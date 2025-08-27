לאירוע הבא שלכם – בוחרים בבירה איכותית מבירליך במנרה

כל הזכויות שמורות לנועם ארליך

מבשלת בירה בצפון – ציונות שמתחברת לטעם

המבשלת שלנו ממוקמת בקיבוץ מנרה, על ההר הצופה לעמק החולה. עבורנו זו לא רק בחירה עסקית – זו בחירה ציונית. כשאתם מחפשים מבשלת בירה בצפון, אתם לא רק בוחרים בירה עם טעמים אמיתיים מהגליל, אלא מצטרפים לסיפור של התיישבות, חקלאות מקומית ואנשים שממשיכים ליצור ולבנות למרות הקשיים. בישול בירה הוא חלק מהחיים שלנו כאן, והוא מביא איתו את הערכים של ציונות מודרנית – אהבת הארץ, עשייה קהילתית ותמיכה בצפון.

בירה גלילית איכותית – ככה אנחנו עושים את זה

אנחנו לא מתפשרים על חומרי הגלם. לתת איכותי, כשות טרייה ומים מהצפון – כל אלה יוצרים אצלנו בירה איכותית עם טעמים עמוקים. במבחר שלנו תמצאו בירות חיטה רעננות, בלונד קלאסית, לאגר קלה לשתייה, IPA עם ארומה חזקה וגם בירת חיטה עם דבש גלילי טבעי. כל אחד יכול למצוא אצלנו את הבירה שמתאימה לו.

מארזי בירה לאירועים – פתרון שמכניס צבע ושיחה

הטעמים שלנו לא נשארים רק במבשלה. לאירועים פרטיים או עסקיים אנחנו מציעים מארזי בירה לאירועים בהרכבה אישית. המארז יכול לכלול כמה סוגי בירה שונים, כך שכל אורח ימצא את מה שהוא אוהב. אפשר גם להוסיף נגיעה אישית – מדבקות ממותגות או שילוב של מוצרים מקומיים מהגליל. זה מתאים כמתנה לחג, כפתרון לאירוע חברה או כהפתעה מקורית לאורחים.

מפגש אישי עם יצרן בירה בגליל

מעבר לבקבוק עצמו, אנחנו מזמינים אתכם גם להכיר אותנו מקרוב. אפשר לתאם מפגש אישי עם יצרן בירה בגליל – ערב חוויתי עם נועם, הבעלים של בירליך. נטעם יחד כמה סוגי בירה, נשמע סיפורים מהחיים על הגבול הצפוני, ונראה איך המשפחתיות, המורשת והערכים הציוניים משתלבים בעשייה היומיומית שלנו.

לסיכום – בירליך: מבשלה עם ערכים

אנחנו בירליך, מבשלה בוטיק במנרה, מבשלים בירה איכותית שמביאה את הטעמים והערכים הציוניים של הצפון עד אליכם. אם אתם מתכננים אירוע ורוצים להוסיף לו משהו מיוחד – מארזי בירה, בר נייד או מפגש אישי – אנחנו כאן. אצלנו זה הרבה יותר מבירה – זו דרך חיים. מוזמנים להתרשם מהמגוון שלנו באתר ולהזמין את הבירה שתוסיף לאירוע שלכם טעם אמיתי של הגליל.