כאבים כרוניים וטיפול בדיקור סיני – מה אומרים המחקרים?

דיקור סיני לכאבים כרוניים

הגישה המדעית לדיקור סיני

דיקור סיני קיים כבר למעלה מ־2,500 שנים, אך רק בעשורים האחרונים החל המחקר המדעי לבחון אותו באופן שיטתי. ההנחה כיום היא שהדיקור משפיע על מנגנונים ביולוגיים כמו שחרור אנדורפינים, שיפור זרימת דם מקומית, ויסות מערכת העצבים ודיכוי דלקתיות — מנגנונים שיכולים להסביר בשפה מדעית כיצד דיקור עשוי להפחית כאב.

מה מצאו המחקרים על כאב כרוני?

מחקרים מרכזיים — מראי-מקום

מחקר מקיף של Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis (2012) ביצע מטה-אנליזה של 29 ניסויים אקראיים עם כ-17,922 משתתפים, שנחקרו במצבים של כאב גב/צוואר, אוסטיאוארטריטיס, כאבי ראש כרוניים וכתפיים. במחקר נמצא כי דיקור היה יעיל יותר הן בהשוואה לטיפול מזויף (sham) והן בהשוואה לאי-טיפול ‒ עם הבדלים סטטיסטיים משמעותיים בכאב. (PMC) העדכון המאוחר יותר, Acupuncture for Chronic Pain: Update of an Individual Patient Data Meta‑Analysis (2018), שכלל 39 ניסויים אקראיים וכ-20,827 מטופלים, חיזק את הממצאים: דיקור היה אפקטיבי בחמישה סוגי כאב כרוני (למשל עמוד שדרה, מפרקים, מיגרנה) – עם הבדלי כאב ופונקציונליות לטובת הדיקור, גם בהשוואה ל-sham וגם בהשוואה לטיפול סטנדרטי. (PubMed) סקירה שיטתית של מחקרים על דיקור סיני לאוסטיאוארטריטיס (מפרקים ניווניים) מצאה כי דיקור קשור לירידה בכאב, שיפור בתנועתיות ובתפקוד, ושיפור איכות חיים. (PubMed) גם במקרים של כאב גב תחתון כרוני — סקירות ומטה-אנליזות מצאו שדיקור מביא להקלה בכאב ולשיפור התפקוד בהשוואה לאי-טיפול או לשיטות פלצבו. (cochrane.org)

מה משמעות ממצאים אלה?

דיקור אינו רק "פלצבו" או אפקט פסיכולוגי: גם בהשוואה ל-sham — כלומר דיקור מזויף — נמצא הבדל לטובת דיקור אמיתי. (PMC) ההשפעה היא ממוצעת אך משמעותית: במחקרים נערכה ירידה בכאב ו/או שיפור בתפקוד, בהתמשכות של חודשים ואף עד שנה אחרי הטיפול. (PMC) היעילות נצפתה במגוון רחב של מצבים — גב תחתון, צוואר, מפרקים (אוסטיאוארטריטיס), דיקור סיני למיגרנות, כאבי ראש — כך שהדיקור נראה כגישה כללית ורחבה לטיפול בכאב כרוני.

למי דיקור מתאים?

דיקור עשוי להיות מיועד במיוחד:

לאנשים הסובלים מכאב כרוני שאינם רוצים להגדיל מינון תרופות או סובלים מתופעות לוואי של תרופותלמי שלא קיבל הקלה מספקת מטיפולים קונבנציונלייםלמי שמעדיף גישה פחות פולשנית, טבעית, עם מינימום תופעות לוואיגם למבוגרים — דיקור, לפי המחקרים, בטוח יחסית

כמה טיפולים צריך?

במחקרים שבדקו דיקור, מרבית המשתתפים קיבלו טיפולים חוזרים — בדרך כלל סדרת טיפולים (למשל 6–15 מפגשים בניסוי מסוים). (APM)

לכן, כדי להשיג אפקט מיטבי לעיתים דרושים כמה מפגשים.

סיכום — מה אפשר לקבוע כיום

על בסיס ממצאים ממאות מחקרים, כולל מטה-אנליזות רחבות, ניתן לומר כי דיקור סיני הוא אפשרות טיפולית רצינית, מוכחת מדעית יחסית, להפחתת כאב כרוני. דיקור מציע הקלה בכאב ושיפור תפקודי – לא פחות חשוב מזה: ההשפעה אינה נעלמת מיד, ולעיתים נשמרת לאורך זמן.

לכן אם את/ה או מישהו סביבך סובל מכאב כרוני, דיקור סיני הוא פתרון שכדאי לשקול, במיוחד במקרים בהם טיפולים אחרים לא מספיקים.