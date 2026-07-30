נבחרת העתודה לנשים בכדורמים. צילום: ספורטה דיגיטל - איגוד הכדורמים

נבחרת ישראל עד גיל 20 בכדורמים לנשים תפתח בשבת את הופעותיה באליפות אירופה בפורטוגל, כשהיא מגיעה לטורניר עם לא מעט ביטחון, ניסיון בינלאומי ושאיפה ברורה: להשתלב בצמרת היבשת - בדיוק כפי שעשתה הנבחרת הבוגרת לפני כחצי שנה. למרות שהוגרלה לאחד הבתים הקשים ביותר, בצוות המקצועי מאמינים כי הנבחרת מסוגלת להתמודד מול היריבות החזקות ביותר ולהיאבק על מקום בין שמונה הראשונות.

לקראת האליפות השלימה הנבחרת את הכנותיה במסגרת טורניר הכנה רשמי באית'אה שביוון, שם התמודדה מול נבחרות מהטופ האירופי ובהן קרואטיה, איטליה, הולנד, רוסיה והמארחת יוון - כולן ישתתפו גם באליפות עצמה, שתתקיים בין ה-1 ל-8 באוגוסט בפורטוגל.

המשימה שממתינה לישראל אינה פשוטה. ההגרלה זימנה לה בית מאתגר במיוחד עם אלופת אירופה ספרד, סגנית האלופה יוון ואיטליה, שסיימה במקום הרביעי באליפות הקודמת. ישראל תפתח את דרכה בשבת מול יוון, ביום ראשון תפגוש את איטליה וביום שני תתמודד מול האלופה המכהנת, ספרד. למרות לוח המשחקים הקשה, המאמן היווני אורסטיס סלאצ'אס משוכנע שהנבחרת מגיעה מוכנה. "אני מאוד מרוצה מההכנה של הנבחרת עד כה", אמר. "בכמה ממשחקי ההכנה שלנו השחקניות הראו שהן מסוגלות להציג רמה גבוהה מאוד. הטורניר הזה הוא מבחן חשוב עבורנו, שמאפשר לנו ליישם את כל מה שעבדנו עליו לקראת אליפות אירופה".



המאמן אורסטיס סלאצ'אס. צילום: ספורטה דיגיטל - איגוד הכדורמים

סלאצ'אס, שהגיע לישראל לאחר שנים בכדורמים היווני, מבקש להטמיע בנבחרת את הערכים שאפיינו את הענף במדינתו. "אני תמיד מנסה להטמיע בקבוצה את החשיבות של הגנה חזקה, משחק מסודר לפי השיטה שלנו ומשחק אחת למען השנייה. השחקניות רוצות ללמוד, מקשיבות ויש להן רצון אמיתי להשתפר. מבחינתי, זה הדבר החשוב ביותר". לדבריו, דווקא הרוח הקבוצתית היא זו שתכריע את גורל הנבחרת בטורניר. "המפתח עבורנו הוא לשחק אחת בשביל השנייה, לתפקד כקבוצה ולהביא לבריכה את כל מה שעליו עבדנו באימונים".

אחת מנקודות החוזקה של הנבחרת היא הניסיון שצברו מספר שחקניות, שכבר היו חלק מנבחרת ישראל הבוגרת באליפות אירופה שנערכה בחודש ינואר. "מספר שחקניות מהנבחרת הזו היו גם חלק מנבחרת ישראל הבוגרת שהתחרתה באליפות אירופה בינואר. הניסיון הזה בעל ערך עצום עבורן. אני רואה הרבה מאוד כישרון בקבוצה הזו, ואם השחקניות ימשיכו לעבוד קשה, להתמיד ולהאמין בעצמן, הן מייצגות את העתיד של כדורמים הנשים בישראל".

למרות ההגרלה המורכבת, המאמן מסרב להתמקד ביריבה כזו או אחרת. "אנחנו לא מסתכלים על יריבה מסוימת. מתייחסים לכל משחק בפני עצמו והמטרה שלנו היא להגיע הכי רחוק שאפשר. המטרה המרכזית שלנו היא לסיים בין שמונה הנבחרות הטובות בטורניר. אנחנו מאמינים שזה המקום שאליו אנחנו שייכים".

גם קפטנית הנבחרת, מיה תירוש, מאמינה שהסגל הנוכחי מסוגל להפתיע. "אנחנו יכולות לעשות משהו גדול ולהפתיע. העובדה שהרבה בנות מהסגל משחקות גם בנבחרת הנשים היא בונוס גדול. יש לנו ניסיון ברמות הגבוהות, ואנחנו גם חברות טובות מחוץ למים - וגם במים רואים את החיבור הזה". תירוש מציבה לעצמה ולחברותיה יעד שאפתני במיוחד: "אני רוצה להגיע לטופ 6 ומקווה שנצליח". סגל הנבחרת כולל את: רוני קקוזין, מיה תירוש, כרמל רחום, מאיה קציר, מיקה קורן, יובל רז, גילי בונשטיין, טבע דורפמן, עינב אמור, עמית פייביש, ארבל פרנק, ליבי גור-קורן, אביה גודס.