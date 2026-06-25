מדוע טיפול בהתמכרויות שמבוסס על ויסות רגשי מצליח למנוע מעידות במקום שבו כוח הרצון נכשל?

ההסתמכות הבלעדית על כוח הרצון נכשלת פעם אחר פעם מכיוון שהתמכרות היא לא בעיה של משמעת, מדובר במנגנון הישרדות רגשי פגוע, לכן טיפול בהתמכרויות שממוקד בוויסות רגשי מצליח לייצר שינוי עמוק ויציב.

למה ההחלטה הכי נחושה של הבוקר נעלמת לחלוטין ברגע שמגיע גל של תסכול או בדידות בשעות הערב? ואיך רגעי משבר מצליחים למחוק הבטחות של חודשים?

מרכז הגמילה ezone-rehab מציע מענה מקיף בדיוק לשאלות הללו, והמומחים שלנו מביאים כאן את כל המידע שצריך לדעת על הדרך האפקטיבית לשבירת מעגל התלות.