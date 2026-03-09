עדשות סקלרליות – למי הן מתאימות ואיך הן משפרות ראייה

קרדיט תמונה FREEPIK

עדשות סקלרליות הן סוג מיוחד של עדשות מגע קשות וגדולות יחסית, המונחות על החלק הלבן של העין במקום על הקרנית עצמה. מבנה זה מאפשר להן ליצור שכבת נוזל בין העדשה לבין הקרנית וכך לשפר את איכות הראייה גם במצבים שבהם הקרנית אינה אחידה.

העדשות הללו פותחו במקור עבור אנשים עם בעיות ראייה מורכבות, אך כיום הן משמשות גם אנשים שמחפשים פתרון נוח ויציב יותר לעדשות מגע רגילות.

מהן עדשות סקלרליות וכיצד הן פועלות

עדשות סקלרליות שונות מעדשות מגע רגילות במספר מאפיינים חשובים. בעוד שעדשות מגע רגילות יושבות ישירות על הקרנית, עדשות סקלרליות נשענות על הסקלרה, החלק הלבן של העין.

בין הקרנית לבין העדשה נוצרת שכבה דקה של נוזל שמסייעת ליצור משטח ראייה אחיד. שכבה זו יכולה לשפר משמעותית את הראייה אצל אנשים שסובלים מעיוותים בקרנית.

בנוסף, העדשות גדולות יותר ולכן הן יציבות יותר על העין ואינן זזות בקלות במהלך היום.

למי מתאימות עדשות סקלרליות

עדשות סקלרליות מתאימות במיוחד לאנשים הסובלים מבעיות קרנית מורכבות. אחת הדוגמאות הנפוצות היא קרטוקונוס, מצב שבו הקרנית מקבלת צורה לא אחידה.

במקרים כאלה, עדשות מגע רגילות אינן מצליחות ליצור משטח ראייה יציב. לעומת זאת, העדשות הסקלרליות יוצרות שכבת נוזל שמתקנת את העיוות ומאפשרת ראייה ברורה יותר.

יתרונות העדשות לעומת עדשות מגע רגילות

אחד היתרונות המרכזיים של עדשות סקלרליות הוא הנוחות. למרות גודלן, אנשים רבים מדווחים שהן נוחות יותר מעדשות מגע רגילות משום שהן אינן נוגעות ישירות בקרנית הרגישה.

יתרון נוסף הוא יציבות הראייה. העדשות נשארות במקומן ולכן הראייה נשארת חדה גם במהלך פעילות יומיומית.

בנוסף, שכבת הנוזל שנוצרת בין העדשה לעין יכולה לסייע גם במקרים של יובש בעיניים.

תהליך ההתאמה של העדשות

התאמה של עדשות סקלרליות דורשת בדיקה מקצועית ומדויקת. האופטומטריסט מבצע מדידות מיוחדות של הקרנית כדי להתאים את העדשה בצורה מושלמת למבנה העין.

תהליך ההתאמה כולל לעיתים מספר פגישות כדי לוודא שהעדשה יושבת בצורה נכונה ושמספקת את איכות הראייה הטובה ביותר.

בנוסף, המטופל מקבל הדרכה כיצד להרכיב את העדשות, להסיר אותן ולשמור עליהן בצורה נכונה.

חשיבות הבדיקה והמעקב אצל אופטומטריסט

כדי להפיק את המרב מהעדשות הסקלרליות, חשוב לבצע את ההתאמה אצל איש מקצוע מנוסה. התאמה מדויקת יכולה לשפר משמעותית את איכות הראייה ולמנוע אי נוחות בעין.

בנוסף, חשוב להגיע לבדיקות מעקב כדי לוודא שהעדשות ממשיכות להתאים לעין גם לאחר תקופה של שימוש.

בדיקות מקצועיות מאפשרות לזהות שינויים במצב העין ולהתאים את הפתרון הטוב ביותר עבור כל מטופל.

לכן מומלץ לפנות לבדיקת ראייה והתאמת עדשות אצל אופטומטריסט בירושלים שמנוסה בהתאמת עדשות מתקדמות ויכול להעניק ייעוץ מקצועי בהתאם למצב העיניים.