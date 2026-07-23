כשהחניכיים משתנות – מה אפשר ללמוד מחשיפת שורשי השיניים?

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כלים

 

מדוע החניכיים עלולות לסגת?

נסיגת חניכיים היא מצב שבו שולי החניכיים מתרחקים בהדרגה מהאזור שאותו כיסו קודם לכן, וכתוצאה מכך נחשף חלק גדול יותר מהשן ולעיתים גם משורש השן. לא תמיד הנסיגה מלווה בכאב, ולכן היא יכולה להתפתח במשך זמן רב לפני שמבחינים בה.

הגורמים האפשריים מגוונים. צחצוח אגרסיבי מדי, שימוש במברשת קשה או הפעלת לחץ רב עלולים לפגוע ברקמה לאורך זמן. גם מבנה דק של החניכיים, מיקום השיניים בקשת, עומסים המופעלים על השיניים, שינויים לאחר טיפול אורתודונטי והרגלים מסוימים עשויים לתרום להתפתחות הנסיגה.

במקרים אחרים, הנסיגה קשורה למחלת חניכיים. הדלקת עלולה לפגוע ברקמות ובעצם התומכות בשיניים, ובמקביל לגרום לשינוי במראה החניכיים ולחשיפת חלקים מהשורש.

האם נסיגת חניכיים מעידה בהכרח על מחלת חניכיים?

לא כל נסיגה נגרמת בגלל מחלת חניכיים. לעיתים מדובר בבעיה מקומית הנובעת מצחצוח לא נכון או ממבנה הרקמות. עם זאת, כאשר הנסיגה מלווה בדימום, נפיחות, ריח פה מתמשך, הצטברות אבנית, כיסים סביב השיניים או תחושה של ניידות, חשוב לבדוק האם קיימת מחלה פעילה.

האבחון אינו מתבסס רק על מראה החניכיים. במהלך הבדיקה נבחנים עומק הכיסים, מצב הרקמות, כמות הרובד והאבנית ולעיתים גם מצב העצם בצילומי רנטגן. רק לאחר מכן ניתן לקבוע מה מקור הבעיה ומהו הטיפול המתאים.

מתי נדרש ניקוי עמוק מתחת לחניכיים?

כאשר קיימת מחלת חניכיים ונוצרים כיסים שבהם מצטברים רובד חיידקי ואבנית, צחצוח ביתי וניקוי רגיל אינם תמיד מספיקים. במקרים כאלה עשוי להידרש טיפול של הקצעת שורשים , שבמהלכו מנקים את משטחי השורשים מתחת לקו החניכיים ומסירים הצטברויות וחומרים המעודדים את המשך הדלקת.

חשוב להבין כי הטיפול מיועד לשליטה במחלת החניכיים, ולא להשבת רקמת חניכיים שכבר נסוגה. הוא גם אינו נדרש בכל מקרה שבו שורש השן נחשף. כאשר אין כיסים או דלקת פעילה, ייתכן שיומלץ על שינוי בשיטת הצחצוח, שימוש במוצרים להפחתת רגישות, מעקב או טיפול אחר המותאם לסיבה ולחומרת הנסיגה.

במצבים מסוימים, כאשר החשיפה משמעותית או כאשר קיים חשש להמשך התקדמות הנסיגה, ניתן לבחון גם טיפולים שמטרתם לעבות את החניכיים או לכסות חלק מהשורש החשוף.

למה לא כדאי להמתין להופעת כאב?

שינויים בחניכיים אינם תמיד כואבים. גם דימום בזמן הצחצוח עלול להיתפס כתופעה שגרתית, אך חניכיים בריאות אינן אמורות לדמם באופן קבוע. ככל שמזהים מוקדם יותר את מקור הנסיגה או הדלקת, ניתן לצמצם את הסיכון להמשך הפגיעה ברקמות התומכות בשיניים.

שמירה על ניקיון הפה, צחצוח עדין באמצעות מברשת מתאימה, ניקוי בין השיניים ובדיקות תקופתיות יכולים לסייע באיתור שינויים כבר בתחילתם. כאשר השיניים נראות ארוכות יותר, מופיעה רגישות חדשה או נצפה שינוי בקו החניכיים, מומלץ לא להסתפק בטיפול בתסמין אלא לבדוק גם את הסיבה להתפתחותו.

Tags:
 בריאות 
 הקצעת שורשים 
 נסיגת חניכיים 

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