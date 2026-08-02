צליחת ספידו בכנרת. צילום: פטריסיה בן עזרא

השנה נושא האירוע מקבל משמעות מיוחדת. מעבר למסורת הספורטיבית, הצליחה מבקשת להציב זרקור על הצפון ולהזמין אלפי משתתפים ומשפחות להגיע לאירוע החגיגי בכנרת, ליהנות מהאזור ולחזק את העסקים, התיירות והקהילות המקומיות לאחר כמעט שלוש שנות מלחמה.

האירוע, המושך אלפי שחיינים ושחייניות מדי שנה, יכלול שני מסלולי שחייה עממיים באורך 1.5 ק"מ ו-3.5 ק"מ, המתאימים לשחיינים מנוסים ולחובבי שחייה כאחד. לאורך המסלול תופעל מעטפת בטיחות רחבה הכוללת שחייה עם מצוף מים פתוחים, צמיד חכם לניהול ובקרת משתתפים, רפסודות בטיחות ומנוחה לשחיינים, אופנועי ים, קיאקים וכוחות הצלה המלווים את השוחים לכל אורך המשחה.

בסיום המשחה יזכו המשתתפים במדליית השתתפות, ייהנו מכיבוד מסורתי של שוקו ולחמנייה ומחטיף חלבון, ויתקיים הפנינג חגיגי שיכלול מתחם אקספו מיוחד שיציג תוצרת מקומית של עסקים מהצפון – כחלק מההצדעה לאזור ותמיכה בעסקים המקומיים, לצד פעילויות נוספות במתחם.

עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן: "אירוע צליחת 'ספידו' בכנרת הוא הרבה מעבר לאירוע ספורט – זו מסורת ארוכת שנים כאן בעמק הירדן, אירוע קהילתי וספורטיבי שמושך אליו מדי שנה אלפי משפחות ושחייניות ושחיינים מגיל 6 ועד 80+. אני מזמין את כולן/ם להגיע לעמק שלנו, ליהנות מהאגם הלאומי ומשלל העסקים, המסעדות והאטרקציות שיש לעמק שלנו להציע. ניפגש בצליחה!"

יוסי נבעה, ראש עיריית טבריה ויו"ר איגוד ערים כנרת: "הכנרת היא נכס לאומי ומוקד משיכה למאות אלפי מבקרים מדי שנה. צליחת 'ספידו' בכנרת מחברת בין ספורט, טבע ואהבת הארץ, ואנו שמחים להמשיך את המסורת ארוכת השנים, תוך שמירה על הכנרת והנגשתה לציבור הרחב. אנו גאים לארח אלפי שחיינים מכל קצוות המדינה, מקצוענים וחובבים כאחד."

אילן בן דרור, יו"ר קבוצת בן דרור המפיקה את האירוע: "להפיק את צליחת 'ספידו' בכנרת זו אחריות גדולה וגם זכות גדולה. מאחורי יום אחד של אירוע עומדים חודשים של היערכות, תכנון ובניית מעטפת מקצועית ובטיחותית ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו גאים להמשיך מסורת של 71 שנים ולהעניק למשתתפים חוויה בטוחה, איכותית ובלתי נשכחת."

ניל בן דרור, מנכ"ל קבוצת בן דרור, יבואני Speedo בישראל: "ספידו מלווה את עולם השחייה כבר עשרות שנים, והחיבור לצליחת הכנרת הוא טבעי ואף מתבקש מבחינתנו. האירוע מחבר בין ספורטאים מקצועיים, משפחות, ילדים ושחיינים מכל רחבי הארץ. זו חגיגה של שחייה, של ספורט, של קהילה ושל אורח חיים בריא."

ההרשמה לצליחת 'ספידו' בכנרת נפתחה באתר האירוע.