ
אוג 01, 2025

גרזנים: כלי חיוני להישרדות ולפנאי

ספורט בעולם
דצמ 29, 2021

כושר גופני בשביל הכיף – איך להיכנס לכושר ללא הלקאה עצמית

ספורט בארץ
אוק 17, 2021

מהי ספת כושר ולמה זה טוב?

ספורט בארץ
  1. אתם כאן:  
  2. ראשי/
  3. ספורט/
  4. ספורט בארץ/
  5. צליחת ספידו בכנרת ה-71 יוצאת לדרך: אירוע השחייה הוותיק בישראל בסימן "מצדיעים לצפון"